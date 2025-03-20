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День весеннего равноденствия - РИА Новости, 20.03.2025
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02:20 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/ravnodenstvie-2006092984.html
День весеннего равноденствия
День весеннего равноденствия - РИА Новости, 20.03.2025
День весеннего равноденствия
Равноденствие – это определенное время в году, когда центр солнца находится на небесном экваторе и когда на всей земле, кроме полюсов, продолжительность дня и... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T02:20:00+03:00
2025-03-20T02:20:00+03:00
справки
земля
северный полюс
москва
день весеннего равноденствия
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Равноденствие – это определенное время в году, когда центр солнца находится на небесном экваторе и когда на всей земле, кроме полюсов, продолжительность дня и ночи одинаковы.Весеннее равноденствие наступает, когда Солнце переходит из южного полушария небесной сферы в северное.Вследствие того, что промежуток времени между двумя последовательными прохождениями Солнца через одну и ту же точку равноденствия (тропический год) не совпадает с продолжительностью календарных лет, моменты равноденствия из года в год перемещаются относительно начала календарных суток.В Северном полушарии даты весеннего равноденствия варьируются между 19 и 21 марта. В этом столетии 78 равноденствий выпадают на 20 марта, и только два приходятся на 21 марта. Остальные 20 равноденствий — на 19 марта.В 2025 году День весеннего равноденствия наступит 20 марта в 09.01 по Всемирному координированному времени (в 12.01 по московскому времени).В день равноденствия Солнце восходит точно на востоке, а заходит точно на западе – уравнивая день и ночь. После равноденствия Солнце постепенно будет восходить на северо-востоке, а заходить на северо-западе. В Северном полушарии световой день начнет увеличиваться, а ночь уменьшаться.В день равноденствия линия смены дня и ночи на нашей планете (астрономы называют ее линией терминатора) проходит точно через Южный и Северный полюса, т.е. по меридианам – это означает равную продолжительность дня и ночи в любом месте Земли.Времена года по полушариям меняются. В Южном полушарии Земли наступает астрономическая осень, а в Северном – астрономическая весна, которая продолжается до дня летнего солнцестояния.В марте продолжительность дня быстро увеличивается: от 10 часов 41 минуты в начале марта до 13 часов 00 минут в конце месяца на широте Москвы. Полуденная высота Солнца за месяц на этой широте увеличится с 26 до 38 градусов.В давние времена, когда не было календарей, считалось, что именно с этого дня начинаются обновления в природе: таяние снега, набухание почек на деревьях, возвращение птиц с юга, первый весенний гром.Многие народы сохранили день весеннего равноденствия как праздник в календаре. В странах Центральной Азии в день весеннего равноденствия отмечают один из самых древних праздников Навруз, символизирующий окончание зимы и приход весны, обновление природы и начало нового земледельческого цикла.В Японии день весеннего равноденствия называют Сюмбун-но хи и тоже отмечают как праздник. Недельный период, начинающийся за три дня до весеннего равноденствия, называют Хиган. В это время японцы посещают могилы предков, а в садах зацветает сакура.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
земля
северный полюс
москва
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5
4.7
96
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справки, земля, северный полюс, москва, день весеннего равноденствия
Справки, Земля, Северный полюс, Москва, День весеннего равноденствия

День весеннего равноденствия

© Fotolia / gaeljВесеннее солнце
Весеннее солнце - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Fotolia / gaelj
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Равноденствие – это определенное время в году, когда центр солнца находится на небесном экваторе и когда на всей земле, кроме полюсов, продолжительность дня и ночи одинаковы.
Весеннее равноденствие наступает, когда Солнце переходит из южного полушария небесной сферы в северное.
Вследствие того, что промежуток времени между двумя последовательными прохождениями Солнца через одну и ту же точку равноденствия (тропический год) не совпадает с продолжительностью календарных лет, моменты равноденствия из года в год перемещаются относительно начала календарных суток.
В Северном полушарии даты весеннего равноденствия варьируются между 19 и 21 марта. В этом столетии 78 равноденствий выпадают на 20 марта, и только два приходятся на 21 марта. Остальные 20 равноденствий — на 19 марта.
В 2025 году День весеннего равноденствия наступит 20 марта в 09.01 по Всемирному координированному времени (в 12.01 по московскому времени).
В день равноденствия Солнце восходит точно на востоке, а заходит точно на западе – уравнивая день и ночь. После равноденствия Солнце постепенно будет восходить на северо-востоке, а заходить на северо-западе. В Северном полушарии световой день начнет увеличиваться, а ночь уменьшаться.
В день равноденствия линия смены дня и ночи на нашей планете (астрономы называют ее линией терминатора) проходит точно через Южный и Северный полюса, т.е. по меридианам – это означает равную продолжительность дня и ночи в любом месте Земли.
Времена года по полушариям меняются. В Южном полушарии Земли наступает астрономическая осень, а в Северном – астрономическая весна, которая продолжается до дня летнего солнцестояния.
В марте продолжительность дня быстро увеличивается: от 10 часов 41 минуты в начале марта до 13 часов 00 минут в конце месяца на широте Москвы. Полуденная высота Солнца за месяц на этой широте увеличится с 26 до 38 градусов.
В давние времена, когда не было календарей, считалось, что именно с этого дня начинаются обновления в природе: таяние снега, набухание почек на деревьях, возвращение птиц с юга, первый весенний гром.
Многие народы сохранили день весеннего равноденствия как праздник в календаре. В странах Центральной Азии в день весеннего равноденствия отмечают один из самых древних праздников Навруз, символизирующий окончание зимы и приход весны, обновление природы и начало нового земледельческого цикла.
В Японии день весеннего равноденствия называют Сюмбун-но хи и тоже отмечают как праздник. Недельный период, начинающийся за три дня до весеннего равноденствия, называют Хиган. В это время японцы посещают могилы предков, а в садах зацветает сакура.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиЗемляСеверный полюсМоскваДень весеннего равноденствия
 
 
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