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Путин рассказал Лукашенко о диалоге России и США - РИА Новости, 20.03.2025
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17:42 20.03.2025 (обновлено: 17:49 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/putin-2006260283.html
Путин рассказал Лукашенко о диалоге России и США
Путин рассказал Лукашенко о диалоге России и США - РИА Новости, 20.03.2025
Путин рассказал Лукашенко о диалоге России и США
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили развитие ситуации вокруг Украины, российский... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T17:42:00+03:00
2025-03-20T17:49:00+03:00
украина
россия
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
политика
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили развитие ситуации вокруг Украины, российский лидер поделился оценками идущего на различных уровнях диалога РФ - США, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко", - говорится в сообщении.Отмечается, что лидеры рассмотрели итоги недавнего официального визита в Россию Александра Лукашенко, ими было выражено удовлетворение конструктивным и содержательным характером проведенных переговоров. Кроме того, сторонами было подчеркнуто, что принятые решения и пакет подписанных документов придадут важный импульс укреплению взаимовыгодных двусторонних отношений и углублению союзной интеграции."Лидеры обсудили развитие ситуации вокруг Украины, и в этой связи Владимир Путин поделился оценками хода ведущегося на различных уровнях российско-американского диалога", - добавляется в сообщении.Также в ходе разговора были затронуты вопросы предстоящего празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, где в 2025 году Белоруссия председательствует.Подчеркивается, что по всем этим темам лидеры будут находиться в тесном контакте.
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
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украина, россия, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, политика, евразийский экономический союз
Украина, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, Политика, Евразийский экономический союз
Путин рассказал Лукашенко о диалоге России и США

Путин поделился с Лукашенко оценками диалога России и США

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили развитие ситуации вокруг Украины, российский лидер поделился оценками идущего на различных уровнях диалога РФ - США, сообщила пресс-служба Кремля.
«
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидеры рассмотрели итоги недавнего официального визита в Россию Александра Лукашенко, ими было выражено удовлетворение конструктивным и содержательным характером проведенных переговоров. Кроме того, сторонами было подчеркнуто, что принятые решения и пакет подписанных документов придадут важный импульс укреплению взаимовыгодных двусторонних отношений и углублению союзной интеграции.
"Лидеры обсудили развитие ситуации вокруг Украины, и в этой связи Владимир Путин поделился оценками хода ведущегося на различных уровнях российско-американского диалога", - добавляется в сообщении.
Также в ходе разговора были затронуты вопросы предстоящего празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, где в 2025 году Белоруссия председательствует.
Подчеркивается, что по всем этим темам лидеры будут находиться в тесном контакте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин и Трамп запустили российско-американские горки
19 марта, 11:58
 
УкраинаРоссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоБелоруссияПолитикаЕвразийский экономический союз
 
 
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