Губернатор Ставрополья поручил поддержать пчеловодческую отрасль в крае
Губернатор Ставрополья Владимиров поручил помочь пчеловодческой отрасли в крае
© Фото : правительство Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
© Фото : правительство Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил разработать механизмы поддержки пчеловодческой отрасли в крае, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее на прямую линию Владимирова обратились ставропольские пчеловоды с обеспокоенностью в связи с уменьшением медоносной базы, связанной с сельхозработами во время цветения медоносных культур.
Глава края поручил министру сельского хозяйства края организовать встречу с пчеловодами края для обсуждения механизмов поддержки и развития пчеловодства в регионе.
"Мы заинтересованы в том, чтобы пчеловодство в нашем крае развивалось. Поэтому встретимся, послушаем предложения пчеловодов и вместе разработаем дорожную карту поддержки пчеловодства", – ответил Владимиров, слова которого приводит пресс-служба.
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