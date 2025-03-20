Пермское предприятие вошло в путеводитель по промтуризму
Пермский край попал в путеводитель по промтуризму "Две страны, тысяча заводов"
© Фото : Сайт Губернатора и Правительства Пермского края Пермское предприятие вошло в путеводитель по промтуризму
Пермское предприятие вошло в путеводитель по промтуризму
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пермский край вошел в путеводитель по промышленному туризму "Две страны, тысяча заводов", сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
В издании собраны маршруты на предприятия России и Белоруссии, раскрывая туристический потенциал индустриальных объектов. Презентация состоялась в Москве.
В путеводителе представлены более 50 российских предприятий. Они распределены по 15 тематическим трекам, охватывающим различные отрасли промышленности – от машиностроения и добычи до легкой и пищевой промышленности. Особое внимание уделяется российским предприятиям, развивающим промышленный туризм: книга включает топ-10 экскурсий.
Пермский край представлен предприятием по производству сервисных роботов "Промобот". Компания участвует в программе развития промышленного туризма "Открытая промышленность". По итогам 2024 года производство посетило свыше 17,6 тысячи человек.
В пресс-службе отметили, что 65 предприятий Пермского края открыты к посещению, при этом количество промышленных туристов постоянно растет.
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Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в регионе доступны различные направления туризма, одно из активно развивающихся сейчас – промышленный туризм. Большую поддержку в этом региону оказывает федеральная программа по продвижению кадрового и технологического потенциала "Открытая промышленность", Пермский край вошел в нее в числе первых. В 2024 году пермские заводы приняли свыше 115 тысяч туристов.
В правительстве подчеркнули, что Пермский край имеет тесные кооперационные связи с промышленными предприятиями Белоруссии, в области туризма подписано соглашение о сотрудничестве с ТИЦ Минска, а также с Национальным агентством по туризму. С 2022 года действуют субсидированные рейсы из Перми в Белоруссию и обратно.