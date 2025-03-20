https://ria.ru/20250320/novoseltsev-2006222290.html

Новосельцев: калужским контрактникам продлили повышенные выплаты

Новосельцев: калужским контрактникам продлили повышенные выплаты - РИА Новости, 20.03.2025

Новосельцев: калужским контрактникам продлили повышенные выплаты

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области продлили срок предоставления повышенной выплаты гражданам, которые поступают на военную службу по... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T15:12:00+03:00

2025-03-20T15:12:00+03:00

2025-03-20T15:12:00+03:00

калужская область

калужская область

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Калужской области продлили срок предоставления повышенной выплаты гражданам, которые поступают на военную службу по контракту, до 30 апреля, сообщает пресс-служба регионального парламента. Решение было принято на заседании сессии, состоявшейся в марте. Размер выплаты социальной поддержки составляет 2 миллиона рублей. Она предоставляется из регионального бюджета. "Помимо этого, все заключившие контракт с министерством обороны от Калужской области получат федеральную выплату в размере 400 тысяч рублей и ещё не менее 100 тысяч – от администраций районов. В общей сложности после заключения контракта наши ребята могут рассчитывать не менее чем на 2,5 миллиона рублей", – приводит пресс-служба слова председателя Законодательного Собрания Калужской области Геннадия Новосельцева. Мера соцподдержки установлена в январе 2025 года. Изначально она распространялась на заключивших контракт с министерством обороны от Калужской области с 15 января по 28 февраля 2025 года. Позднее выплаты были продлены до 31 марта.

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калужская область

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калужская область