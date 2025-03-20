Рейтинг@Mail.ru
В Одессе после серии взрывов начался крупный пожар - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:58 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/pozhar-2006339463.html
В Одессе после серии взрывов начался крупный пожар
В Одессе после серии взрывов начался крупный пожар - РИА Новости, 20.03.2025
В Одессе после серии взрывов начался крупный пожар
Сильный пожар произошел в Одессе на юге Украины после серии взрывов, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T23:58:00+03:00
2025-03-20T23:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
россия
украина
дмитрий песков
страна.ua
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983447514_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_30cbe7f815fc7e7ac2597fbe8ab4f016.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сильный пожар произошел в Одессе на юге Украины после серии взрывов, сообщает украинское издание "Страна.ua". Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе. "Страна.ua" уже сообщало о перебоях с электричеством в некоторых районах Одессы и города Черноморска. "Сильный пожар в Одессе после "прилета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания, при этом не уточняется, где зафиксировано возгорание. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесса
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983447514_80:120:1200:960_1920x0_80_0_0_d4f5a7e4f37015859537c3b33f5f7730.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, россия, украина, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
В Одессе после серии взрывов начался крупный пожар

Сильный пожар произошел в Одессе на юге Украины после серии взрывов

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сильный пожар произошел в Одессе на юге Украины после серии взрывов, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе. "Страна.ua" уже сообщало о перебоях с электричеством в некоторых районах Одессы и города Черноморска.
«
"Сильный пожар в Одессе после "прилета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания, при этом не уточняется, где зафиксировано возгорание.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаРоссияУкраинаДмитрий ПесковСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала