https://ria.ru/20250320/promturizm-2006161722.html

Пермское предприятие вошло в путеводитель по промтуризму

Пермское предприятие вошло в путеводитель по промтуризму - РИА Новости, 20.03.2025

Пермское предприятие вошло в путеводитель по промтуризму

Пермский край вошел в путеводитель по промышленному туризму "Две страны, тысяча заводов", сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T12:26:00+03:00

2025-03-20T12:26:00+03:00

2025-03-20T12:26:00+03:00

пермский край

дмитрий махонин

россия

промышленность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006160729_0:23:1124:655_1920x0_80_0_0_ab4675435279f8f2c9ba7ceef35060bc.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пермский край вошел в путеводитель по промышленному туризму "Две страны, тысяча заводов", сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. В издании собраны маршруты на предприятия России и Белоруссии, раскрывая туристический потенциал индустриальных объектов. Презентация состоялась в Москве. В путеводителе представлены более 50 российских предприятий. Они распределены по 15 тематическим трекам, охватывающим различные отрасли промышленности – от машиностроения и добычи до легкой и пищевой промышленности. Особое внимание уделяется российским предприятиям, развивающим промышленный туризм: книга включает топ-10 экскурсий. Пермский край представлен предприятием по производству сервисных роботов "Промобот". Компания участвует в программе развития промышленного туризма "Открытая промышленность". По итогам 2024 года производство посетило свыше 17,6 тысячи человек. В пресс-службе отметили, что 65 предприятий Пермского края открыты к посещению, при этом количество промышленных туристов постоянно растет. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в регионе доступны различные направления туризма, одно из активно развивающихся сейчас – промышленный туризм. Большую поддержку в этом региону оказывает федеральная программа по продвижению кадрового и технологического потенциала "Открытая промышленность", Пермский край вошел в нее в числе первых. В 2024 году пермские заводы приняли свыше 115 тысяч туристов. В правительстве подчеркнули, что Пермский край имеет тесные кооперационные связи с промышленными предприятиями Белоруссии, в области туризма подписано соглашение о сотрудничестве с ТИЦ Минска, а также с Национальным агентством по туризму. С 2022 года действуют субсидированные рейсы из Перми в Белоруссию и обратно.

https://ria.ru/20250312/makhonin-2004510405.html

https://ria.ru/20250310/putin-2004097143.html

пермский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, дмитрий махонин, россия, промышленность