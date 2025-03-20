https://ria.ru/20250320/novosibirsk-2006103742.html

Новосибирское метро намерено внедрять технологии ИИ в свою работу

Новосибирское метро намерено внедрять технологии ИИ в свою работу - РИА Новости, 20.03.2025

Новосибирское метро намерено внедрять технологии ИИ в свою работу

Новосибирский метрополитен договорился с Новосибирским госуниверситетом (НГУ) о внедрении в работу технологий искусственного интеллекта (ИИ), начиная с... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T06:29:00+03:00

2025-03-20T06:29:00+03:00

2025-03-20T11:36:00+03:00

общество

россия

урал

новосибирский государственный университет

российская академия наук

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НОВОСИБИРСК, 20 мар – РИА Новости. Новосибирский метрополитен договорился с Новосибирским госуниверситетом (НГУ) о внедрении в работу технологий искусственного интеллекта (ИИ), начиная с повышения безопасности и в перспективе до беспилотных поездов, сообщает НГУ в четверг. "Мы считаем, что метрополитен должен быть в числе лидеров технологического развития в городской инфраструктуре. К сожалению, пока это не так, но мы активно работаем над модернизацией своей инфраструктуры. В частности, готовим переход на пассажирские составы из пяти вагонов и рассматриваем в перспективе внедрение беспилотного управления поездами метрополитена. На этом этапе очень востребованным станет искусственный интеллект", - приводятся в сообщении слова начальника МУП "Новосибирский метрополитен" Аркадия Чмыхайло. В числе других задач — повышение безопасности на станциях метро. В частности, руководство метрополитена планирует оснастить эскалаторы интеллектуальными системами, которые автоматически останавливали бы движение в случае падения пассажира или другой опасной ситуации. Также планируется интегрировать в систему видеонаблюдения программы, которые могли бы оценивать количество пассажиров на разных участках инфраструктуры метро, позволяя оптимизировать работу станций и поездов в "часы пик". ИИ привлекут и к решению вопросов контроля путей, оставленных вещей, фиксации неадекватного поведения пассажиров. В НГУ отметили, что необходимыми компетенциями для решения этих и других задач, связанных с повышением эффективности и удобства общественного транспорта, обладает вузовский Центр искусственного интеллекта (ЦИИ НГУ). "Для нас очень важно, чтобы разработки сотрудников центра воплощались не только в научные статьи и выступления на различных конференциях, но и в конкретные технологии и программные продукты, созданные по запросам наших индустриальных партнеров. И мы очень рады, что Новосибирский метрополитен решил войти в их число, надеемся, это сотрудничество будет плодотворным", — подчеркнул ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук. После состоявшегося подписания соглашения о сотрудничестве планируется сформировать техническое задание для сотрудников ЦИИ НГУ, подготовка этой работы уже началась. Кроме того, руководство метрополитена рассматривает вопрос отправки ряда руководителей подразделений на учебу в Центр искусственного интеллекта НГУ, что поможет им лучше понимать, как использовать возможности искусственного интеллекта в своей работе. Новосибирская подземка – единственный действующий метрополитен в России, находящийся за Уралом. В его составе две линии (Ленинская и Дзержинская) из 13 станций, последняя из которых была введена в строй в феврале 2011 года.

https://ria.ru/20250319/krasnojarsk-2005963532.html

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общество, россия, урал, новосибирский государственный университет, российская академия наук