https://ria.ru/20250320/rosaviatsiya-2006104800.html

В аэропортах Самары и Саратова ввели временные ограничения на полеты

В аэропортах Самары и Саратова ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 20.03.2025

В аэропортах Самары и Саратова ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах в Самаре и Саратове, сообщил официальный представитель Росавиации. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T06:48:00+03:00

2025-03-20T06:48:00+03:00

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самара

саратов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

курумоч (аэропорт)

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах в Самаре и Саратове, сообщил официальный представитель Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Самара (Курумоч; код ИКАО: UWWW); Саратов (Гагарин; UWSG)", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250319/nizhnekamsk-2005876496.html

самара

саратов

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самара, саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт), международная организация гражданской авиации