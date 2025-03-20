Овчинский: в районе Перово в 2024 году возвели пять новостроек по реновации
Овчинский: в Перове в 2024 году возвели пять новостроек по программе реновации
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. В районе Перово на востоке Москвы в 2024 году по программе реновации ввели в эксплуатацию пять новостроек совокупной площадью более 116 тысяч квадратных метров, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В 2024 году в районе Перово построили пять жилых комплексов по программе реновации. Суммарно в них предусмотрено свыше 1 тысячи квартир общей площадью более 61 тысячи квадратных метров. В подъездах новостроек оборудованы помещения для консьержей, колясочные и лифты. Первые этажи нежилые – там смогут открыться объекты социально-бытовой инфраструктуры", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Как уточняется в сообщении речь идет о новых домах по адресам: Перовская улица, 6А и 40А; улица Металлургов, 56/2; 1-я Владимирская улица, 47, корпус 1; 3-я Владимирская улица, 23.
Как подчеркнул Овчинский, в шестиминутной пешей доступности от домов на 1-й и 3-й Владимирских улицах находится станция метро "Перово". Кроме того, рядом со всеми новостройками расположены учебные заведения, объекты здравоохранения, магазины и кафе.
Министр отметил, что придомовую территорию по программе реновации благоустраивают: проводят комплексное озеленение, оборудуют зоны отдыха, а также детские и спортивные площадки. Для безопасности и комфорта жителей устанавливают объекты наружного освещения и камеры видеонаблюдения.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города. Всего по программе будет расселено более 5 тысяч домов.
"В 2024 году в районе Перово построили пять жилых комплексов по программе реновации. Суммарно в них предусмотрено свыше 1 тысячи квартир общей площадью более 61 тысячи квадратных метров. В подъездах новостроек оборудованы помещения для консьержей, колясочные и лифты. Первые этажи нежилые – там смогут открыться объекты социально-бытовой инфраструктуры", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Как уточняется в сообщении речь идет о новых домах по адресам: Перовская улица, 6А и 40А; улица Металлургов, 56/2; 1-я Владимирская улица, 47, корпус 1; 3-я Владимирская улица, 23.
Как подчеркнул Овчинский, в шестиминутной пешей доступности от домов на 1-й и 3-й Владимирских улицах находится станция метро "Перово". Кроме того, рядом со всеми новостройками расположены учебные заведения, объекты здравоохранения, магазины и кафе.
Министр отметил, что придомовую территорию по программе реновации благоустраивают: проводят комплексное озеленение, оборудуют зоны отдыха, а также детские и спортивные площадки. Для безопасности и комфорта жителей устанавливают объекты наружного освещения и камеры видеонаблюдения.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города. Всего по программе будет расселено более 5 тысяч домов.