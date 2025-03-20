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Артиллеристы "Запада" уничтожили район скопления техники и пехоты ВСУ - РИА Новости, 20.03.2025
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08:45 20.03.2025 (обновлено: 09:42 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/raschety-2006110873.html
Артиллеристы "Запада" уничтожили район скопления техники и пехоты ВСУ
Артиллеристы "Запада" уничтожили район скопления техники и пехоты ВСУ - РИА Новости, 20.03.2025
Артиллеристы "Запада" уничтожили район скопления техники и пехоты ВСУ
Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили район сосредоточения военнослужащих и боевой РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T08:45:00+03:00
2025-03-20T09:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 20 мар - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили район сосредоточения военнослужащих и боевой техники ВСУ на купянском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны России. "В ходе выполнения боевых задач расчеты РСЗО "Град" Кантемировской дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили район сосредоточения живой силы и боевой техники ВСУ", - сообщили в российском военном ведомстве. Там же добавили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в точном попадании в заданный район.
https://ria.ru/20250320/oshibka-2006106411.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллеристы "Запада" уничтожили район скопления техники и пехоты ВСУ

Расчеты РСЗО "Град" уничтожили район скопления техники и пехоты ВСУ

© Минобороны РоссииРасчеты реактивных систем залпового огня "Град" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили район сосредоточения военнослужащих и боевой техники ВСУ на купянском участке фронта
Расчеты реактивных систем залпового огня Град 1-й гвардейской танковой армии группировки войск Запад уничтожили район сосредоточения военнослужащих и боевой техники ВСУ на купянском участке фронта - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Минобороны России
Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили район сосредоточения военнослужащих и боевой техники ВСУ на купянском участке фронта
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ЛУГАНСК, 20 мар - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили район сосредоточения военнослужащих и боевой техники ВСУ на купянском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны России.
"В ходе выполнения боевых задач расчеты РСЗО "Град" Кантемировской дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили район сосредоточения живой силы и боевой техники ВСУ", - сообщили в российском военном ведомстве.
Там же добавили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в точном попадании в заданный район.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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