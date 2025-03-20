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Появились подробности об избиении ребенка из-за вейпа в Новоаганске
Появились подробности об избиении ребенка из-за вейпа в Новоаганске - РИА Новости, 20.03.2025
Появились подробности об избиении ребенка из-за вейпа в Новоаганске
Мать ребенка, избитого в Новоаганске Ханты-Мансийского автономного округа из-за вейпа, не снимала происходящее на видео, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T10:23:00+03:00
2025-03-20T10:23:00+03:00
2025-03-20T14:46:00+03:00
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
ирина волк
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар — РИА Новости. Мать ребенка, избитого в Новоаганске Ханты-Мансийского автономного округа из-за вейпа, не снимала происходящее на видео, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Это не подтвердилось, снимала видео не она", — сказал собеседник агентства.В силовых структурах в среду агентству рассказали, что житель ХМАО избил ремнем сына своей сожительницы за отказ курить электронную сигарету. Судя по показаниям, опубликованным в Telegram-канале официального представителя МВД Ирины Волк, фигурант обнаружил у девятилетнего мальчика в кармане куртки вейп, после чего пытался заставить ребенка его курить. Задержанный признался, что, разозлившись, "нанес ремешком восемь ударов" пасынку. Мужчину задержали, СК возбудил уголовное дело об истязании и сообщил, что распространившееся в Сети видео, на котором житель Югры ругается матом, заставляет курить ребенка и избивает его ремнем, могла снимать мать мальчика, якобы не остановившая сожителя.
https://ria.ru/20250204/otchim-1997267128.html
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происшествия, ханты-мансийский автономный округ, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Следственный комитет России (СК РФ)
Появились подробности об избиении ребенка из-за вейпа в Новоаганске
В Новоаганске мать избитого ребенка не снимала происходящее на видео