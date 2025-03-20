В Ленинградской области задержали мужчину, приплывшего по реке из Эстонии
В Ленинградской области задержали мужчину в гидрокостюме, приплывшего из Эстонии
© Фото : Пограничное управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиГидрокостюм мужчины, который приплыл из Эстонии в Россию по реке Нарва
© Фото : Пограничное управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Гидрокостюм мужчины, который приплыл из Эстонии в Россию по реке Нарва
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар - РИА Новости. Пограничники задержали мужчину в гидрокостюме, который плыл по реке Нарва из Эстонии в Россию, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Сотрудниками Пограничного управления в пограничной зоне Сланцевского района Ленинградской области выявлен и задержан мужчина 1991 года рождения, который незаконно пересек Государственную границу из Эстонии в Россию вплавь по реке Нарва, используя гидрокостюм", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства добавили, что в ходе процессуальных действий установлено, что нарушитель находится в федеральном (межгосударственном) розыске, объявленном МВД России, за совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) УК РФ.
На фото, предоставленных журналистам пресс-службой Пограничного Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти, видно, что у мужчины были в водооталкающих чехлах: российские деньги, фонарик, ключи и зарядное устройство.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации) УК РФ.
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