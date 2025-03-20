https://ria.ru/20250320/profobrazovanie-2006184559.html

Жестянников: система профобразования на Вологодчине требует изменений

Жестянников: система профобразования на Вологодчине требует изменений - РИА Новости, 20.03.2025

Жестянников: система профобразования на Вологодчине требует изменений

Система профессионального образования в Вологодской области требует изменений, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T13:35:00+03:00

2025-03-20T13:35:00+03:00

2025-03-20T13:35:00+03:00

вологодская область

сергей жестянников

георгий филимонов

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Система профессионального образования в Вологодской области требует изменений, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. По его словам, важность вопроса подчеркивают на федеральном уровне. Так, Жестянников считает, что в первую очередь ориентация должна быть на экономику: количество бюджетных мест по направлениям должно определяться в зависимости от потребностей отраслей промышленности. Также, по его мнению, необходимо реализовать в Вологодской области комплексную модель бесшовного перехода молодежи в системе "школа – колледж – вуз – предприятие". "При этом необходимо четко определить ответственность участников межведомственного взаимодействия, чтобы у выпускников была гарантия трудоустройства", – написал спикер регионального парламента на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По мнению Жестянникова, требуются изменения и в методике расчета нормативных затрат на обучение студентов. Параметр должен меняться ежегодно в соответствии с реальными показателями по заработной плате педагогов, оказываемым услугам и другим показателям. Также глава Заксобрания отметил необходимость в изменении подходов к системе оплаты труда преподавателей. Он предложил ввести вариант базового оклада в размере 75-80% от среднего уровня зарплат в Вологодской области. "Важный вопрос, который вскрылся в ходе обсуждения проблемы развития профессионального образования, – организация медосмотров для студентов при поступлении на практику. Сейчас он не регламентирован. Был проанализирован опыт регионов Северо-Запада. Модели разные: кто-то компенсирует затраты из областного бюджета, кто-то проводит такие осмотры за счет ОМС. Будем искать наиболее эффективный вариант", – заявил Жестянников. Председатель Заксобрания подчеркнул, что направления должны получить отражения в новом законе о профессиональном образовании, работа уже ведется. "Невозможно изменить систему и без модернизации учебных корпусов, создания комфортных условий для студентов. Благодаря поддержке губернатора области Георгия Филимонова в области реализуются масштабные программы по оснащению средних специальных учебных заведений, ремонтируются общежития", – сказал спикер облпарламента.

https://ria.ru/20250319/aktsiya-2006044847.html

https://ria.ru/20250319/filimonov-2005989786.html

https://ria.ru/20250318/cherepovets-2005810855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сергей жестянников, георгий филимонов