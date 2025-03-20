https://ria.ru/20250320/pokhudenie-2006097487.html

Врач назвала правила для похудения к лету

Врач назвала правила для похудения к лету - РИА Новости, 20.03.2025

Врач назвала правила для похудения к лету

Похудеть к лету поможет увеличенное количество клетчатки в рационе, регулярный завтрак и отказ от обезжиренных продуктов, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T03:15:00+03:00

2025-03-20T03:15:00+03:00

2025-03-20T04:24:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Похудеть к лету поможет увеличенное количество клетчатки в рационе, регулярный завтрак и отказ от обезжиренных продуктов, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина. "Правило №1: увеличьте количество клетчатки в рационе. Овощи – отличный источник грубых пищевых волокон. Клетчатка заполняет желудок и способствует длительному насыщению, помогает регулировать уровень сахара в крови, снижает уровень холестерина", — сказала она. Эндокринолог также рекомендует "позволять себе вредности" и не устанавливать излишнее количество ограничений, так как такое поведение может привести к пищевым срывам. "Если вы съели кусок торта, а утром увидели на весах плюс один килограмм – не паникуйте: это лишняя жидкость, которая уйдет через сутки, как только вы нормализуете пищевой режим. Чтобы набрать вес, переедать нужно систематически и в течение длительного времени", — объяснила Калошина. При этом важно научиться определять разницу между голодом и жаждой. Если в моменте кажется, что хочется есть, следует выпить 200 миллилитров воды и проанализировать свои ощущения через некоторое время. Если голод ушел, значит, его перепутали с жаждой. Врач рассказала, что воду нужно пить по потребности, а не "вливать в себя заветных два литра". Так, по ее словам, в холодное время года нужно пить 0,7-1,2 литра в день, летом – 1,2-1,7 литра. Определить более точную дозу поможет диетолог. "Мы все знаем, что нужно пить воду, но важно помнить, что ежедневная норма высчитывается индивидуально и зависит от образа жизни, характера работы и других факторов. Более того – если пить воду неправильно, повысится нагрузка на почки, повысится объем циркулирующей крови, а это, в свою очередь, может привести к повышению внутричерепного давления, головным болям", — рассказала собеседница агентства. Чтобы эффективно похудеть, а также избавиться от головной боли, гастрита и других хронических заболеваний, после пробуждения следует выпивать стакан тёплой воды. Так, вода, выпитая натощак, не только подготавливает к работе желудочно-кишечный тракт, но и помогает избавиться от лишнего веса. Важно также не пропускать завтрак, так как он является одним из важнейших приемов пищи. Его калорийность должна составлять около 35% от общего рациона. При пропуске утреннего приема пищи появляется риск в обед съесть больше нормы. Также в рационе должно появится больше необработанных продуктов. Грубая, волокнистая пища обеспечивает длительное чувство насыщения и уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. "Обеспечьте организм витаминами, минералами и аминокислотами. Одна из возможных причин постоянного чувства голода – недостаточное поступление необходимых организму веществ вместе с пищей", — заявила эндокринолог. По ее словам, результаты анализов могут помочь разобраться в причине переедания и скорректировать рацион, включив в него недостающие продукты.Худеющим важнее других спать не менее восьми часов и ложиться не позже 11 часов вечера. В промежутке с 23.00 до 1.00 выделяется липаза, принимающая участие в процессе расщепления жиров. Кроме того, следует отказаться от употребления обезжиренных продуктов. В них нет пользы, так как без липидов белок, кальций и другие макро- и микроэлементы не усваиваются. В обезжиренные молочные продукты производители добавляют крахмал, загустители, сахар, что в несколько раз увеличивает их калорийность. Кроме того, продукты без содержания липидов не насыщают, поэтому стоит выбирать продукты со средним процентом жирности 3,5%, резюмировала Калошина.

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https://ria.ru/20250317/endokrinolog-2005402435.html

https://ria.ru/20250316/produkty-2005268198.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье)