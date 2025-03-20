https://ria.ru/20250320/rubio-2006091758.html

Рубио поблагодарил Лондон за усилия по созданию коалиции стран на Украине

Рубио поблагодарил Лондон за усилия по созданию коалиции стран на Украине - РИА Новости, 20.03.2025

Рубио поблагодарил Лондон за усилия по созданию коалиции стран на Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио в ходе прошедшего разговора с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми поблагодарил Лондон за усилия по... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T01:50:00+03:00

2025-03-20T01:50:00+03:00

2025-03-20T01:50:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио в ходе прошедшего разговора с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми поблагодарил Лондон за усилия по созданию коалиции стран для "содействия миру на Украине", готовых направить туда "миротворцев". В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого британский премьер Кир Стармер сообщил, что будет сделано всё возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. Позднее агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Британия и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении "миротворцев" на Украине и обеспечении гарантий безопасности. "Государственный секретарь Марко Рубио сегодня поговорил с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми. Секретарь Рубио поблагодарил министра иностранных дел Лэмми за усилия Великобритании по созданию коалиции стран для содействия миру на Украине", - указано в сообщении госдепа. Рубио и Лэмми также обсудили следующие шаги после виртуальной встречи западных союзников Украины, которая состоялась 15 марта. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.

https://ria.ru/20250317/britanija-2005406234.html

https://ria.ru/20250317/chislo-2005543882.html

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