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В аэропортах Самары и Саратова ввели временные ограничения на полеты
В аэропортах Самары и Саратова ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 20.03.2025
В аэропортах Самары и Саратова ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах в Самаре и Саратове, сообщил официальный представитель Росавиации. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T06:48:00+03:00
2025-03-20T06:48:00+03:00
2025-03-20T06:54:00+03:00
самара
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
курумоч (аэропорт)
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах в Самаре и Саратове, сообщил официальный представитель Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Самара (Курумоч; код ИКАО: UWWW); Саратов (Гагарин; UWSG)", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250319/nizhnekamsk-2005876496.html
самара
саратов
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самара, саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт), международная организация гражданской авиации
Самара, Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Курумоч (аэропорт), Международная организация гражданской авиации
В аэропортах Самары и Саратова ввели временные ограничения на полеты
Росавиация: в аэропортах Самары и Саратова ввели временные ограничения на полеты