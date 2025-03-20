Россиянка побила мировой рекорд на фестивале фридайвинга на Байкале

"Под лед Байкала" проходит в Приангарье второй раз. Это первый в мире фестиваль подледного фридайвинга, созданный Федерацией фридайвинга. Слоган проекта: "Место, где ставят рекорды". В 2024 году на первом фестивале было установлено четыре рекорда, тогда в соревнованиях приняли участие 12 спортсменов.