https://ria.ru/20250320/putin-2006256466.html
Путин и Лукашенко обсудили евразийскую интеграцию
Путин и Лукашенко обсудили евразийскую интеграцию - РИА Новости, 20.03.2025
Путин и Лукашенко обсудили евразийскую интеграцию
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили в четверг по телефону вопросы строительства Союзного государства, тему евразийской... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T17:37:00+03:00
2025-03-20T17:37:00+03:00
2025-03-20T17:50:00+03:00
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МИНСК, 20 мар - РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили в четверг по телефону вопросы строительства Союзного государства, тему евразийской интеграции, а также председательство республики в ЕАЭС, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого"."Обсуждались вопросы союзного строительства, в том числе в развитие состоявшегося недавно официального визита Александра Лукашенко в Россию. В центре внимания также была тема евразийской интеграции и работа в рамках белорусского председательства в ЕАЭС в текущем (2025 - ред.) году", - говорится в сообщении.Отмечается, что президенты обсудили также график предстоящих контактов и совместных мероприятий, в том числе международный форум в Волгограде к 80-летию Великой Победы, который пройдет в конце апреля под эгидой парламентского собрания.Кроме того, на конец июня 2025 года запланирован саммит ЕАЭС, который пройдет в Минске. Главы государств отдельно остановились на его повестке дня."Президент России также проинформировал белорусского коллегу о подробностях недавно состоявшегося разговора с президентом США Дональдом Трампом, в том числе по украинской тематике", - говорится в сообщении.Беседа лидеров России и Белоруссии длилась около часа.
https://ria.ru/20250320/putin-2006260736.html
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евразийский экономический союз, россия, белоруссия, волгоград, александр лукашенко, владимир путин, дональд трамп, сша, европа, союзное государство
Евразийский экономический союз, Россия, Белоруссия, Волгоград, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Европа, Союзное государство
Путин и Лукашенко обсудили евразийскую интеграцию
Путин и Лукашенко обсудили союзное строительство и евразийскую интеграцию