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Пентагон может сократить численность войск в Гуантанамо, сообщает AP - РИА Новости, 20.03.2025
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02:13 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/pentagon-2006092668.html
Пентагон может сократить численность войск в Гуантанамо, сообщает AP
Пентагон может сократить численность войск в Гуантанамо, сообщает AP - РИА Новости, 20.03.2025
Пентагон может сократить численность войск в Гуантанамо, сообщает AP
Пентагон рассматривает планы по сокращению вдвое численности войск, размещенных на военной базе в Гуантанамо для работы с задержанными мигрантами, поскольку... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T02:13:00+03:00
2025-03-20T02:13:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пентагон рассматривает планы по сокращению вдвое численности войск, размещенных на военной базе в Гуантанамо для работы с задержанными мигрантами, поскольку таких мигрантов там сейчас нет, а сама эта программа застопорилась на фоне юридических проблем, передает агентство Ассошиэйтед Пресс (AP) со ссылкой на чиновников США. Телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника сообщал на прошлой неделе, что власти США вывезли всех оставшихся мигрантов из лагеря на военной базе в Гуантанамо и рассматривают прекращение отправки мигрантов туда. "Военные рассматривают планы по сокращению численности американских войск, размещенных на военно-морской базе в заливе Гунатанамо на Кубе для работы с задержанными мигрантами, примерно вдвое, поскольку сейчас там нет задержанных, а программа застопорилась на фоне юридических проблем", - передает агентство. Как сообщили собеседники агентства, Южное командование ВС США получило запрос предоставить министру обороны Питу Хегсету план, в котором бы определялось, сколько военных необходимо на базе в настоящее время и какое дополнительное пространство понадобится там, если туда вновь направят задержанных. По словам чиновников, в этом плане, как ожидается, будет рекомендовано отправить некоторых военных домой, а один из собеседников отметил, что речь может идти о сокращении численности 900 находящихся там военнослужащих вдвое. На прошлой неделе глава бюджетного подкомитета палаты представителей конгресса США Марк Амодей заявил, что администрация президента Дональда Трампа сможет поддерживать нынешний темп массовых депортаций нелегальных иммигрантов не более 60 дней, поскольку выделенные средства заканчиваются. Трамп ранее подписал указ, предписывающий Пентагону и министерству внутренней безопасности подготовить 30-тысячный миграционный центр на базе в Гуантанамо для содержания самых опасных преступников-нелегалов. Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) подал в суд юридическую жалобу, в которой потребовал от администрации Трампа предоставить адвокатам доступ к мигрантам, депортированным в Гуантанамо. Печально известное учреждение в Гуантанамо, которое США арендуют у Кубы уже более ста лет, является центром содержания лиц, подозреваемых в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. Кроме того, в Гуантанамо функционирует отдельный центр для содержания мигрантов всех возрастов. В сентябре 2024 года газета New York Times, ссылаясь на внутренние правительственные документы, опубликовала информацию, согласно которой мигранты, находящиеся в Гуантанамо, сталкиваются с нечеловеческими условиями содержания, жестоким обращением и зачастую не имеют возможности защищать свои права. Нынешнее правительство Кубы не признаёт законность договора аренды и отказывается обналичивать ежегодные чеки на сумму около 4 тысяч долларов.
https://ria.ru/20250228/guantanomo-2002366697.html
https://ria.ru/20250213/guantanamo-1999164475.html
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в мире, гуантанамо (город), сша, куба, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Гуантанамо (город), США, Куба, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Пентагон может сократить численность войск в Гуантанамо, сообщает AP

AP: Пентагон планирует вдвое сократить численность войск на базе в Гуантанамо

© AP Photo / Alex BrandonТюрьма в Гуантанамо
Тюрьма в Гуантанамо - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Тюрьма в Гуантанамо. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пентагон рассматривает планы по сокращению вдвое численности войск, размещенных на военной базе в Гуантанамо для работы с задержанными мигрантами, поскольку таких мигрантов там сейчас нет, а сама эта программа застопорилась на фоне юридических проблем, передает агентство Ассошиэйтед Пресс (AP) со ссылкой на чиновников США.
Телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника сообщал на прошлой неделе, что власти США вывезли всех оставшихся мигрантов из лагеря на военной базе в Гуантанамо и рассматривают прекращение отправки мигрантов туда.
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"Военные рассматривают планы по сокращению численности американских войск, размещенных на военно-морской базе в заливе Гунатанамо на Кубе для работы с задержанными мигрантами, примерно вдвое, поскольку сейчас там нет задержанных, а программа застопорилась на фоне юридических проблем", - передает агентство.
Как сообщили собеседники агентства, Южное командование ВС США получило запрос предоставить министру обороны Питу Хегсету план, в котором бы определялось, сколько военных необходимо на базе в настоящее время и какое дополнительное пространство понадобится там, если туда вновь направят задержанных.
По словам чиновников, в этом плане, как ожидается, будет рекомендовано отправить некоторых военных домой, а один из собеседников отметил, что речь может идти о сокращении численности 900 находящихся там военнослужащих вдвое.
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На прошлой неделе глава бюджетного подкомитета палаты представителей конгресса США Марк Амодей заявил, что администрация президента Дональда Трампа сможет поддерживать нынешний темп массовых депортаций нелегальных иммигрантов не более 60 дней, поскольку выделенные средства заканчиваются.
Трамп ранее подписал указ, предписывающий Пентагону и министерству внутренней безопасности подготовить 30-тысячный миграционный центр на базе в Гуантанамо для содержания самых опасных преступников-нелегалов. Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) подал в суд юридическую жалобу, в которой потребовал от администрации Трампа предоставить адвокатам доступ к мигрантам, депортированным в Гуантанамо.
Печально известное учреждение в Гуантанамо, которое США арендуют у Кубы уже более ста лет, является центром содержания лиц, подозреваемых в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. Кроме того, в Гуантанамо функционирует отдельный центр для содержания мигрантов всех возрастов. В сентябре 2024 года газета New York Times, ссылаясь на внутренние правительственные документы, опубликовала информацию, согласно которой мигранты, находящиеся в Гуантанамо, сталкиваются с нечеловеческими условиями содержания, жестоким обращением и зачастую не имеют возможности защищать свои права. Нынешнее правительство Кубы не признаёт законность договора аренды и отказывается обналичивать ежегодные чеки на сумму около 4 тысяч долларов.
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