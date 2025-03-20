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Якутия занимает третье место в стране по поголовью домашних оленей - РИА Новости, 20.03.2025
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Республика Саха (Якутия)
 
18:12 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/oleni-2006273760.html
Якутия занимает третье место в стране по поголовью домашних оленей
Якутия занимает третье место в стране по поголовью домашних оленей - РИА Новости, 20.03.2025
Якутия занимает третье место в стране по поголовью домашних оленей
Якутия занимает третье место в стране по поголовью домашних оленей, за последние годы на поддержку оленеводства в регионе направлено 5 миллиардов рублей,... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T18:12:00+03:00
2025-03-20T18:12:00+03:00
республика саха (якутия)
айсен николаев
республика саха (якутия)
оленеводы
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ЯКУТСК, 20 мар - РИА Новости. Якутия занимает третье место в стране по поголовью домашних оленей, за последние годы на поддержку оленеводства в регионе направлено 5 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Глава Якутии Айсен Николаев в четверг встретился с оленеводами на празднике, организованном на озере Сайсары. "Игры оленеводов", парад делегатов оленеводческих общин, выставка-ярмарка народных промыслов коренных малочисленных народов Севера украсили насыщенную культурную программу съезда. В стойбище Момского района глава республики встретился с потомственным оленеводом с 37-летним стажем, бригадиром кочевой родовой общины "Кукуин" Момского района, лауреатом Государственной премии республики имени В.М. Кладкина в области оленеводства за 2024 год Аркадием Слепцовым. Вместе со своей семьёй – супругой Евдокией Спартаковной, сыновьями Ростиславом и Дмитрием – посвятили себя оленеводству. Ранее Слепцовы стали победителями республиканского конкурса "Кочевая семья". По итогам 2024 года поголовье оленей общины составило 1328 голов, за последние три года выросло на 270 голов. "За 2020-2024 годы на поддержку оленеводства выделено 5 млрд рублей, и сейчас поголовье составляет 162 тысячи оленей. Это третье место в стране", - отметили в пресс-службе. Глава региона подчеркнул, что в Якутии свыше 1 тысячи оленеводов ведут кочевой образ жизни. "В этом году на отрасль из бюджета республики выделено свыше 1 миллиарда 350 миллионов рублей. Это почти на 20% больше, чем в прошлые годы. Я сейчас пообщался с оленеводами, их просьбы, в первую очередь, связаны с регулированием, в том числе на федеральном уровне, численности волков и медведей, также оказанием помощи в строительстве коралей для молодняка, в этом вопросе тоже появились ограничения. Эти вопросы мы будем и на федеральном уровне, и на уровне республики решать", - сказал он по итогам встреч. IV съезд оленеводов Якутии состоялся с 18 по 20 марта в городе Якутске. Мероприятие собрало свыше 250 делегатов из разных районов республики, представителей отрасли из других регионов России, а также из Китая, Монголии, Тувы и Чукотки. Для участия на гонках некоторые жители якутской Арктики доставили оленей на самолете.
https://ria.ru/20250319/arktika-2006034916.html
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айсен николаев, республика саха (якутия), оленеводы
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия), оленеводы
Якутия занимает третье место в стране по поголовью домашних оленей

В Якутии с 2020 года на поддержку оленеводства было направлено 5 млрд руб

© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на IV съезде оленеводов республики Саха на территории озера Сайсары
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на IV съезде оленеводов республики Саха на территории озера Сайсары - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в медиабанк
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на IV съезде оленеводов республики Саха на территории озера Сайсары
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ЯКУТСК, 20 мар - РИА Новости. Якутия занимает третье место в стране по поголовью домашних оленей, за последние годы на поддержку оленеводства в регионе направлено 5 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Глава Якутии Айсен Николаев в четверг встретился с оленеводами на празднике, организованном на озере Сайсары. "Игры оленеводов", парад делегатов оленеводческих общин, выставка-ярмарка народных промыслов коренных малочисленных народов Севера украсили насыщенную культурную программу съезда.
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В стойбище Момского района глава республики встретился с потомственным оленеводом с 37-летним стажем, бригадиром кочевой родовой общины "Кукуин" Момского района, лауреатом Государственной премии республики имени В.М. Кладкина в области оленеводства за 2024 год Аркадием Слепцовым. Вместе со своей семьёй – супругой Евдокией Спартаковной, сыновьями Ростиславом и Дмитрием – посвятили себя оленеводству. Ранее Слепцовы стали победителями республиканского конкурса "Кочевая семья". По итогам 2024 года поголовье оленей общины составило 1328 голов, за последние три года выросло на 270 голов.
"За 2020-2024 годы на поддержку оленеводства выделено 5 млрд рублей, и сейчас поголовье составляет 162 тысячи оленей. Это третье место в стране", - отметили в пресс-службе.
Глава региона подчеркнул, что в Якутии свыше 1 тысячи оленеводов ведут кочевой образ жизни. "В этом году на отрасль из бюджета республики выделено свыше 1 миллиарда 350 миллионов рублей. Это почти на 20% больше, чем в прошлые годы. Я сейчас пообщался с оленеводами, их просьбы, в первую очередь, связаны с регулированием, в том числе на федеральном уровне, численности волков и медведей, также оказанием помощи в строительстве коралей для молодняка, в этом вопросе тоже появились ограничения. Эти вопросы мы будем и на федеральном уровне, и на уровне республики решать", - сказал он по итогам встреч.
IV съезд оленеводов Якутии состоялся с 18 по 20 марта в городе Якутске. Мероприятие собрало свыше 250 делегатов из разных районов республики, представителей отрасли из других регионов России, а также из Китая, Монголии, Тувы и Чукотки. Для участия на гонках некоторые жители якутской Арктики доставили оленей на самолете.
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