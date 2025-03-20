https://ria.ru/20250320/raschety-2006110873.html

Артиллеристы "Запада" уничтожили район скопления техники и пехоты ВСУ

Артиллеристы "Запада" уничтожили район скопления техники и пехоты ВСУ - РИА Новости, 20.03.2025

Артиллеристы "Запада" уничтожили район скопления техники и пехоты ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили район сосредоточения военнослужащих и боевой РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T08:45:00+03:00

2025-03-20T08:45:00+03:00

2025-03-20T09:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 20 мар - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили район сосредоточения военнослужащих и боевой техники ВСУ на купянском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны России. "В ходе выполнения боевых задач расчеты РСЗО "Град" Кантемировской дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили район сосредоточения живой силы и боевой техники ВСУ", - сообщили в российском военном ведомстве. Там же добавили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в точном попадании в заданный район.

https://ria.ru/20250320/oshibka-2006106411.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)