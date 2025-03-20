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Новосельцев: калужским контрактникам продлили повышенные выплаты - РИА Новости, 20.03.2025
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Калужская область
 
15:12 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/novoseltsev-2006222290.html
Новосельцев: калужским контрактникам продлили повышенные выплаты
Новосельцев: калужским контрактникам продлили повышенные выплаты - РИА Новости, 20.03.2025
Новосельцев: калужским контрактникам продлили повышенные выплаты
Депутаты Законодательного Собрания Калужской области продлили срок предоставления повышенной выплаты гражданам, которые поступают на военную службу по... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T15:12:00+03:00
2025-03-20T15:12:00+03:00
калужская область
калужская область
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Калужской области продлили срок предоставления повышенной выплаты гражданам, которые поступают на военную службу по контракту, до 30 апреля, сообщает пресс-служба регионального парламента. Решение было принято на заседании сессии, состоявшейся в марте. Размер выплаты социальной поддержки составляет 2 миллиона рублей. Она предоставляется из регионального бюджета. "Помимо этого, все заключившие контракт с министерством обороны от Калужской области получат федеральную выплату в размере 400 тысяч рублей и ещё не менее 100 тысяч – от администраций районов. В общей сложности после заключения контракта наши ребята могут рассчитывать не менее чем на 2,5 миллиона рублей", – приводит пресс-служба слова председателя Законодательного Собрания Калужской области Геннадия Новосельцева. Мера соцподдержки установлена в январе 2025 года. Изначально она распространялась на заключивших контракт с министерством обороны от Калужской области с 15 января по 28 февраля 2025 года. Позднее выплаты были продлены до 31 марта.
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калужская область
Калужская область, Калужская область
Новосельцев: калужским контрактникам продлили повышенные выплаты

Новосельцев: калужские контрактники получат увеличенные выплаты до 30 апреля

© Фото пресс-службы Законодательного собрания Калужской областиГлава калужского Заксобрания Геннадий Новосельцев
Глава калужского Заксобрания Геннадий Новосельцев - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото пресс-службы Законодательного собрания Калужской области
Глава калужского Заксобрания Геннадий Новосельцев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Калужской области продлили срок предоставления повышенной выплаты гражданам, которые поступают на военную службу по контракту, до 30 апреля, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Решение было принято на заседании сессии, состоявшейся в марте. Размер выплаты социальной поддержки составляет 2 миллиона рублей. Она предоставляется из регионального бюджета.
"Помимо этого, все заключившие контракт с министерством обороны от Калужской области получат федеральную выплату в размере 400 тысяч рублей и ещё не менее 100 тысяч – от администраций районов. В общей сложности после заключения контракта наши ребята могут рассчитывать не менее чем на 2,5 миллиона рублей", – приводит пресс-служба слова председателя Законодательного Собрания Калужской области Геннадия Новосельцева.
Мера соцподдержки установлена в январе 2025 года. Изначально она распространялась на заключивших контракт с министерством обороны от Калужской области с 15 января по 28 февраля 2025 года. Позднее выплаты были продлены до 31 марта.
Глава Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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