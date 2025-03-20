https://ria.ru/20250320/pozhar-2006110739.html

В Энгельсе на территории аэродрома начался пожар после атаки БПЛА

В Энгельсе на территории аэродрома начался пожар после атаки БПЛА - РИА Новости, 20.03.2025

В Энгельсе на территории аэродрома начался пожар после атаки БПЛА

Возгорание произошло на территории аэродрома в Энгельсе Саратовской области после атаки БПЛА, проводится эвакуация жителей близлежащих к объекту садовых... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T08:40:00+03:00

2025-03-20T08:40:00+03:00

2025-03-20T08:47:00+03:00

происшествия

роман бусаргин

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саратовская область

россия

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САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Возгорание произошло на территории аэродрома в Энгельсе Саратовской области после атаки БПЛА, проводится эвакуация жителей близлежащих к объекту садовых некоммерческих товариществ, сообщил губернатор Роман Бусаргин."В целях безопасности из-за возгорания на территории аэродрома проводится эвакуация проживающих на территории близлежащих к объекту СНТ. Все оперативные службы находятся на месте", - написал Бусаргин в Telegram-канале.Ранее губернатор сообщил, что в результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, пострадала женщина. Он также отмечал, что занятия в четверг в школах Энгельса будут проходить в дистанционном режиме. По его словам, также частично выбило окна в двух детских садах и школе. Позднее глава региона сообщил, что за медицинской помощью в Энгельсе обратился второй пострадавший. По данным Минобороны РФ, российские средства ПВО ночью уничтожили 132 украинских беспилотника над территорией России, в том числе 54 - над территорией Саратовской области.

https://ria.ru/20250320/postradavshie-2006107480.html

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происшествия, роман бусаргин, энгельс, саратовская область, россия