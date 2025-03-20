https://ria.ru/20250320/putin-2006260283.html

Путин рассказал Лукашенко о диалоге России и США

Путин рассказал Лукашенко о диалоге России и США - РИА Новости, 20.03.2025

Путин рассказал Лукашенко о диалоге России и США

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили развитие ситуации вокруг Украины, российский... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T17:42:00+03:00

2025-03-20T17:42:00+03:00

2025-03-20T17:49:00+03:00

украина

россия

владимир путин

александр лукашенко

белоруссия

политика

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили развитие ситуации вокруг Украины, российский лидер поделился оценками идущего на различных уровнях диалога РФ - США, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко", - говорится в сообщении.Отмечается, что лидеры рассмотрели итоги недавнего официального визита в Россию Александра Лукашенко, ими было выражено удовлетворение конструктивным и содержательным характером проведенных переговоров. Кроме того, сторонами было подчеркнуто, что принятые решения и пакет подписанных документов придадут важный импульс укреплению взаимовыгодных двусторонних отношений и углублению союзной интеграции."Лидеры обсудили развитие ситуации вокруг Украины, и в этой связи Владимир Путин поделился оценками хода ведущегося на различных уровнях российско-американского диалога", - добавляется в сообщении.Также в ходе разговора были затронуты вопросы предстоящего празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, где в 2025 году Белоруссия председательствует.Подчеркивается, что по всем этим темам лидеры будут находиться в тесном контакте.

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

украина

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, политика, евразийский экономический союз