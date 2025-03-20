Рубио поблагодарил Лондон за усилия по созданию коалиции стран на Украине
Рубио поблагодарил Великобританию за усилия по созданию коалиции по Украине
© AP Photo / Evan VucciМарко Рубио
© AP Photo / Evan Vucci
Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио в ходе прошедшего разговора с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми поблагодарил Лондон за усилия по созданию коалиции стран для "содействия миру на Украине", готовых направить туда "миротворцев".
В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого британский премьер Кир Стармер сообщил, что будет сделано всё возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. Позднее агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Британия и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении "миротворцев" на Украине и обеспечении гарантий безопасности.
"Государственный секретарь Марко Рубио сегодня поговорил с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми. Секретарь Рубио поблагодарил министра иностранных дел Лэмми за усилия Великобритании по созданию коалиции стран для содействия миру на Украине", - указано в сообщении госдепа.
Рубио и Лэмми также обсудили следующие шаги после виртуальной встречи западных союзников Украины, которая состоялась 15 марта.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.