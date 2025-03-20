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В Приморье загорелась сухая растительность на трех тысячах квадратов

В Приморье загорелась сухая растительность на трех тысячах квадратов - РИА Новости, 20.03.2025

В Приморье загорелась сухая растительность на трех тысячах квадратов

Сухая растительность загорелась на площади 3 тысячи квадратных метров в Партизанском городском округе в Приморье, огнем уничтожены жилой частный дом и... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T13:13:00+03:00

2025-03-20T13:13:00+03:00

2025-03-20T13:22:00+03:00

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

приморский край

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сухая растительность загорелась на площади 3 тысячи квадратных метров в Партизанском городском округе в Приморье, огнем уничтожены жилой частный дом и хозяйственная постройка, поврежден трехквартирный жилой дом, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В селе Авангард Партизанского городского округа произошло возгорание сухой растительности и строений. Площадь пожара составила 3 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, огнем уничтожены частный дом, хозпостройка, также поврежден трехквартирный дом. Тушение пожара осложняет сильный ветер. На месте работают более 40 пожарных и 10 единиц техники.

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Варвара Скокшина

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край