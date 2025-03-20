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Овчинский: в Зеленограде в рамках реновации расселили более 10 домов - РИА Новости, 20.03.2025
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09:00 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/ovchinskiy-2006089820.html
Овчинский: в Зеленограде в рамках реновации расселили более 10 домов
Овчинский: в Зеленограде в рамках реновации расселили более 10 домов - РИА Новости, 20.03.2025
Овчинский: в Зеленограде в рамках реновации расселили более 10 домов
В Зеленограде по программе реновации столичного жилфонда расселили 12 домов, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T09:00:00+03:00
2025-03-20T09:00:00+03:00
владислав овчинский
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. В Зеленограде по программе реновации столичного жилфонда расселили 12 домов, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Переселение в Зеленоградском административном округе началось в 2020 году, когда под заселение были переданы новостройки на Георгиевском проспекте и Солнечной аллее. Сегодня количество новых зданий, переданных под заселение, достигло семи – три в районе Старое Крюково и еще четыре в Крюкове. Жители 12 старых домов полностью переехали в новые квартиры по стандартам реновации", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.Овчинский также отметил, что участники программы реновации получают новые квартиры с улучшенной отделкой, поэтому переезжающим не нужно тратить время и деньги на ремонт. А придомовую территорию возведенных по программе новостроек благоустраивают: высаживают деревья и кустарники, обустраивают игровые и спортплощадки, подключают системы видеонаблюдения и освещения.После расселения старые дома демонтируют, а на освобожденной территории возводят новое жилье для программы реновации с сопутствующей инфраструктурой, указывается в сообщении.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о применении префаб-технологий при строительстве домов по программе реновации.
https://ria.ru/20250317/renovatsiya-2005428010.html
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владислав овчинский, москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Владислав Овчинский, Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в Зеленограде в рамках реновации расселили более 10 домов

Овчинский: в Зеленограде расселено более 10 домов по программе реновации

© Фото : Пресс-служба Департамента градостроительной политики | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : Пресс-служба Департамента градостроительной политики
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Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. В Зеленограде по программе реновации столичного жилфонда расселили 12 домов, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Переселение в Зеленоградском административном округе началось в 2020 году, когда под заселение были переданы новостройки на Георгиевском проспекте и Солнечной аллее. Сегодня количество новых зданий, переданных под заселение, достигло семи – три в районе Старое Крюково и еще четыре в Крюкове. Жители 12 старых домов полностью переехали в новые квартиры по стандартам реновации", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Овчинский также отметил, что участники программы реновации получают новые квартиры с улучшенной отделкой, поэтому переезжающим не нужно тратить время и деньги на ремонт. А придомовую территорию возведенных по программе новостроек благоустраивают: высаживают деревья и кустарники, обустраивают игровые и спортплощадки, подключают системы видеонаблюдения и освещения.

После расселения старые дома демонтируют, а на освобожденной территории возводят новое жилье для программы реновации с сопутствующей инфраструктурой, указывается в сообщении.

Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о применении префаб-технологий при строительстве домов по программе реновации.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Овчинский: четыре ЖК строят в Северном Измайлове по реновации
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Владислав ОвчинскийМоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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