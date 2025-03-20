https://ria.ru/20250320/serbiya-2006325381.html

В Сербии студенты устроили шумный протест перед МВД

В Сербии студенты устроили шумный протест перед МВД - РИА Новости, 20.03.2025

В Сербии студенты устроили шумный протест перед МВД

Студенты и сторонники оппозиции, протестующие в Сербии уже четыре месяца, вечером в четверг устроили "шумный" протест перед МВД республики, передает... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T21:36:00+03:00

2025-03-20T21:36:00+03:00

2025-03-20T21:36:00+03:00

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беспорядки в белграде

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БЕЛГРАД, 20 мар - РИА Новости. Студенты и сторонники оппозиции, протестующие в Сербии уже четыре месяца, вечером в четверг устроили "шумный" протест перед МВД республики, передает корреспондент РИА Новости. В соцсетях протестующие призвали своих сторонников и других граждан собраться в 19.00 (21.00 мск) у западного крыла правительственного комплекса "Палата Сербия", где располагается министерство внутренних дел. "Призываем всех людей… в 19.11 устроить шум, чтобы нас все услышали", - написали организаторы акции в соцсетях, обвинив при этом власти страны во лжи. Один из активистов прокричал в мегафон, что полиция якобы применила "звуковую пушку" против граждан на протесте 15 марта, поэтому необходимо устроить максимальный шум и призвать к отставке правительства, президента и глав ведомств, так как власти не признают содеянного. Участники акции к шуму вувузел, свистков и собственным крикам добавили звук полицейской сирены из динамиков. Они скандируют лозунг четырехмесячных протестов - "Качай!" В протесте участвуют и несколько мотоциклистов, слышен шум их моторов. Полиция не вмешивается, ее присутствие незаметно. Президент Сербии Александр Вучич заявил ранее, что уйдет с поста главы государства, если его оппоненты предоставят хоть одно доказательство применения звуковой пушки на протесте 15 марта. По его словам, методы киевского "майдана" 2014 года в Сербии не пройдут. Сербский лидер обвинил оппонентов в распространении дезинформации. Бывший начальник генштаба Сербии и один из лидеров оппозиции Здравко Понош ранее написал в соцсетях, что вечером во время 15 минут молчания в честь 15 погибших при обрушении 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде полиция применила звуковую установку. В тишине на улице Краля Милана возник шум, который обеспокоил демонстрантов, причины его неизвестны. Видео резко разбегающихся в стороны демонстрантов и предположения о причинах паники заполонили соцсети. МВД Сербии, министерство обороны и Агентство безопасности и информации (БИА, контрразведка) ранее официально и категорически опровергли обвинения оппозиции в применении "звуковой пушки" против демонстрантов в Белграде в субботу. Каждый вечер в Белграде проходит "шумный протест" - жители, не выходя из своих домов, с 19.15 до 19.30 проводят 15 минут молчания в честь 15 погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Затем участники акций полчаса бьют в кастрюли, шумят и свистят. В ночь на воскресенье президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в ходе протестов 15 марта получили травмы 56 человек, а 22 были задержаны за нарушение общественного порядка. Ранее пресс-служба МВД Сербии указала, что в протесте студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде участвовали 107 тысяч человек, значимых инцидентов не было Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу многих высших учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственности для причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах. Президент Сербии Александр Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. Помилованы от уголовного преследования 6 студентов, один декан факультета, один доцент, четыре директора школ и один работник школы из разных городов Сербии. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющих отношение к реконструкции вокзала. При этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала в Нови-Саде 1 ноября и гибели 15 человек. Дело в феврале передано прокуратуре по оргпреступности. Власти Сербии считают, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в феврале, в свержение нынешней власти Сербии за 10 лет из-за границы было вложено 3 миллиарда евро. При этом он и его правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером партией "Движение социалистов".

https://ria.ru/20250320/serbiya-2006240322.html

https://ria.ru/20250320/serbija-2006325072.html

https://ria.ru/20250318/serbija-2005810520.html

https://ria.ru/20250317/serbija-2005535445.html

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в мире, сербия, белград (город), александр вучич, сербская прогрессивная партия (спп), беспорядки в белграде