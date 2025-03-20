https://ria.ru/20250320/putin-2006256466.html

Путин и Лукашенко обсудили евразийскую интеграцию

Путин и Лукашенко обсудили евразийскую интеграцию - РИА Новости, 20.03.2025

Путин и Лукашенко обсудили евразийскую интеграцию

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили в четверг по телефону вопросы строительства Союзного государства, тему евразийской... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T17:37:00+03:00

2025-03-20T17:37:00+03:00

2025-03-20T17:50:00+03:00

евразийский экономический союз

россия

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александр лукашенко

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МИНСК, 20 мар - РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили в четверг по телефону вопросы строительства Союзного государства, тему евразийской интеграции, а также председательство республики в ЕАЭС, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого"."Обсуждались вопросы союзного строительства, в том числе в развитие состоявшегося недавно официального визита Александра Лукашенко в Россию. В центре внимания также была тема евразийской интеграции и работа в рамках белорусского председательства в ЕАЭС в текущем (2025 - ред.) году", - говорится в сообщении.Отмечается, что президенты обсудили также график предстоящих контактов и совместных мероприятий, в том числе международный форум в Волгограде к 80-летию Великой Победы, который пройдет в конце апреля под эгидой парламентского собрания.Кроме того, на конец июня 2025 года запланирован саммит ЕАЭС, который пройдет в Минске. Главы государств отдельно остановились на его повестке дня."Президент России также проинформировал белорусского коллегу о подробностях недавно состоявшегося разговора с президентом США Дональдом Трампом, в том числе по украинской тематике", - говорится в сообщении.Беседа лидеров России и Белоруссии длилась около часа.

https://ria.ru/20250320/putin-2006260736.html

https://ria.ru/20250320/putin-2006260283.html

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белоруссия

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сша

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евразийский экономический союз, россия, белоруссия, волгоград, александр лукашенко, владимир путин, дональд трамп, сша, европа, союзное государство