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Тюменская область готовится к паводку с учетом опыта 2024 года - РИА Новости, 20.03.2025
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
19:15 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/pavodok-2006293839.html
Тюменская область готовится к паводку с учетом опыта 2024 года
Тюменская область готовится к паводку с учетом опыта 2024 года - РИА Новости, 20.03.2025
Тюменская область готовится к паводку с учетом опыта 2024 года
В 2024 году Тюменская область пережила рекордный за всю историю наблюдений паводок на реке Ишим, к нынешнему сезону регион готовится с учетом опыта прошлого... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T19:15:00+03:00
2025-03-20T19:15:00+03:00
тюменская область
тюменская область
ишим (река)
тюменская областная дума
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ТЮМЕНЬ, 20 мар – РИА Новости. В 2024 году Тюменская область пережила рекордный за всю историю наблюдений паводок на реке Ишим, к нынешнему сезону регион готовится с учетом опыта прошлого года, сообщил заместитель губернатора Владимир Чейметов на заседании Тюменской областной думы. "На реке Ишим будет развиваться опасная гидрологическая обстановка. По всей территории поймы ожидается существенно выше отметки опасного явления, по предварительным данным, у населенных пунктов Казанского района прогнозные значения достигнут рекордного уровня 2024 года. Учитывая полученный опыт, при подготовке и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации прошлого года выстраиваем свою работу", - отметил Чейметов. При подготовке к паводковому сезону в регионе откорректировали реестр населенных пунктов, попадающих в зону затопления. С учетом этих обновлений определили потребность в привлечении сил и средств. Для защиты населенных пунктов планируют обустроить 45,3 километра временных насыпей и дамб, для их укрытия потребуется 72 погонных километра полиэтиленовой пленки. В населенных пунктах создадут 18 лодочных переправ с плавсредствами и спасательными жилетами. Организуют 50 пунктов временного размещения вместимостью более 7,3 тысячи человек. Места для содержания сельскохозяйственных животных уже определены. В отрезаемых паводком населенных пунктах будет обеспечена необходимая пожарная техника с усилением. Замгубернатора отметил, что в регионе создан областной резерв материальных ресурсов, сформирован резервный фонд для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий. Для информирования населения, как и в прошлом году, задействуют систему оповещения, с операторами сотовой связи такая договоренность тоже есть. "В целом действуем в рамках комплексных мероприятий по защите населения и территории Тюменской области от весенних паводковых вод. Работа по подготовке продолжается и находится на контроле правительства", - подчеркнул Чейметов. В 2024 году в Тюменской области сложилась сложная паводковая обстановка, режим чрезвычайной ситуации из-за паводка ввели 8 апреля. На реке Ишим, где расположено пять муниципалитетов, был максимальный подъем уровня воды за всю историю наблюдений. Под угрозой затопления оказалась федеральная трасса Тюмень - Омск. Дорожные службы и спасатели МЧС отсыпали защитные валы, укрепляли их пленкой и мешками. Паводок начал отступать на всей территории Тюменской области лишь в третьей декаде июня. В результате половодья на реках в регионе было затоплено 78 населенных пунктов, от воды пострадали 1185 домов, в том числе 838 жилых, 347 дачных, почти 4 тысячи земельных участков, 75 объектов транспортной структуры, три объекта ЖКХ и четыре соцобъекта.
https://ria.ru/20250314/podgotovka-2005059806.html
https://ria.ru/20250228/pavodki-2002132489.html
тюменская область
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тюменская область, ишим (река), тюменская областная дума
Тюменская область, Тюменская область, Ишим (река), Тюменская областная Дума
Тюменская область готовится к паводку с учетом опыта 2024 года

Чейметов: Тюменская область готовится к паводку с учетом опыта 2024 года

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПоселок Усть-Ишим на слиянии рек Ишим и Иртыш во время паводка
Поселок Усть-Ишим на слиянии рек Ишим и Иртыш во время паводка - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Поселок Усть-Ишим на слиянии рек Ишим и Иртыш во время паводка. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 20 мар – РИА Новости. В 2024 году Тюменская область пережила рекордный за всю историю наблюдений паводок на реке Ишим, к нынешнему сезону регион готовится с учетом опыта прошлого года, сообщил заместитель губернатора Владимир Чейметов на заседании Тюменской областной думы.
"На реке Ишим будет развиваться опасная гидрологическая обстановка. По всей территории поймы ожидается существенно выше отметки опасного явления, по предварительным данным, у населенных пунктов Казанского района прогнозные значения достигнут рекордного уровня 2024 года. Учитывая полученный опыт, при подготовке и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации прошлого года выстраиваем свою работу", - отметил Чейметов.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
В Тюменской области рассказали о подготовке к пожароопасному сезону
14 марта, 17:27
При подготовке к паводковому сезону в регионе откорректировали реестр населенных пунктов, попадающих в зону затопления. С учетом этих обновлений определили потребность в привлечении сил и средств. Для защиты населенных пунктов планируют обустроить 45,3 километра временных насыпей и дамб, для их укрытия потребуется 72 погонных километра полиэтиленовой пленки. В населенных пунктах создадут 18 лодочных переправ с плавсредствами и спасательными жилетами. Организуют 50 пунктов временного размещения вместимостью более 7,3 тысячи человек. Места для содержания сельскохозяйственных животных уже определены. В отрезаемых паводком населенных пунктах будет обеспечена необходимая пожарная техника с усилением.
Замгубернатора отметил, что в регионе создан областной резерв материальных ресурсов, сформирован резервный фонд для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий. Для информирования населения, как и в прошлом году, задействуют систему оповещения, с операторами сотовой связи такая договоренность тоже есть. "В целом действуем в рамках комплексных мероприятий по защите населения и территории Тюменской области от весенних паводковых вод. Работа по подготовке продолжается и находится на контроле правительства", - подчеркнул Чейметов.
В 2024 году в Тюменской области сложилась сложная паводковая обстановка, режим чрезвычайной ситуации из-за паводка ввели 8 апреля. На реке Ишим, где расположено пять муниципалитетов, был максимальный подъем уровня воды за всю историю наблюдений. Под угрозой затопления оказалась федеральная трасса Тюмень - Омск. Дорожные службы и спасатели МЧС отсыпали защитные валы, укрепляли их пленкой и мешками. Паводок начал отступать на всей территории Тюменской области лишь в третьей декаде июня. В результате половодья на реках в регионе было затоплено 78 населенных пунктов, от воды пострадали 1185 домов, в том числе 838 жилых, 347 дачных, почти 4 тысячи земельных участков, 75 объектов транспортной структуры, три объекта ЖКХ и четыре соцобъекта.
Набережная города Ишим в Тюменской области во время паводка - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Моор поручил рассчитать зоны подтопления в Тюменской области
28 февраля, 10:09
 
Тюменская областьТюменская областьИшим (река)Тюменская областная Дума
 
 
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