Артиллеристы "Запада" уничтожили район скопления техники и пехоты ВСУ
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили район скопления техники и пехоты ВСУ
© Минобороны РоссииРасчеты реактивных систем залпового огня "Град" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили район сосредоточения военнослужащих и боевой техники ВСУ на купянском участке фронта
Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили район сосредоточения военнослужащих и боевой техники ВСУ на купянском участке фронта
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ЛУГАНСК, 20 мар - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили район сосредоточения военнослужащих и боевой техники ВСУ на купянском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны России.
"В ходе выполнения боевых задач расчеты РСЗО "Град" Кантемировской дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили район сосредоточения живой силы и боевой техники ВСУ", - сообщили в российском военном ведомстве.
Там же добавили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в точном попадании в заданный район.