https://ria.ru/20250320/ovchinskiy-2006089820.html

Овчинский: в Зеленограде в рамках реновации расселили более 10 домов

Овчинский: в Зеленограде в рамках реновации расселили более 10 домов - РИА Новости, 20.03.2025

Овчинский: в Зеленограде в рамках реновации расселили более 10 домов

В Зеленограде по программе реновации столичного жилфонда расселили 12 домов, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T09:00:00+03:00

2025-03-20T09:00:00+03:00

2025-03-20T09:00:00+03:00

владислав овчинский

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. В Зеленограде по программе реновации столичного жилфонда расселили 12 домов, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Переселение в Зеленоградском административном округе началось в 2020 году, когда под заселение были переданы новостройки на Георгиевском проспекте и Солнечной аллее. Сегодня количество новых зданий, переданных под заселение, достигло семи – три в районе Старое Крюково и еще четыре в Крюкове. Жители 12 старых домов полностью переехали в новые квартиры по стандартам реновации", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.Овчинский также отметил, что участники программы реновации получают новые квартиры с улучшенной отделкой, поэтому переезжающим не нужно тратить время и деньги на ремонт. А придомовую территорию возведенных по программе новостроек благоустраивают: высаживают деревья и кустарники, обустраивают игровые и спортплощадки, подключают системы видеонаблюдения и освещения.После расселения старые дома демонтируют, а на освобожденной территории возводят новое жилье для программы реновации с сопутствующей инфраструктурой, указывается в сообщении.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о применении префаб-технологий при строительстве домов по программе реновации.

https://ria.ru/20250317/renovatsiya-2005428010.html

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владислав овчинский, москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы