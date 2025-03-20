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Число пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область выросло до десяти - РИА Новости, 20.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:59 20.03.2025 (обновлено: 15:01 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/postradavshie-2006189789.html
Число пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область выросло до десяти
Число пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область выросло до десяти - РИА Новости, 20.03.2025
Число пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область выросло до десяти
При налете украинских беспилотников на Саратовскую область пострадали десять человек, сообщили РИА Новости в региональном правительстве. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T13:59:00+03:00
2025-03-20T15:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
саратовская область
происшествия
энгельс
роман бусаргин
энгельсский район
украина
вооруженные силы украины
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САРАТОВ, 20 мар — РИА Новости. При налете украинских беспилотников на Саратовскую область пострадали десять человек, сообщили РИА Новости в региональном правительстве."Десять", — сказал представитель пресс-службы.Ранее сообщалось о двух пострадавших.По информации Минобороны, минувшей ночью силы ПВО сбили над территорией России 132 украинских дрона, из них 54 — над Саратовской областью.Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, это была самая массированная за все время атака на Саратов и его город-спутник Энгельс. В Энгельсе выбило окна в больнице, двух детских садах и школе, получили повреждения около 30 частных и дачных домов. На территории аэродрома начался пожар, из ближайших садовых товариществ эвакуировали жителей. В Энгельсском районе ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20250318/ataka-2005731048.html
саратовская область
энгельс
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саратовская область, происшествия, энгельс, роман бусаргин, энгельсский район, украина, вооруженные силы украины, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Саратовская область, Происшествия, Энгельс, Роман Бусаргин, Энгельсский район, Украина, Вооруженные силы Украины, Беспилотники
Число пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область выросло до десяти

Число пострадавших при атаке беспилотников на Саратовскую область возросло до 10

© Фото : Роман Бусаргин/TelegramПоследствия атаки ВСУ на городскую больницу в Энгельсе Саратовской области, 20 марта 2025 года
Последствия атаки ВСУ на городскую больницу в Энгельсе Саратовской области, 20 марта 2025 года - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
Последствия атаки ВСУ на городскую больницу в Энгельсе Саратовской области, 20 марта 2025 года
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САРАТОВ, 20 мар — РИА Новости. При налете украинских беспилотников на Саратовскую область пострадали десять человек, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.
"Десять", — сказал представитель пресс-службы.
Ранее сообщалось о двух пострадавших.
По информации Минобороны, минувшей ночью силы ПВО сбили над территорией России 132 украинских дрона, из них 54 — над Саратовской областью.
Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, это была самая массированная за все время атака на Саратов и его город-спутник Энгельс. В Энгельсе выбило окна в больнице, двух детских садах и школе, получили повреждения около 30 частных и дачных домов. На территории аэродрома начался пожар, из ближайших садовых товариществ эвакуировали жителей. В Энгельсском районе ввели режим ЧС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеСаратовская областьПроисшествияЭнгельсРоман БусаргинЭнгельсский районУкраинаВооруженные силы УкраиныБеспилотники
 
 
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