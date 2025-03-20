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Число пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область выросло до двух
Число пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область выросло до двух - РИА Новости, 20.03.2025
Число пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область выросло до двух
Второй пострадавший при атаке БПЛА на Саратовскую область обратился за медицинской помощью в Энгельсе, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T07:46:00+03:00
2025-03-20T07:46:00+03:00
2025-03-20T07:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
энгельс
саратовская область
роман бусаргин
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САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Второй пострадавший при атаке БПЛА на Саратовскую область обратился за медицинской помощью в Энгельсе, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Ранее губернатор сообщил, что в результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, пострадала женщина. Он также отметил, что занятия в четверг в школах Энгельса будут проходить в дистанционном режиме. Позднее губернатор сообщил, что также частично выбило окна в двух детских садах и школе. "В больницу после атаки обратился еще один житель Энгельса. Медики оказывают ему необходимую помощь", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250320/patsientka-2006107217.html
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происшествия, энгельс, саратовская область, роман бусаргин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энгельс, Саратовская область, Роман Бусаргин
Число пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область выросло до двух
Бусаргин: число пострадавших при атаке БПЛА в Энгельсе выросло до двух