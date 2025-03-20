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В Приморье загорелась сухая растительность на трех тысячах квадратов
В Приморье загорелась сухая растительность на трех тысячах квадратов - РИА Новости, 20.03.2025
В Приморье загорелась сухая растительность на трех тысячах квадратов
Сухая растительность загорелась на площади 3 тысячи квадратных метров в Партизанском городском округе в Приморье, огнем уничтожены жилой частный дом и... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T13:13:00+03:00
2025-03-20T13:13:00+03:00
2025-03-20T13:22:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приморский край
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сухая растительность загорелась на площади 3 тысячи квадратных метров в Партизанском городском округе в Приморье, огнем уничтожены жилой частный дом и хозяйственная постройка, поврежден трехквартирный жилой дом, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В селе Авангард Партизанского городского округа произошло возгорание сухой растительности и строений. Площадь пожара составила 3 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, огнем уничтожены частный дом, хозпостройка, также поврежден трехквартирный дом. Тушение пожара осложняет сильный ветер. На месте работают более 40 пожарных и 10 единиц техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Приморский край
В Приморье загорелась сухая растительность на трех тысячах квадратов
В Приморье горит сухая растительность на трех тысячах квадратов, повреждены дома