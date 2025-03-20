https://ria.ru/20250320/promyvka-2006183004.html

На Поклонной горе начали промывку фонтана "Годы войны"

На Поклонной горе начали промывку фонтана "Годы войны" - РИА Новости, 20.03.2025

На Поклонной горе начали промывку фонтана "Годы войны"

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по расконсервации и промывке фонтанного комплекса "Годы войны" на Поклонной горе, сообщил... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T13:31:00+03:00

2025-03-20T13:31:00+03:00

2025-03-20T13:31:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

фонтаны

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по расконсервации и промывке фонтанного комплекса "Годы войны" на Поклонной горе, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В четверг, 20 марта, стартовали масштабные мероприятия по расконсервации и промывке фонтанного комплекса "Годы войны" на Поклонной горе. На сегодняшний день это один из самых больших столичных фонтанов, он был открыт в 1995 году к празднованию 50-летия окончания Великой Отечественной войны", - рассказал Бирюков. Заммэра напомнил, что комплекс состоит из пяти одинаковых прямоугольных чаш из темно-красного гранита, в каждой из которых бьет 45 вертикальных водных струй. Их общее количество - 225, что символизирует количество недель, в течение которых длилась Великая Отечественная война. "Сооружение очистят специальными щетками от загрязнений, после чего тщательно промоют моющим средством чаши, парапеты и наружные инженерные коммуникации. Работы выполнит бригада из семи человек, задействуем две поливомоечные машины. В рамках подготовки к новому сезону на фонтан вернут демонтированные форсунки и подводные светильники", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что перед запуском фонтанного комплекса будут тщательно проверены все конструкции в подземных коллекторах, гидравлика, насосное оборудование и струеобразующие элементы.

https://ria.ru/20250320/moskva-2006116516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, фонтаны