https://ria.ru/20250320/postradavshie-2006189789.html
Число пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область выросло до десяти
Число пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область выросло до десяти - РИА Новости, 20.03.2025
Число пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область выросло до десяти
При налете украинских беспилотников на Саратовскую область пострадали десять человек, сообщили РИА Новости в региональном правительстве. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T13:59:00+03:00
2025-03-20T13:59:00+03:00
2025-03-20T15:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
саратовская область
происшествия
энгельс
роман бусаргин
энгельсский район
украина
вооруженные силы украины
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САРАТОВ, 20 мар — РИА Новости. При налете украинских беспилотников на Саратовскую область пострадали десять человек, сообщили РИА Новости в региональном правительстве."Десять", — сказал представитель пресс-службы.Ранее сообщалось о двух пострадавших.По информации Минобороны, минувшей ночью силы ПВО сбили над территорией России 132 украинских дрона, из них 54 — над Саратовской областью.Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, это была самая массированная за все время атака на Саратов и его город-спутник Энгельс. В Энгельсе выбило окна в больнице, двух детских садах и школе, получили повреждения около 30 частных и дачных домов. На территории аэродрома начался пожар, из ближайших садовых товариществ эвакуировали жителей. В Энгельсском районе ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20250318/ataka-2005731048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Число пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область выросло до десяти
Число пострадавших при атаке беспилотников на Саратовскую область возросло до 10