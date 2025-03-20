НАСА не заплатило сверхурочные застрявшим на МКС астронавтам, пишет NYT
NYT: НАСА не заплатило сверхурочные астронавтам, застрявшим на МКС на 278 дней
Логотип НАСА. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА не заплатило сверхурочные астронавтам, застрявшим на Международной космической станции (МКС), пишет газета New York Times со ссылкой на заявление представителя НАСА Джими Рассела.
Астронавты Суни Уильямс и Бутч Уилмор стали первым испытательным экипажем нового корабля Boeing Starliner, они прибыли на станцию 6 июня. Планировалось, что их миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Лишь 19 марта космический корабль Crew Dragon Freedom с экипажем миссии Crew-9, включая российского космонавта Александра Горбунова, в рамках миссии по возвращению на Землю астронавтов успешно приводнился у побережья Флориды.
"Рассел сказал, что астронавты, находящиеся на Международной космической станции, не получают сверхурочных и оплату за работу в праздничные и выходные дни", - говорится в материале издания.
По словам Рассела, проезд, питание и проживание астронавтов оплачивается, и как другие федеральные служащие в рабочих командировках они получают "суточные" в размере пяти долларов.
Издание пишет, что, таким образом, в дополнение к своей годовой зарплате (около 152 тысяч долларов), астронавты получили около 1430 долларов за 286 дней пребывания в космосе.
В НАСА объяснили странные звуки на застрявшем на МКС корабле
2 сентября 2024, 19:39