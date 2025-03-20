https://ria.ru/20250320/saratov-2006201738.html
Бусаргин заявил о самой масштабной атаке БПЛА на Саратов и Энгельс
Бусаргин заявил о самой масштабной атаке БПЛА на Саратов и Энгельс - РИА Новости, 20.03.2025
Бусаргин заявил о самой масштабной атаке БПЛА на Саратов и Энгельс
Саратов и его город-спутник Энгельс подверглись самой массированной атаке беспилотников за все время, экстренные службы работают в усиленном режиме для... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T14:27:00+03:00
2025-03-20T14:27:00+03:00
2025-03-20T14:27:00+03:00
происшествия
энгельс
россия
саратов
роман бусаргин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006114306_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f71a1b24139cb669c838b11c6bf8d16b.jpg
САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Саратов и его город-спутник Энгельс подверглись самой массированной атаке беспилотников за все время, экстренные службы работают в усиленном режиме для ликвидации последствий, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Ранее губернатор сообщил, что в результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, пострадала женщина. Он также отмечал, что занятия в четверг в школах Энгельса будут проходить в дистанционном режиме. По его словам, также частично выбило окна в двух детских садах и школе. Позднее глава региона сообщил, что за медицинской помощью в Энгельсе обратился второй пострадавший. "Саратов и Энгельс сегодня подверглись самой массированной атаке БПЛА за все время. Все экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме для ликвидации последствий. Городские администрации совместно с профильными ведомствами фиксируют все повреждения гражданских объектов для принятия необходимых мер", - написал Бусаргин в Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО ночью уничтожили 132 украинских беспилотника над территорией России, в том числе 54 - над территорией Саратовской области.
https://ria.ru/20250320/prokuratura-2006133285.html
https://ria.ru/20250320/bolnitsa-2006163609.html
энгельс
россия
саратов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006114306_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6c7b84910da9c244de732172710667ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, энгельс, россия, саратов, роман бусаргин
Происшествия, Энгельс, Россия, Саратов, Роман Бусаргин
Бусаргин заявил о самой масштабной атаке БПЛА на Саратов и Энгельс
Бусаргин: Саратов и Энгельс подверглись самой масштабной атаке БПЛА за все время