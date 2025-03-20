https://ria.ru/20250320/proklova-2006248838.html

"Похлеще, чем Голая вечеринка": Проклова раскрыла тайны бурной молодости

"Похлеще, чем Голая вечеринка": Проклова раскрыла тайны бурной молодости - РИА Новости, 20.03.2025

"Похлеще, чем Голая вечеринка": Проклова раскрыла тайны бурной молодости

Заслуженная артистка РСФСР вновь оказалась в центре скандала — на этот раз из-за откровений о ее "закрытых вечеринках" с известными персонами. Что скрывала... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T19:05:00+03:00

2025-03-20T19:05:00+03:00

2025-03-20T19:05:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР вновь оказалась в центре скандала — на этот раз из-за откровений о ее "закрытых вечеринках" с известными персонами. Что скрывала звезда советского кино и почему она снова вынуждена оправдываться перед публикой? Стоит ли верить шокирующим заявлениям родственников ее покойной подруги?Звезда с 12 летЕлена Проклова, родившаяся 2 сентября 1953 года в Москве, ворвалась в кино в 12 лет благодаря деду-актеру МХАТа Виктору Проклову. Дебют в фильме "Звонят, откройте дверь" принес награду Венецианского фестиваля. Затем — роли в "Снежной королеве", "Переходном возрасте", "Гори, гори, моя звезда", а триумф закрепили "Единственная...", "Ключ без права передачи" и "Мимино" с Кикабидзе. Народ обожал ее Марселу в "Собаке на сене" и героиню "Будьте моим мужем".Театр тоже покорился — "Синяя птица", "Вишневый сад", "Амадей". Награды сыпались: премия Всесоюзного кинофестиваля, МКФ в Панаме, звание Заслуженной артистки РСФСР в 1984-м. В 2000-х Проклова зажгла на ТВ в "Малахов+", "ЖКХ" и "Последнем герое 3", добавив новые краски в свой публичный образ.Три кольца и громкие романыЛюбовная биография Елены Прокловой не менее насыщенна, чем ее творческая карьера. В советские годы Проклова считалась одним из главных секс-символов страны, что, безусловно, привлекало к ней внимание множества поклонников.Первый брак с режиссером Виталием Мелик-Карамовым она заключила в 1971 году. По признанию самой актрисы, это был способ забыть Олега Табакова, к которому она испытывала сильные чувства. Брак продлился четыре года, за которые Проклова успела стать матерью — в 1972 году родилась дочь Арина.После расставания с Мелик-Карамовым в жизни актрисы появился врач Александр Дерябин, с которым она прожила в браке с 1977 по 1981 год. Союз оказался недолговечным и бездетным.Третий и самый длительный брак Проклова заключила с бизнесменом Андреем Тришиным в 1985 году. В этих отношениях, продлившихся целых 30 лет, родилась вторая дочь Полина. Даже после развода в 2015 году бывшие супруги сохранили дружеские отношения.Особую пикантность личной жизни Прокловой придавали ее романы с известными женатыми мужчинами. У актрисы случился роман с Олегом Янковским, от которого актриса забеременела, но приняла решение сделать аборт, чтобы не разрушать его семью. Еще одним увлечением Прокловой стал молдавский актер Михай Волонтир, с которым она познакомилась на съемках фильма "Будь счастлива, Юлия!". Их отношения закончились, когда на площадку приехала законная супруга Волонтира.Две дочери, два разных путиОтношения Елены Прокловой с дочерьми складывались непросто. Старшую дочь Арину, родившуюся в 1972 году, актриса после развода с Мелик-Карамовым отдала на воспитание своим родителям. Такое решение она приняла из-за напряженного рабочего графика. И потом пожалела.Когда Арина достигла подросткового возраста, конфликты с матерью обострились. В 12 лет девочка даже заявила, что не хочет жить с Еленой Игоревной и угрожала официально отречься от нее через суд. Сегодня их отношения улучшились, но прежней близости достичь так и не удалось. Арина стала дизайнером, дважды выходила замуж и воспитывает дочь Алису. Примечательно, что с внучкой у Прокловой также не сложились теплые отношения.Младшая дочь Полина, родившаяся в 1994 году, получила больше материнского внимания. Елена Игоревна стремилась исправить ошибки прошлого и активно участвовала в ее воспитании. Полина получила юридическое образование, но предпочла не работать по специальности. Сейчас она живет за границей, где развивает конный бизнес. Несмотря на географическую удаленность, мать и дочь поддерживают хорошие отношения.Скандальные откровения о ТабаковеРоссийская публика в 2021 году была шокирована откровениями Елены Прокловой о домогательствах, которые она пережила в юности. Актриса рассказала, что в 15 лет, во время съемок фильма "Гори, гори, моя звезда", подверглась настойчивым притязаниям Олега Табакова, которому тогда было 33 года."Сказал, что будет готовить меня к поступлению. После съемок увез в лес и попросил читать басню", — вспоминала она. По ее словам, он требовал ежедневных встреч и близости, переходя все границы. Эти отношения тянулись около двух лет, пока она не встретила будущего мужа. Актер сначала уговаривал ее остаться, потом скандалил и даже бил, но в итоге отступил."Я молчала, потому что человек был жив. Не хотела, чтобы в его семье разразился скандал, чтобы они с женой разошлись или что-то такое случилось. Но когда его не стало, речь уже не идет о том, что я могу разрушить его жизнь", — объясняла свое решение заговорить Проклова.Многие обвинили актрису в желании привлечь к себе внимание и заработать на скандальной истории, особенно учитывая тот факт, что она решила обнародовать эти события уже после смерти Табакова. Однако Проклова настаивала на своем праве рассказать правду: "Почему я должна молчать? Я имею право на существование, я тоже человек".Позже актриса смягчила тон, заявив, что даже благодарна Олегу Павловичу: "Я благодарна Олегу Павловичу Табакову за искренние чувства, которые он ко мне испытывал в то время. За то, что такого уровня человек, может быть, раньше, чем положено, ввел меня во взрослую жизнь и показал ее со столь неприглядной стороны, что во многом сформировало мой характер".Новые пикантные подробности из прошлого актрисыИ вот снова имя Елены Прокловой оказалось в центре скандала. На этот раз причиной стали откровения внучки актрисы МХТ Раисы Максимовой, скончавшейся в декабре 2024 года. В эфире программы "Малахов" родственница ушедшей звезды рассказала о бурной молодости своей бабушки и ее близкой дружбе с Прокловой.Максимова, по словам внучки, была настоящей "зеленоглазой рыжеволосой бестией", сводившей с ума многих известных мужчин. Среди ее поклонников якобы были Олег Табаков, Михаил Ефремов, а режиссер Иван Пырьев даже делал ей предложение руки и сердца. В эфире программы даже обсуждался вопрос о том, может ли сын Максимовой быть наследником Владимира Зельдина, а другой сын актрисы, по словам родственников, был очень похож на Олега Табакова.Но настоящей сенсацией стало заявление внучки Максимовой о "закрытых вечеринках", которые устраивали ее бабушка и Елена Проклова. "Мне бабушка рассказывала, что они с Еленой Прокловой устраивали вечеринки, похлеще тех, что сейчас у всех на устах. Они были закрытые. Там присутствовали люди из театра и вип-персоны. Бабушка рассказывала много пикантных моментов. Отрывались они по полной", — поделилась наследница.Реакция ЕленыУслышав эту информацию, Андрей Малахов не смог скрыть своего интереса и воскликнул: "Проклова еще жива. Лена, расскажите нам, не уносите эту тайну с собой!"Елена Игоревна решила не оставлять без комментария подобные заявления. 71-летняя актриса подтвердила, что действительно проводились встречи после спектаклей, но категорически опровергла какие-либо намеки на их непристойный характер."У нас никогда не было вакханалий. Да, мы любили собираться после спектаклей. Это было нормальное человеческое общение без эпатажа", — прокомментировала Проклова, пытаясь остановить лавину нежелательных слухов.Остается только догадываться, что на самом деле происходило на этих "закрытых вечеринках" и почему внучка Максимовой решила поделиться такими откровениями именно сейчас. Возможно, это попытка привлечь внимание к своей персоне или желание рассказать о другой стороне жизни советской богемы? Но одно ясно точно: скандалы продолжают преследовать Елену Проклову даже спустя десятилетия после ее звездных ролей.

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рсфср, москва, елена проклова, олег табаков