Путин рассказал Лукашенко о диалоге России и США
Путин поделился с Лукашенко оценками диалога России и США
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили развитие ситуации вокруг Украины, российский лидер поделился оценками идущего на различных уровнях диалога РФ - США, сообщила пресс-служба Кремля.
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"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидеры рассмотрели итоги недавнего официального визита в Россию Александра Лукашенко, ими было выражено удовлетворение конструктивным и содержательным характером проведенных переговоров. Кроме того, сторонами было подчеркнуто, что принятые решения и пакет подписанных документов придадут важный импульс укреплению взаимовыгодных двусторонних отношений и углублению союзной интеграции.
"Лидеры обсудили развитие ситуации вокруг Украины, и в этой связи Владимир Путин поделился оценками хода ведущегося на различных уровнях российско-американского диалога", - добавляется в сообщении.
Также в ходе разговора были затронуты вопросы предстоящего празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, где в 2025 году Белоруссия председательствует.
Подчеркивается, что по всем этим темам лидеры будут находиться в тесном контакте.
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