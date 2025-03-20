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Бусаргин заявил о самой масштабной атаке БПЛА на Саратов и Энгельс - РИА Новости, 20.03.2025
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14:27 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/saratov-2006201738.html
Бусаргин заявил о самой масштабной атаке БПЛА на Саратов и Энгельс
Бусаргин заявил о самой масштабной атаке БПЛА на Саратов и Энгельс - РИА Новости, 20.03.2025
Бусаргин заявил о самой масштабной атаке БПЛА на Саратов и Энгельс
Саратов и его город-спутник Энгельс подверглись самой массированной атаке беспилотников за все время, экстренные службы работают в усиленном режиме для... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T14:27:00+03:00
2025-03-20T14:27:00+03:00
происшествия
энгельс
россия
саратов
роман бусаргин
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САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Саратов и его город-спутник Энгельс подверглись самой массированной атаке беспилотников за все время, экстренные службы работают в усиленном режиме для ликвидации последствий, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Ранее губернатор сообщил, что в результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, пострадала женщина. Он также отмечал, что занятия в четверг в школах Энгельса будут проходить в дистанционном режиме. По его словам, также частично выбило окна в двух детских садах и школе. Позднее глава региона сообщил, что за медицинской помощью в Энгельсе обратился второй пострадавший. "Саратов и Энгельс сегодня подверглись самой массированной атаке БПЛА за все время. Все экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме для ликвидации последствий. Городские администрации совместно с профильными ведомствами фиксируют все повреждения гражданских объектов для принятия необходимых мер", - написал Бусаргин в Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО ночью уничтожили 132 украинских беспилотника над территорией России, в том числе 54 - над территорией Саратовской области.
https://ria.ru/20250320/prokuratura-2006133285.html
https://ria.ru/20250320/bolnitsa-2006163609.html
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происшествия, энгельс, россия, саратов, роман бусаргин
Происшествия, Энгельс, Россия, Саратов, Роман Бусаргин
Бусаргин заявил о самой масштабной атаке БПЛА на Саратов и Энгельс

Бусаргин: Саратов и Энгельс подверглись самой масштабной атаке БПЛА за все время

© Фото : Роман Бусаргин/TelegramПоследствия атаки ВСУ на городскую больницу в Энгельсе Саратовской области
Последствия атаки ВСУ на городскую больницу в Энгельсе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
Последствия атаки ВСУ на городскую больницу в Энгельсе Саратовской области
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САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Саратов и его город-спутник Энгельс подверглись самой массированной атаке беспилотников за все время, экстренные службы работают в усиленном режиме для ликвидации последствий, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Ранее губернатор сообщил, что в результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, пострадала женщина. Он также отмечал, что занятия в четверг в школах Энгельса будут проходить в дистанционном режиме. По его словам, также частично выбило окна в двух детских садах и школе. Позднее глава региона сообщил, что за медицинской помощью в Энгельсе обратился второй пострадавший.
Последствия атаки ВСУ на городскую больницу в Энгельсе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
В Энгельсе проконтролируют соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА
Вчера, 10:44
"Саратов и Энгельс сегодня подверглись самой массированной атаке БПЛА за все время. Все экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме для ликвидации последствий. Городские администрации совместно с профильными ведомствами фиксируют все повреждения гражданских объектов для принятия необходимых мер", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО ночью уничтожили 132 украинских беспилотника над территорией России, в том числе 54 - над территорией Саратовской области.
После атаки БПЛА в больнице Энгельса выбило окна - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Больница в Энгельсе вернулась к штатной работе после атаки БПЛА
Вчера, 12:33
 
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