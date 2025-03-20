Рейтинг@Mail.ru
Россиянка побила мировой рекорд на фестивале фридайвинга на Байкале - РИА Новости Спорт, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 20.03.2025 (обновлено: 14:46 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/rekord-2006198996.html
Россиянка побила мировой рекорд на фестивале фридайвинга на Байкале
Россиянка побила мировой рекорд на фестивале фридайвинга на Байкале - РИА Новости Спорт, 20.03.2025
Россиянка побила мировой рекорд на фестивале фридайвинга на Байкале
Россиянка Екатерина Некрасова на фестивале фридайвинга "Под лед Байкала - 2025" установила мировой рекорд, проплыв подо льдом в ластах без гидрокостюма 122... РИА Новости Спорт, 20.03.2025
2025-03-20T14:21:00+03:00
2025-03-20T14:46:00+03:00
спорт
хорватия
листвянка
россия
игорь кобзев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006210746_0:0:623:350_1920x0_80_0_0_9d4c116686b4c6880e442f84804a91a9.jpg
/20210316/sport-1601469835.html
хорватия
листвянка
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006210746_1:0:468:350_1920x0_80_0_0_d178e2854b1969932762cf35015c3a1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, хорватия, листвянка, россия, игорь кобзев
Спорт, Хорватия, Листвянка, Россия, Игорь Кобзев
Россиянка побила мировой рекорд на фестивале фридайвинга на Байкале

Россиянка установила мировой рекорд на Байкале, проплыв подо льдом 122 метров

© Фото : Федерация фридайвинга РоссииЕкатерина Некрасова
Екатерина Некрасова - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : Федерация фридайвинга России
Екатерина Некрасова. Архивное фото
Читать в
Дзен
ИРКУТСК, 20 мар - РИА Новости. Россиянка Екатерина Некрасова на фестивале фридайвинга "Под лед Байкала - 2025" установила мировой рекорд, проплыв подо льдом в ластах без гидрокостюма 122 метра, сообщил в четверг губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Фестиваль фридайвинга "Под лед Байкала" завершается в поселке Листвянка 21 марта. В нем принимают участие 20 спортсменов из России, Хорватии и Турции. Основные соревнования прошли 17 марта. В этот день две спортсменки установили рекорды в разных дисциплинах. Россиянка Ольга Маркина побила свой собственный рекорд Гиннесса, установленный в 2021 году (63,8 метра), нырнув на глубину 71 метр с задержкой дыхания в дисциплине CWTi (в моноласте подо льдом). И спортсменка из Хорватии Санда Делия в дисциплине FIMi (по тросу на руках, без ласт подо льдом) нырнула на глубину 55 метров, это на 15 метров больше предыдущего максимального результата среди женщин, установленного в 2024 году. В ходе соревнований также рекорд установил хорват Витомир Маричич, нырнув на 62 метра в дисциплине FIMi.
«
"Еще один рекорд на Байкале – россиянка Екатерина Некрасова проплыла 122 метра в длину подо льдом в ластах, но без гидрокостюма. Это абсолютный мировой рекорд", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Предыдущий рекорд, установленный этой спортсменкой в аналогичной дисциплине, составил 102,7 метра.
"Под лед Байкала" проходит в Приангарье второй раз. Это первый в мире фестиваль подледного фридайвинга, созданный Федерацией фридайвинга. Слоган проекта: "Место, где ставят рекорды". В 2024 году на первом фестивале было установлено четыре рекорда, тогда в соревнованиях приняли участие 12 спортсменов.
Алексей Молчанов - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
Фридайвер установил рекорд Гиннесса на Байкале, нырнув на 80 метров
16 марта 2021, 13:46
 
СпортХорватияЛиствянкаРоссияИгорь Кобзев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Локомотив
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Барыс
    Сибирь
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Ак Барс
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Рома
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Крылья Советов
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    ЦСКА
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Болонья
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Ювентус
    2
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Реал Мадрид
    Сельта
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала