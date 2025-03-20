https://ria.ru/20250320/podmoskove-2006283982.html

Более 880 программ пройдет на Неделе детской книги в Подмосковье

Более 880 программ пройдет на Неделе детской книги в Подмосковье - РИА Новости, 20.03.2025

Более 880 программ пройдет на Неделе детской книги в Подмосковье

Библиотеки Московской области организуют более 880 мероприятий ко Всероссийской неделе детской книги, которая пройдет с 22 по 30 марта в соответствии с задачами РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T18:50:00+03:00

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2025-03-20T18:50:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Библиотеки Московской области организуют более 880 мероприятий ко Всероссийской неделе детской книги, которая пройдет с 22 по 30 марта в соответствии с задачами нацпроекта "Семья", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья. Тема мероприятия 2025 года приурочена к Году защитника Отечества. Так, библиотеки Подмосковья организуют специальные тематические программы, чтения вслух, знакомства с лучшими произведениями для детей, презентации книжных новинок и многое другое. Всего в Подмосковье проведут свыше 880 мероприятий в более чем 350 библиотеках региона. Среди наиболее интересных событий — встреча с поэтом и писателем, артистом Московского театра поэтов Романом Сорокиным "Сколько раз говорил себе я…", которая пройдет в библиотеке "Дачная" МУК "ЦБ им. С. Есенина". Кроме этого, библиотека-филиал № 1 в Долгопрудном организует литературное мероприятие "По страницам любимых книг", в Центральной библиотеке города Чехов состоится встреча с писательницей Ириной Леонтьевой, а детская библиотека-филиал МБУК "ЦБ им. В.В. Розанова" Сергиево-Посадского городского округа проведет презентацию книги "Победа — гордый флаг Отечества" в рамках поэтического фестиваля "Боковские чтения", посвященного Году защитника Отечества и 80-летию Победы. Планируется, что участниками Недели детской книги станут более 16 тысяч юных читателей библиотек в 46 муниципалитетах.

https://ria.ru/20250317/parki-2005496279.html

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московская область (подмосковье), дети, литература