https://ria.ru/20250320/ovchinskiy-2006089690.html

Овчинский: в районе Перово в 2024 году возвели пять новостроек по реновации

Овчинский: в районе Перово в 2024 году возвели пять новостроек по реновации - РИА Новости, 20.03.2025

Овчинский: в районе Перово в 2024 году возвели пять новостроек по реновации

В районе Перово на востоке Москвы в 2024 году по программе реновации ввели в эксплуатацию пять новостроек совокупной площадью более 116 тысяч квадратных метров, РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T10:00:00+03:00

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2025-03-20T10:00:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. В районе Перово на востоке Москвы в 2024 году по программе реновации ввели в эксплуатацию пять новостроек совокупной площадью более 116 тысяч квадратных метров, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В 2024 году в районе Перово построили пять жилых комплексов по программе реновации. Суммарно в них предусмотрено свыше 1 тысячи квартир общей площадью более 61 тысячи квадратных метров. В подъездах новостроек оборудованы помещения для консьержей, колясочные и лифты. Первые этажи нежилые – там смогут открыться объекты социально-бытовой инфраструктуры", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.Как уточняется в сообщении речь идет о новых домах по адресам: Перовская улица, 6А и 40А; улица Металлургов, 56/2; 1-я Владимирская улица, 47, корпус 1; 3-я Владимирская улица, 23.Как подчеркнул Овчинский, в шестиминутной пешей доступности от домов на 1-й и 3-й Владимирских улицах находится станция метро "Перово". Кроме того, рядом со всеми новостройками расположены учебные заведения, объекты здравоохранения, магазины и кафе.Министр отметил, что придомовую территорию по программе реновации благоустраивают: проводят комплексное озеленение, оборудуют зоны отдыха, а также детские и спортивные площадки. Для безопасности и комфорта жителей устанавливают объекты наружного освещения и камеры видеонаблюдения. Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города. Всего по программе будет расселено более 5 тысяч домов.

https://ria.ru/20250319/moskva-2005847352.html

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