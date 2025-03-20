https://ria.ru/20250320/rekord-2006198996.html
Россиянка побила мировой рекорд на фестивале фридайвинга на Байкале
Россиянка побила мировой рекорд на фестивале фридайвинга на Байкале - РИА Новости Спорт, 20.03.2025
Россиянка побила мировой рекорд на фестивале фридайвинга на Байкале
Россиянка Екатерина Некрасова на фестивале фридайвинга "Под лед Байкала - 2025" установила мировой рекорд, проплыв подо льдом в ластах без гидрокостюма 122... РИА Новости Спорт, 20.03.2025
2025-03-20T14:21:00+03:00
2025-03-20T14:21:00+03:00
2025-03-20T14:46:00+03:00
спорт
хорватия
листвянка
россия
игорь кобзев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006210746_0:0:623:350_1920x0_80_0_0_9d4c116686b4c6880e442f84804a91a9.jpg
/20210316/sport-1601469835.html
хорватия
листвянка
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006210746_1:0:468:350_1920x0_80_0_0_d178e2854b1969932762cf35015c3a1e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, хорватия, листвянка, россия, игорь кобзев
Спорт, Хорватия, Листвянка, Россия, Игорь Кобзев
Россиянка побила мировой рекорд на фестивале фридайвинга на Байкале
Россиянка установила мировой рекорд на Байкале, проплыв подо льдом 122 метров
ИРКУТСК, 20 мар - РИА Новости.
Россиянка Екатерина Некрасова на фестивале фридайвинга "Под лед Байкала - 2025" установила мировой рекорд, проплыв подо льдом в ластах без гидрокостюма 122 метра, сообщил
в четверг губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Фестиваль фридайвинга "Под лед Байкала" завершается в поселке Листвянка
21 марта. В нем принимают участие 20 спортсменов из России
, Хорватии
и Турции
. Основные соревнования прошли 17 марта. В этот день две спортсменки установили рекорды в разных дисциплинах. Россиянка Ольга Маркина побила свой собственный рекорд Гиннесса, установленный в 2021 году (63,8 метра), нырнув на глубину 71 метр с задержкой дыхания в дисциплине CWTi (в моноласте подо льдом). И спортсменка из Хорватии Санда Делия в дисциплине FIMi (по тросу на руках, без ласт подо льдом) нырнула на глубину 55 метров, это на 15 метров больше предыдущего максимального результата среди женщин, установленного в 2024 году. В ходе соревнований также рекорд установил хорват Витомир Маричич, нырнув на 62 метра в дисциплине FIMi.
«
"Еще один рекорд на Байкале
– россиянка Екатерина Некрасова проплыла 122 метра в длину подо льдом в ластах, но без гидрокостюма. Это абсолютный мировой рекорд", - написал Кобзев
в Telegram-канале.
Предыдущий рекорд, установленный этой спортсменкой в аналогичной дисциплине, составил 102,7 метра.
"Под лед Байкала" проходит в Приангарье второй раз. Это первый в мире фестиваль подледного фридайвинга, созданный Федерацией фридайвинга. Слоган проекта: "Место, где ставят рекорды". В 2024 году на первом фестивале было установлено четыре рекорда, тогда в соревнованиях приняли участие 12 спортсменов.