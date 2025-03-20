https://ria.ru/20250320/pchelovodstvo-2006146050.html

Губернатор Ставрополья поручил поддержать пчеловодческую отрасль в крае

Губернатор Ставрополья поручил поддержать пчеловодческую отрасль в крае - РИА Новости, 20.03.2025

Губернатор Ставрополья поручил поддержать пчеловодческую отрасль в крае

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил разработать механизмы поддержки пчеловодческой отрасли в крае, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T11:24:00+03:00

2025-03-20T11:24:00+03:00

2025-03-20T11:24:00+03:00

ставропольский край

владимир владимиров

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил разработать механизмы поддержки пчеловодческой отрасли в крае, сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее на прямую линию Владимирова обратились ставропольские пчеловоды с обеспокоенностью в связи с уменьшением медоносной базы, связанной с сельхозработами во время цветения медоносных культур. Глава края поручил министру сельского хозяйства края организовать встречу с пчеловодами края для обсуждения механизмов поддержки и развития пчеловодства в регионе. "Мы заинтересованы в том, чтобы пчеловодство в нашем крае развивалось. Поэтому встретимся, послушаем предложения пчеловодов и вместе разработаем дорожную карту поддержки пчеловодства", – ответил Владимиров, слова которого приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20250129/stavropole-1996175852.html

https://ria.ru/20250129/stavropole-1996128158.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир владимиров