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Рубио поблагодарил Лондон за усилия по созданию коалиции стран на Украине - РИА Новости, 20.03.2025
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01:50 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/rubio-2006091758.html
Рубио поблагодарил Лондон за усилия по созданию коалиции стран на Украине
Рубио поблагодарил Лондон за усилия по созданию коалиции стран на Украине - РИА Новости, 20.03.2025
Рубио поблагодарил Лондон за усилия по созданию коалиции стран на Украине
Государственный секретарь США Марко Рубио в ходе прошедшего разговора с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми поблагодарил Лондон за усилия по... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T01:50:00+03:00
2025-03-20T01:50:00+03:00
в мире
украина
россия
великобритания
марко рубио
дэвид лэмми
кир стармер
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио в ходе прошедшего разговора с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми поблагодарил Лондон за усилия по созданию коалиции стран для "содействия миру на Украине", готовых направить туда "миротворцев". В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого британский премьер Кир Стармер сообщил, что будет сделано всё возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. Позднее агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Британия и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении "миротворцев" на Украине и обеспечении гарантий безопасности. "Государственный секретарь Марко Рубио сегодня поговорил с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми. Секретарь Рубио поблагодарил министра иностранных дел Лэмми за усилия Великобритании по созданию коалиции стран для содействия миру на Украине", - указано в сообщении госдепа. Рубио и Лэмми также обсудили следующие шаги после виртуальной встречи западных союзников Украины, которая состоялась 15 марта. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
https://ria.ru/20250317/britanija-2005406234.html
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в мире, украина, россия, великобритания, марко рубио, дэвид лэмми, кир стармер, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), лондон
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Марко Рубио, Дэвид Лэмми, Кир Стармер, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Лондон
Рубио поблагодарил Лондон за усилия по созданию коалиции стран на Украине

Рубио поблагодарил Великобританию за усилия по созданию коалиции по Украине

© AP Photo / Evan VucciМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио в ходе прошедшего разговора с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми поблагодарил Лондон за усилия по созданию коалиции стран для "содействия миру на Украине", готовых направить туда "миротворцев".
В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого британский премьер Кир Стармер сообщил, что будет сделано всё возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. Позднее агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Британия и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении "миротворцев" на Украине и обеспечении гарантий безопасности.
Военнослужащие Украины и Великобритании - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
СМИ узнали о планах Британии разместить миротворцев на Украине
17 марта, 05:22
"Государственный секретарь Марко Рубио сегодня поговорил с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми. Секретарь Рубио поблагодарил министра иностранных дел Лэмми за усилия Великобритании по созданию коалиции стран для содействия миру на Украине", - указано в сообщении госдепа.
Рубио и Лэмми также обсудили следующие шаги после виртуальной встречи западных союзников Украины, которая состоялась 15 марта.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступает на пресс-конференции после онлайн-встречи лидеров коалиции желающих. 15 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В Британии назвали число стран, готовых направить миротворцев на Украину
17 марта, 17:30
 
В миреУкраинаРоссияВеликобританияМарко РубиоДэвид ЛэммиКир СтармерСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Лондон
 
 
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