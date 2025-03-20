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В Красноярске возбудили дело против мужчины, избившего школьников - РИА Новости, 20.03.2025
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14:48 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/shkolniki-2006212278.html
В Красноярске возбудили дело против мужчины, избившего школьников
В Красноярске возбудили дело против мужчины, избившего школьников - РИА Новости, 20.03.2025
В Красноярске возбудили дело против мужчины, избившего школьников
Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении отца школьника, избившего двух пятиклассников после потасовки между ними и его сыном, мужчина бил РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T14:48:00+03:00
2025-03-20T14:48:00+03:00
происшествия
россия
свердловский район
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 20 мар – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении отца школьника, избившего двух пятиклассников после потасовки между ними и его сыном, мужчина бил мальчиков стулом, сообщает региональный СК РФ. Ранее краевой главк МВД сообщал, что между учащимися одной из школ Свердловского района Красноярска произошла потасовка, после которой один из мальчиков позвал своего отца в школу для разговора с обидчиками – двумя пятиклассниками. Во время встречи мужчина нанес удары двоим мальчикам 2013 года рождения. "Находясь в кабинете у социального педагога, отец одного из мальчиков схватил стул и начал наносить им удары двоим одноклассникам сына… Следователем… возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя краевого центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 213 УК РФ "хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия", - говорится в сообщении. По данным регионального СК, родители были приглашены в школу сотрудниками образовательного учреждения. Избиение мальчиков остановили охранники и сотрудники школы. С полученными телесными повреждениями дети обратились в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь. Уточняется, что следователи устанавливают местонахождение фигуранта, после чего планируется его задержание.
https://ria.ru/20250320/novoagansk-2006128699.html
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россия
свердловский район
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происшествия, россия, свердловский район, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Свердловский район, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске возбудили дело против мужчины, избившего школьников

В Красноярске завели дело против отца школьника, избившего двух пятиклассников

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 20 мар – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении отца школьника, избившего двух пятиклассников после потасовки между ними и его сыном, мужчина бил мальчиков стулом, сообщает региональный СК РФ.
Ранее краевой главк МВД сообщал, что между учащимися одной из школ Свердловского района Красноярска произошла потасовка, после которой один из мальчиков позвал своего отца в школу для разговора с обидчиками – двумя пятиклассниками. Во время встречи мужчина нанес удары двоим мальчикам 2013 года рождения.
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"Находясь в кабинете у социального педагога, отец одного из мальчиков схватил стул и начал наносить им удары двоим одноклассникам сына… Следователем… возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя краевого центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 213 УК РФ "хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия", - говорится в сообщении.
По данным регионального СК, родители были приглашены в школу сотрудниками образовательного учреждения. Избиение мальчиков остановили охранники и сотрудники школы. С полученными телесными повреждениями дети обратились в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.
Уточняется, что следователи устанавливают местонахождение фигуранта, после чего планируется его задержание.
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