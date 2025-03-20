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На регпортале Подмосковья обновили заявку по тарифам на транспортные услуги - РИА Новости, 20.03.2025
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Новости Подмосковья
 
12:38 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/regportal-2006165507.html
На регпортале Подмосковья обновили заявку по тарифам на транспортные услуги
На регпортале Подмосковья обновили заявку по тарифам на транспортные услуги - РИА Новости, 20.03.2025
На регпортале Подмосковья обновили заявку по тарифам на транспортные услуги
На региональном портале Московской области обновили заявку по установлению тарифов на транспортные услуги, которые оказываются на подъездных железнодорожных... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T12:38:00+03:00
2025-03-20T12:38:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
предприниматели
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. На региональном портале Московской области обновили заявку по установлению тарифов на транспортные услуги, которые оказываются на подъездных железнодорожных путях, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья. По словам министра госуправления, ИТ и связи региона Надежды Куртяник, теперь организации, которые занимаются перевозкой грузов, ремонтом подвижного состава, погрузкой и разгрузкой составов, могут подать заявление на пересмотр ранее установленных тарифов. Оформить заявку можно онлайн в личном кабинете. Услуга "Установление цен (тарифов) на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях" доступна на регпортале в разделе "Развитие бизнеса" – "Сбытовые организации и установление тарифов". Данной услугой могут воспользоваться индивидуальные предприниматели и юридические лица. Она предоставляется бесплатно в течение 30 календарных дней.
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московская область (подмосковье), предприниматели
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Предприниматели
На регпортале Подмосковья обновили заявку по тарифам на транспортные услуги

На регпортале Подмосковья теперь можно пересмотреть тариф на транспортные услуги

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. На региональном портале Московской области обновили заявку по установлению тарифов на транспортные услуги, которые оказываются на подъездных железнодорожных путях, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
По словам министра госуправления, ИТ и связи региона Надежды Куртяник, теперь организации, которые занимаются перевозкой грузов, ремонтом подвижного состава, погрузкой и разгрузкой составов, могут подать заявление на пересмотр ранее установленных тарифов. Оформить заявку можно онлайн в личном кабинете.
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19 марта, 15:28
Услуга "Установление цен (тарифов) на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях" доступна на регпортале в разделе "Развитие бизнеса" – "Сбытовые организации и установление тарифов".
Данной услугой могут воспользоваться индивидуальные предприниматели и юридические лица. Она предоставляется бесплатно в течение 30 календарных дней.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Предприниматели
 
 
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