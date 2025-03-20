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Овчинский: в районе Перово в 2024 году возвели пять новостроек по реновации - РИА Новости, 20.03.2025
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Овчинский: в районе Перово в 2024 году возвели пять новостроек по реновации
Овчинский: в районе Перово в 2024 году возвели пять новостроек по реновации - РИА Новости, 20.03.2025
Овчинский: в районе Перово в 2024 году возвели пять новостроек по реновации
В районе Перово на востоке Москвы в 2024 году по программе реновации ввели в эксплуатацию пять новостроек совокупной площадью более 116 тысяч квадратных метров, РИА Новости, 20.03.2025
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москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. В районе Перово на востоке Москвы в 2024 году по программе реновации ввели в эксплуатацию пять новостроек совокупной площадью более 116 тысяч квадратных метров, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В 2024 году в районе Перово построили пять жилых комплексов по программе реновации. Суммарно в них предусмотрено свыше 1 тысячи квартир общей площадью более 61 тысячи квадратных метров. В подъездах новостроек оборудованы помещения для консьержей, колясочные и лифты. Первые этажи нежилые – там смогут открыться объекты социально-бытовой инфраструктуры", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.Как уточняется в сообщении речь идет о новых домах по адресам: Перовская улица, 6А и 40А; улица Металлургов, 56/2; 1-я Владимирская улица, 47, корпус 1; 3-я Владимирская улица, 23.Как подчеркнул Овчинский, в шестиминутной пешей доступности от домов на 1-й и 3-й Владимирских улицах находится станция метро "Перово". Кроме того, рядом со всеми новостройками расположены учебные заведения, объекты здравоохранения, магазины и кафе.Министр отметил, что придомовую территорию по программе реновации благоустраивают: проводят комплексное озеленение, оборудуют зоны отдыха, а также детские и спортивные площадки. Для безопасности и комфорта жителей устанавливают объекты наружного освещения и камеры видеонаблюдения. Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города. Всего по программе будет расселено более 5 тысяч домов.
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в районе Перово в 2024 году возвели пять новостроек по реновации

Овчинский: в Перове в 2024 году возвели пять новостроек по программе реновации

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. В районе Перово на востоке Москвы в 2024 году по программе реновации ввели в эксплуатацию пять новостроек совокупной площадью более 116 тысяч квадратных метров, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"В 2024 году в районе Перово построили пять жилых комплексов по программе реновации. Суммарно в них предусмотрено свыше 1 тысячи квартир общей площадью более 61 тысячи квадратных метров. В подъездах новостроек оборудованы помещения для консьержей, колясочные и лифты. Первые этажи нежилые – там смогут открыться объекты социально-бытовой инфраструктуры", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Как уточняется в сообщении речь идет о новых домах по адресам: Перовская улица, 6А и 40А; улица Металлургов, 56/2; 1-я Владимирская улица, 47, корпус 1; 3-я Владимирская улица, 23.

Как подчеркнул Овчинский, в шестиминутной пешей доступности от домов на 1-й и 3-й Владимирских улицах находится станция метро "Перово". Кроме того, рядом со всеми новостройками расположены учебные заведения, объекты здравоохранения, магазины и кафе.

Министр отметил, что придомовую территорию по программе реновации благоустраивают: проводят комплексное озеленение, оборудуют зоны отдыха, а также детские и спортивные площадки. Для безопасности и комфорта жителей устанавливают объекты наружного освещения и камеры видеонаблюдения.

Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города. Всего по программе будет расселено более 5 тысяч домов.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Овчинский: в районе Коньково начали строительство новостройки по реновации
19 марта, 09:00
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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