https://ria.ru/20250320/saratov-2006201738.html

Бусаргин заявил о самой масштабной атаке БПЛА на Саратов и Энгельс

Бусаргин заявил о самой масштабной атаке БПЛА на Саратов и Энгельс - РИА Новости, 20.03.2025

Бусаргин заявил о самой масштабной атаке БПЛА на Саратов и Энгельс

Саратов и его город-спутник Энгельс подверглись самой массированной атаке беспилотников за все время, экстренные службы работают в усиленном режиме для... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T14:27:00+03:00

2025-03-20T14:27:00+03:00

2025-03-20T14:27:00+03:00

происшествия

энгельс

россия

саратов

роман бусаргин

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САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Саратов и его город-спутник Энгельс подверглись самой массированной атаке беспилотников за все время, экстренные службы работают в усиленном режиме для ликвидации последствий, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Ранее губернатор сообщил, что в результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, пострадала женщина. Он также отмечал, что занятия в четверг в школах Энгельса будут проходить в дистанционном режиме. По его словам, также частично выбило окна в двух детских садах и школе. Позднее глава региона сообщил, что за медицинской помощью в Энгельсе обратился второй пострадавший. "Саратов и Энгельс сегодня подверглись самой массированной атаке БПЛА за все время. Все экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме для ликвидации последствий. Городские администрации совместно с профильными ведомствами фиксируют все повреждения гражданских объектов для принятия необходимых мер", - написал Бусаргин в Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО ночью уничтожили 132 украинских беспилотника над территорией России, в том числе 54 - над территорией Саратовской области.

https://ria.ru/20250320/prokuratura-2006133285.html

https://ria.ru/20250320/bolnitsa-2006163609.html

энгельс

россия

саратов

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происшествия, энгельс, россия, саратов, роман бусаргин