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Новосибирское метро намерено внедрять технологии ИИ в свою работу - РИА Новости, 20.03.2025
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06:29 20.03.2025 (обновлено: 11:36 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/novosibirsk-2006103742.html
Новосибирское метро намерено внедрять технологии ИИ в свою работу
Новосибирское метро намерено внедрять технологии ИИ в свою работу - РИА Новости, 20.03.2025
Новосибирское метро намерено внедрять технологии ИИ в свою работу
Новосибирский метрополитен договорился с Новосибирским госуниверситетом (НГУ) о внедрении в работу технологий искусственного интеллекта (ИИ), начиная с... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T06:29:00+03:00
2025-03-20T11:36:00+03:00
общество
россия
урал
новосибирский государственный университет
российская академия наук
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НОВОСИБИРСК, 20 мар – РИА Новости. Новосибирский метрополитен договорился с Новосибирским госуниверситетом (НГУ) о внедрении в работу технологий искусственного интеллекта (ИИ), начиная с повышения безопасности и в перспективе до беспилотных поездов, сообщает НГУ в четверг. "Мы считаем, что метрополитен должен быть в числе лидеров технологического развития в городской инфраструктуре. К сожалению, пока это не так, но мы активно работаем над модернизацией своей инфраструктуры. В частности, готовим переход на пассажирские составы из пяти вагонов и рассматриваем в перспективе внедрение беспилотного управления поездами метрополитена. На этом этапе очень востребованным станет искусственный интеллект", - приводятся в сообщении слова начальника МУП "Новосибирский метрополитен" Аркадия Чмыхайло. В числе других задач — повышение безопасности на станциях метро. В частности, руководство метрополитена планирует оснастить эскалаторы интеллектуальными системами, которые автоматически останавливали бы движение в случае падения пассажира или другой опасной ситуации. Также планируется интегрировать в систему видеонаблюдения программы, которые могли бы оценивать количество пассажиров на разных участках инфраструктуры метро, позволяя оптимизировать работу станций и поездов в "часы пик". ИИ привлекут и к решению вопросов контроля путей, оставленных вещей, фиксации неадекватного поведения пассажиров. В НГУ отметили, что необходимыми компетенциями для решения этих и других задач, связанных с повышением эффективности и удобства общественного транспорта, обладает вузовский Центр искусственного интеллекта (ЦИИ НГУ). "Для нас очень важно, чтобы разработки сотрудников центра воплощались не только в научные статьи и выступления на различных конференциях, но и в конкретные технологии и программные продукты, созданные по запросам наших индустриальных партнеров. И мы очень рады, что Новосибирский метрополитен решил войти в их число, надеемся, это сотрудничество будет плодотворным", — подчеркнул ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук. После состоявшегося подписания соглашения о сотрудничестве планируется сформировать техническое задание для сотрудников ЦИИ НГУ, подготовка этой работы уже началась. Кроме того, руководство метрополитена рассматривает вопрос отправки ряда руководителей подразделений на учебу в Центр искусственного интеллекта НГУ, что поможет им лучше понимать, как использовать возможности искусственного интеллекта в своей работе. Новосибирская подземка – единственный действующий метрополитен в России, находящийся за Уралом. В его составе две линии (Ленинская и Дзержинская) из 13 станций, последняя из которых была введена в строй в феврале 2011 года.
https://ria.ru/20250319/krasnojarsk-2005963532.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, россия, урал, новосибирский государственный университет, российская академия наук
Общество, Россия, Урал, Новосибирский государственный университет, Российская академия наук
Новосибирское метро намерено внедрять технологии ИИ в свою работу

Новосибирский метрополитен договорился с НГУ о внедрении в работу технологий ИИ

© Фото : Пресс-служба НГУ/Инесса БахареваНовосибирский метрополитен договорился с НГУ о внедрении в работу технологий ИИ
Новосибирский метрополитен договорился с НГУ о внедрении в работу технологий ИИ - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : Пресс-служба НГУ/Инесса Бахарева
Новосибирский метрополитен договорился с НГУ о внедрении в работу технологий ИИ
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НОВОСИБИРСК, 20 мар – РИА Новости. Новосибирский метрополитен договорился с Новосибирским госуниверситетом (НГУ) о внедрении в работу технологий искусственного интеллекта (ИИ), начиная с повышения безопасности и в перспективе до беспилотных поездов, сообщает НГУ в четверг.
"Мы считаем, что метрополитен должен быть в числе лидеров технологического развития в городской инфраструктуре. К сожалению, пока это не так, но мы активно работаем над модернизацией своей инфраструктуры. В частности, готовим переход на пассажирские составы из пяти вагонов и рассматриваем в перспективе внедрение беспилотного управления поездами метрополитена. На этом этапе очень востребованным станет искусственный интеллект", - приводятся в сообщении слова начальника МУП "Новосибирский метрополитен" Аркадия Чмыхайло.
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В числе других задач — повышение безопасности на станциях метро. В частности, руководство метрополитена планирует оснастить эскалаторы интеллектуальными системами, которые автоматически останавливали бы движение в случае падения пассажира или другой опасной ситуации. Также планируется интегрировать в систему видеонаблюдения программы, которые могли бы оценивать количество пассажиров на разных участках инфраструктуры метро, позволяя оптимизировать работу станций и поездов в "часы пик". ИИ привлекут и к решению вопросов контроля путей, оставленных вещей, фиксации неадекватного поведения пассажиров.
В НГУ отметили, что необходимыми компетенциями для решения этих и других задач, связанных с повышением эффективности и удобства общественного транспорта, обладает вузовский Центр искусственного интеллекта (ЦИИ НГУ).
"Для нас очень важно, чтобы разработки сотрудников центра воплощались не только в научные статьи и выступления на различных конференциях, но и в конкретные технологии и программные продукты, созданные по запросам наших индустриальных партнеров. И мы очень рады, что Новосибирский метрополитен решил войти в их число, надеемся, это сотрудничество будет плодотворным", — подчеркнул ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук.
После состоявшегося подписания соглашения о сотрудничестве планируется сформировать техническое задание для сотрудников ЦИИ НГУ, подготовка этой работы уже началась. Кроме того, руководство метрополитена рассматривает вопрос отправки ряда руководителей подразделений на учебу в Центр искусственного интеллекта НГУ, что поможет им лучше понимать, как использовать возможности искусственного интеллекта в своей работе.
Новосибирская подземка – единственный действующий метрополитен в России, находящийся за Уралом. В его составе две линии (Ленинская и Дзержинская) из 13 станций, последняя из которых была введена в строй в феврале 2011 года.
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ОбществоРоссияУралНовосибирский государственный университетРоссийская академия наук
 
 
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