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В Приморье загорелась сухая растительность на трех тысячах квадратов - РИА Новости, 20.03.2025
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13:13 20.03.2025 (обновлено: 13:22 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/pozhar-2006178881.html
В Приморье загорелась сухая растительность на трех тысячах квадратов
В Приморье загорелась сухая растительность на трех тысячах квадратов - РИА Новости, 20.03.2025
В Приморье загорелась сухая растительность на трех тысячах квадратов
Сухая растительность загорелась на площади 3 тысячи квадратных метров в Партизанском городском округе в Приморье, огнем уничтожены жилой частный дом и... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T13:13:00+03:00
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происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приморский край
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сухая растительность загорелась на площади 3 тысячи квадратных метров в Партизанском городском округе в Приморье, огнем уничтожены жилой частный дом и хозяйственная постройка, поврежден трехквартирный жилой дом, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В селе Авангард Партизанского городского округа произошло возгорание сухой растительности и строений. Площадь пожара составила 3 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, огнем уничтожены частный дом, хозпостройка, также поврежден трехквартирный дом. Тушение пожара осложняет сильный ветер. На месте работают более 40 пожарных и 10 единиц техники.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Приморский край
В Приморье загорелась сухая растительность на трех тысячах квадратов

В Приморье горит сухая растительность на трех тысячах квадратов, повреждены дома

© Прокуратура Приморского края/TelegramПожар в поселке Авангард в Приморье. 20 марта 2025
Пожар в поселке Авангард в Приморье. 20 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Прокуратура Приморского края/Telegram
Пожар в поселке Авангард в Приморье. 20 марта 2025
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сухая растительность загорелась на площади 3 тысячи квадратных метров в Партизанском городском округе в Приморье, огнем уничтожены жилой частный дом и хозяйственная постройка, поврежден трехквартирный жилой дом, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В селе Авангард Партизанского городского округа произошло возгорание сухой растительности и строений. Площадь пожара составила 3 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, огнем уничтожены частный дом, хозпостройка, также поврежден трехквартирный дом. Тушение пожара осложняет сильный ветер. На месте работают более 40 пожарных и 10 единиц техники.
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Вчера, 10:09
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Приморский край
 
 
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