https://ria.ru/20250320/pozhar-2006339463.html

В Одессе после серии взрывов начался крупный пожар

В Одессе после серии взрывов начался крупный пожар - РИА Новости, 20.03.2025

В Одессе после серии взрывов начался крупный пожар

Сильный пожар произошел в Одессе на юге Украины после серии взрывов, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T23:58:00+03:00

2025-03-20T23:58:00+03:00

2025-03-20T23:58:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сильный пожар произошел в Одессе на юге Украины после серии взрывов, сообщает украинское издание "Страна.ua". Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе. "Страна.ua" уже сообщало о перебоях с электричеством в некоторых районах Одессы и города Черноморска. "Сильный пожар в Одессе после "прилета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания, при этом не уточняется, где зафиксировано возгорание. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

в мире, одесса, россия, украина, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины