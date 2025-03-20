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Россияне в марте стали вдвое чаще интересоваться новостным контентом - РИА Новости, 20.03.2025
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18:03 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/novosti-2006270391.html
Россияне в марте стали вдвое чаще интересоваться новостным контентом
Россияне в марте стали вдвое чаще интересоваться новостным контентом - РИА Новости, 20.03.2025
Россияне в марте стали вдвое чаще интересоваться новостным контентом
Россияне в марте 2025 года стали интересоваться новостным контентом в два раза чаще по сравнению с тем же месяцем прошлого года, в топе тем оказались... РИА Новости, 20.03.2025
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россия
новости
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россияне в марте 2025 года стали интересоваться новостным контентом в два раза чаще по сравнению с тем же месяцем прошлого года, в топе тем оказались происшествия, политика и спорт, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Дзена". "В марте 2025 года пользователи стали в два раза больше проводить времени в новостном контенте, чем годом ранее. Чаще всего россиян волнуют такие темы, как происшествия, политика, спорт, мировые новости, шоу-бизнес и экономика", - сообщили там. В пресс-службе отметили, что глубина просмотра новостей также выросла - на 75% к марту 2024 года. Сейчас за один сеанс пользователь просматривает в среднем восемь сюжетов. Кроме того, СМИ стали активнее освещать актуальные события в России и в мире: за прошлый год количество новостных сюжетов в "Дзене" выросло почти в 1,5 раза.
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россия, новости
Россия, Новости
Россияне в марте стали вдвое чаще интересоваться новостным контентом

Дзен: в марте 2025 года россияне стали в два раза чаще интересоваться новостями

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушка пользуется телефоном
Девушка пользуется телефоном - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россияне в марте 2025 года стали интересоваться новостным контентом в два раза чаще по сравнению с тем же месяцем прошлого года, в топе тем оказались происшествия, политика и спорт, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Дзена".
"В марте 2025 года пользователи стали в два раза больше проводить времени в новостном контенте, чем годом ранее. Чаще всего россиян волнуют такие темы, как происшествия, политика, спорт, мировые новости, шоу-бизнес и экономика", - сообщили там.
В пресс-службе отметили, что глубина просмотра новостей также выросла - на 75% к марту 2024 года. Сейчас за один сеанс пользователь просматривает в среднем восемь сюжетов.
Кроме того, СМИ стали активнее освещать актуальные события в России и в мире: за прошлый год количество новостных сюжетов в "Дзене" выросло почти в 1,5 раза.
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