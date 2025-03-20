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Биография Святослава Рихтера

Биография Святослава Рихтера - РИА Новости, 20.03.2025

Биография Святослава Рихтера

Выдающийся российский пианист Святослав Теофилович Рихтер родился 20 марта (7 марта по старому стилю) 1915 года в Житомире (Российская империя, ныне Украина)... РИА Новости, 20.03.2025

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Выдающийся российский пианист Святослав Теофилович Рихтер родился 20 марта (7 марта по старому стилю) 1915 года в Житомире (Российская империя, ныне Украина). Его отец, Теофил Рихтер, был сыном немецкого колониста, жившего в России. Мать, Анна Москалева, происходила из русской дворянской семьи.Детство и юность Святослав Рихтер провел в Одессе, где учился у своего отца – пианиста и органиста, получившего образование в Вене. В 1941 году он был репрессирован, мать была вынуждена эмигрировать в Германию. В 1932-1937 годах Святослав Рихтер работал концертмейстером в Одесской филармонии, с 1934 года – в Одесском театре оперы и балета (ныне – Одесский национальный академический театр оперы и балета).В 1934 году он дал свой первый концерт, исполнив произведения Фредерика Шопена.В 1937 году, в возрасте 22 лет, поступил в Московскую консерваторию имени П.И. Чайковского в класс профессора Генриха Нейгауза, постоянно прерывая учебу из-за гастролей. В 1947 году Рихтер окончил консерваторию с золотой медалью. С первых шагов на профессиональном поприще он воспринимался как виртуоз и музыкант исключительного масштаба.В 1940 году впервые публично выступил в Москве с программой композитора Сергея Прокофьева. Автор доверил ему первое исполнение своей 6-й сонаты; впоследствии пианист стал первым исполнителем 7-й и 9-й сонат Прокофьева (последняя посвящена Рихтеру). 30 декабря состоялось первое выступление с Государственным симфоническим оркестром (Первый фортепианный концерт П.И. Чайковского), которое положило начало регулярной концертной деятельности пианиста.В 1943 году вместе с певицей Ниной Дорлиак, ставшей его женой и партнером по сцене, он совершил первое гастрольное турне по СССР.В 1945-1997 годы был солистом Московской филармонии.В 1945 году Рихтер получил 1-ю премию на III Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей.В период 1940-х годов программа пианиста преимущественно состояла из сонат Прокофьева, концертов Сергея Рахманинова, произведений Петра Чайковского, Иоганна Себастьяна Баха, Франца Шуберта и Ференца Листа.В 1949 году Рихтер был удостоен Сталинской премии 1-й степени.В 1950 году он совершил первые зарубежные гастроли. В мае на фестивале "Пражская весна" в Чехословакии дал сольный концерт из произведений русских композиторов; с оркестром Чешской филармонии сыграл фортепианные концерты Вольфганга Амадея Моцарта, Роберта Шумана, Иоганнеса Брамса.Сольные выступления Рихтер совмещал с ансамблевым исполнительством.В период 1951-1954 годов выступал с концертами в СССР в ансамблях с певицей Галиной Бариновой, скрипачом Юлианом Ситковецким, виолончелистом Даниилом Шафраном.В 1954 году Рихтер снова выступал в Чехословакии, гастролировал в Венгрии и Польше. В следующие пять лет он посетил Польшу (1955), Китай (1957), Венгрию, Румынию и Болгарию (1958), Польшу и Чехословакию (1959).В 1958 году Рихтер был членом жюри I Международного конкурса имени П.И. Чайковского.В 1950-е годы Рихтер исполнял много русской музыки. Это Петр Чайковский, Сергей Рахманинов, Модест Мусоргский, "Картинки с выставки" которого стали непременной частью гастрольных программ пианиста.На 1960-е годы пришлась череда непрерывных гастролей музыканта. В мае 1960 года он впервые выступил в Финляндии, а в октябре в нью-йоркском "Карнеги-холле" открылись его первые концерты в США. В 1961 году посетил Болгарию и Великобританию (сделаны записи Фантазии Шумана, фортепианных концертов Листа с оркестром Лондонской филармонии и других сочинений); в 1962 году он выступал в Чехословакии, Румынии, Италии, Австрии (сделана запись всех виолончельных сонат Людвига Бетховена в дуэте с Мстиславом Ростроповичем), Франции, Великобритании; в 1964 году – в Германии, Чехословакии, Польше, Франции, Канаде; в 1965 году – в США и Франции; в 1968 году – в Болгарии, Турции, Швеции.В 1960-х Рихтер выступал в фортепианном дуэте с британским пианистом и композитором Бенджамином Бриттеном, исполняя не только его музыку, но и произведения Моцарта, Шуберта, Шумана, Клода Дебюсси.В 1966 году началось содружество Рихтера и Давида Ойстраха: в 1969 они осуществили премьеру Скрипичной сонаты Дмитрия Шостаковича. В 1970-е годы Рихтер также много гастролировал по СССР и за рубежом. В январе 1970 года в Москве состоялось исполнение Тройного концерта Бетховена с участием Ойстраха, Ростроповича и оркестра Московской государственной филармонии. Осенью 1970 года пианист впервые выступил в Японии.В 1971 году в Гамбурге (ФРГ) записал на пластинки произведения Бетховена, Шумана, Шуберта, Брамса, Рахманинова. В 1972 году выступал с концертами в СССР, Венгрии, Чехословакии в ансамбле с Ойстрахом (сонаты Брамса, Бела Бартока, Прокофьева, Бетховена). В 1975-1976 годы году проводил Сонатные вечера с Олегом Каганом. Весной 1977 года дал 12 концертов в разных городах Франции.В 1982 году помимо выступлений в залах ГМИИ, Рихтер давал концерты в детских музыкальных школах вместе со скрипачами Виктором Третьяковым и Олегом Каганом, альтистом Юрием Башметом и виолончелисткой Наталией Гутман (квартеты Моцарта).В 1986 году Рихтер совершил концертную поездку на поезде из Москвы до Владивостока, выступая по дороге, в том числе в маленьких городах. Сам пианист считал это турне наиболее интересным в своей творческой карьере.В 1988 году он дал свыше 20 концертов в разных уголках СССР. В программах – Моцарт, Лист. Впервые сыграл в концертах "Вариации и фугу на тему Генделя" Брамса. В седьмой раз выступил в Японии.В 1992 году сыграл порядка ста концертов, в основном сольных, а также в ансамблях с Наталией Гутман, Елизаветой Леонской (сонаты Моцарта-Грига), Михаилом Копельманом и Валентином Берлинским (Трио Бетховена), квартетом духовых Паскаля Морагеса (Квинтет Бетховена) и с оркестрами под управлением Петера Шрайера (Берлин, концерты Баха) и Леонида Николаева (те же концерты, а также концерт Моцарта).В 1993 году в Вене (Австрия) и в Шветцингене (ФРГ) впервые исполнил концерты Камиля Сен-Санса и Джорджа Гершвина.В 1994 году Рихтер дал более 60 концертов (девять записаны на пластинки). Фирмой Philips был выпущен комплект из 21 компакт-диска, содержащий ранее не печатавшиеся записи игры Рихтера с концертов 1963-1991 годов.Последний его публичный концерт состоялся 28 марта 1995 года в Бремене (Германия).1 августа 1997 года Святослав Рихтер скончался в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.Искусство Рихтера как солиста и ансамблиста увековечено в огромном количестве студийных и концертных записей за период 1946-1994 годов. Существуют также любительские записи концертов, сделанные его почитателями.Вся дискография Рихтера занимает порядка 200 страниц.Исполнительскому искусству Рихтера присущи глубина и масштабность, исключительная сила воздействия на слушателя, техническое совершенство, глубоко индивидуальный подход к произведению, чувство времени и стиля.За 55 лет творческой деятельности музыкант дал свыше трех с половиной тысяч концертов в более чем 35 странах мира, только в Москве состоялись 850 его выступлений.Обширный репертуар Рихтера включал музыку разных эпох – от Иоганна Себастьяна Баха и Георга Фридриха Генделя до Игоря Стравинского, Бенджамина Бриттена и Джорджа Гершвина. Его высшие исполнительские достижения связаны с творчеством Йозефа Гайдна, Людвига Бетховена, Франца Шуберта, Фредерика Шопена, Клода Дебюсси и Вольфганга Амедея Моцарта, Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича.По инициативе пианиста был учрежден ряд фестивалей.В 1964 году – ежегодный летний "Музыкальные празднества в Турени" (Тур, Франция).С 1981 года по предложению Рихтера и директора Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) Ирины Антоновой (1922-2020) проводится Международный музыкальный фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера". В разные годы в нем участвовали выдающиеся музыканты, артисты, режиссеры и поэты.В 1993 году впервые прошел музыкальный фестиваль в Тарусе (Калужская область). В 2024 году он состоялся уже в 32-й раз. С 2005 по 2008 год в Московской консерватории проводился Международный конкурс пианистов имени Святослава Рихтера.Рихтер также интересовался живописью, сам писал пастелью. В личной коллекции музыканта были собраны картины и рисунки его друзей, в их числе – работы Анны Трояновской, Кетеван Магалашвили, а также Василия Шухаева, Дмитрия Краснопевцева. Среди западных художников – Ханс Хартунг, Александр Колдер, Хоан Миро, "Голубь" Пабло Пикассо с дарственной надписью и др. Большую часть собрания живописи Рихтер завещал ГМИИ. В настоящее время картины находятся в Музее личных коллекций (отдел ГМИИ).В 1992 году пианист создал Фонд Святослава Рихтера – благотворительную организацию, занимающуюся проведением фестивалей классической музыки. Святослав Рихтер – народный артист СССР (1961).Герой Социалистического Труда (1975).Лауреат Сталинской премии (1950), Ленинской премии (1961), Государственной премии РФ в области литературы и искусства 1995 года за Международный музыкальный фестиваль "Декабрьские вечера" в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (1981-1995), Государственной премии РСФСР имени М. И. Глинки (1987) за концертные программы 1986 года, исполненные в городах Сибири и Дальнего Востока.Был награжден тремя орденами Ленина (1965, 1975, 1985), орденом Октябрьской Революции (1980), орденом "За заслуги перед Отечеством III степени (1995), другими орденами и медалями.Был удостоен ряда иностранных наград. В их числе – Великий Офицер ордена Кедра (Ливан, 1969), Командор ордена Искусств и литературы (Франция, 1985), "Крест за заслуги со звездой" (ФРГ, 1995) и другие.Также был награжден международными премиями - "Грэмми" (1961), Роберта Шумана (1968), Леони Соннинг (1986), Франко Аббьяти (1986), "Триумф" (1993) и пр.Святослав Рихтер был женат на советской камерной певице (сопрано), профессоре Московской консерватории Нине Дорлиак (1908-1998).В 1997 году вышел документальный фильм французского режиссера Брюно Монсенжана "Рихтер непокоренный" (в западном варианте - "Рихтер. Загадка" ("Richter. The Enigma").В 1997 году московской Детской музыкальной школе № 43 было присвоено имя Святослава Рихтера. В 1999 году на Большой Бронной улице в Москве был открыт музей-квартира С.Т. Рихтера. Он стал отделом ГМИИ. В настоящее время в Мемориальной квартире Святослава Рихтера проходят концерты и экскурсии.В 2012 году имя пианиста было присвоено Житомирской областной филармонии.В 2013 году в дар Московской консерватории был передан бронзовый бюст Святослава Рихтера работы скульптора Эрнста Неизвестного.В 2015 году в Южном округе Москвы появилась улица в честь Святослава Рихтера.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

ссср, россия, житомир, украина, святослав рихтер