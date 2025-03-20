Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Ставрополья поручил поддержать пчеловодческую отрасль в крае - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
11:24 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/pchelovodstvo-2006146050.html
Губернатор Ставрополья поручил поддержать пчеловодческую отрасль в крае
Губернатор Ставрополья поручил поддержать пчеловодческую отрасль в крае - РИА Новости, 20.03.2025
Губернатор Ставрополья поручил поддержать пчеловодческую отрасль в крае
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил разработать механизмы поддержки пчеловодческой отрасли в крае, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T11:24:00+03:00
2025-03-20T11:24:00+03:00
ставропольский край
владимир владимиров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988837529_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_18aa85df73df4b732af7e7f0c3911e68.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил разработать механизмы поддержки пчеловодческой отрасли в крае, сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее на прямую линию Владимирова обратились ставропольские пчеловоды с обеспокоенностью в связи с уменьшением медоносной базы, связанной с сельхозработами во время цветения медоносных культур. Глава края поручил министру сельского хозяйства края организовать встречу с пчеловодами края для обсуждения механизмов поддержки и развития пчеловодства в регионе. "Мы заинтересованы в том, чтобы пчеловодство в нашем крае развивалось. Поэтому встретимся, послушаем предложения пчеловодов и вместе разработаем дорожную карту поддержки пчеловодства", – ответил Владимиров, слова которого приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20250129/stavropole-1996175852.html
https://ria.ru/20250129/stavropole-1996128158.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988837529_15:0:1139:843_1920x0_80_0_0_cbc89ce4d1ce0cdadcb89617d8efbe0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир владимиров
Ставропольский край, Владимир Владимиров
Губернатор Ставрополья поручил поддержать пчеловодческую отрасль в крае

Губернатор Ставрополья Владимиров поручил помочь пчеловодческой отрасли в крае

© Фото : правительство Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : правительство Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил разработать механизмы поддержки пчеловодческой отрасли в крае, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее на прямую линию Владимирова обратились ставропольские пчеловоды с обеспокоенностью в связи с уменьшением медоносной базы, связанной с сельхозработами во время цветения медоносных культур.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Импортозамещение и экспорт: глава Ставрополья – о векторах развития АПК
29 января, 17:42
Глава края поручил министру сельского хозяйства края организовать встречу с пчеловодами края для обсуждения механизмов поддержки и развития пчеловодства в регионе.
"Мы заинтересованы в том, чтобы пчеловодство в нашем крае развивалось. Поэтому встретимся, послушаем предложения пчеловодов и вместе разработаем дорожную карту поддержки пчеловодства", – ответил Владимиров, слова которого приводит пресс-служба.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
В Совфеде одобрили инициативы Ставрополья по развитию региона
29 января, 15:45
 
Ставропольский крайВладимир Владимиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала