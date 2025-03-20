https://ria.ru/20250320/muzhchina-2006196123.html

В Ленинградской области задержали мужчину, приплывшего по реке из Эстонии

В Ленинградской области задержали мужчину, приплывшего по реке из Эстонии - РИА Новости, 20.03.2025

В Ленинградской области задержали мужчину, приплывшего по реке из Эстонии

Пограничники задержали мужчину в гидрокостюме, который плыл по реке Нарва из Эстонии в Россию, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T14:10:00+03:00

2025-03-20T14:10:00+03:00

2025-03-20T14:11:00+03:00

происшествия

россия

нарва

эстония

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар - РИА Новости. Пограничники задержали мужчину в гидрокостюме, который плыл по реке Нарва из Эстонии в Россию, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. "Сотрудниками Пограничного управления в пограничной зоне Сланцевского района Ленинградской области выявлен и задержан мужчина 1991 года рождения, который незаконно пересек Государственную границу из Эстонии в Россию вплавь по реке Нарва, используя гидрокостюм", - говорится в сообщении. В пресс-службе ведомства добавили, что в ходе процессуальных действий установлено, что нарушитель находится в федеральном (межгосударственном) розыске, объявленном МВД России, за совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) УК РФ. На фото, предоставленных журналистам пресс-службой Пограничного Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти, видно, что у мужчины были в водооталкающих чехлах: российские деньги, фонарик, ключи и зарядное устройство. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации) УК РФ.

https://ria.ru/20250318/estonija-2005609303.html

https://ria.ru/20241007/primore-1976670726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, нарва, эстония, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)