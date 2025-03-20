https://ria.ru/20250320/postradavshie-2006189789.html

Число пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область выросло до десяти

Число пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область выросло до десяти - РИА Новости, 20.03.2025

Число пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область выросло до десяти

При налете украинских беспилотников на Саратовскую область пострадали десять человек, сообщили РИА Новости в региональном правительстве. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T13:59:00+03:00

2025-03-20T13:59:00+03:00

2025-03-20T15:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

саратовская область

происшествия

энгельс

роман бусаргин

энгельсский район

украина

вооруженные силы украины

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САРАТОВ, 20 мар — РИА Новости. При налете украинских беспилотников на Саратовскую область пострадали десять человек, сообщили РИА Новости в региональном правительстве."Десять", — сказал представитель пресс-службы.Ранее сообщалось о двух пострадавших.По информации Минобороны, минувшей ночью силы ПВО сбили над территорией России 132 украинских дрона, из них 54 — над Саратовской областью.Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, это была самая массированная за все время атака на Саратов и его город-спутник Энгельс. В Энгельсе выбило окна в больнице, двух детских садах и школе, получили повреждения около 30 частных и дачных домов. На территории аэродрома начался пожар, из ближайших садовых товариществ эвакуировали жителей. В Энгельсском районе ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20250318/ataka-2005731048.html

саратовская область

энгельс

энгельсский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

саратовская область, происшествия, энгельс, роман бусаргин, энгельсский район, украина, вооруженные силы украины, беспилотники