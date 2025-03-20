https://ria.ru/20250320/peydzher-2006096688.html

Нетаньяху подарил пейджер сенатору США

Нетаньяху подарил пейджер сенатору США - РИА Новости, 20.03.2025

Нетаньяху подарил пейджер сенатору США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил сенатору США Джону Феттерману (демократ от штата Пенсильвания) серебряный пейджер в память об израильской... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T02:58:00+03:00

2025-03-20T02:58:00+03:00

2025-03-20T02:58:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил сенатору США Джону Феттерману (демократ от штата Пенсильвания) серебряный пейджер в память об израильской операции против ливанского движения "Хезболлах", сообщает канцелярия Нетаньяху. Как отмечает канцелярия, Феттерман с супругой Жизель встретились в среду с Нетаньяху и его женой Сарой в Иерусалиме. "Премьер-министр подарил сенатору Феттерману серебряный пейджер, (идея создания которого - ред.) навеяна операцией "Пейджер", изменившей ход войны в Ливане", - говорится в сообщении на сайте правительства Израиля. В феврале Нетаньяху привез в подарок президенту США Дональду Трампу золотой пейджер как напоминание об операции против движения ливанских шиитов "Хезболлах". В разных районах Ливана 17 и 18 сентября 2024 года произошла детонация средств связи "Хезболлах", включая пейджеры и рации. По официальным данным, 32 человека погибли, более 3 тысяч были ранены. Подрыв тайно заминированных устройств стал прелюдией к полномасштабной военной операции Израиля против "Хезболлах".

https://ria.ru/20250205/netanjahu-1997474886.html

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в мире, израиль, пенсильвания, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хезболла