https://ria.ru/20250320/moshenniki-2006156181.html

Москвичка взыскала ущерб за оформленный на нее мошенниками кредит

Москвичка взыскала ущерб за оформленный на нее мошенниками кредит - РИА Новости, 20.03.2025

Москвичка взыскала ущерб за оформленный на нее мошенниками кредит

Юристы Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде помогли москвичке взыскать моральный ущерб с кредитора, допустившего оформление мошеннического займа,... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T12:00:00+03:00

2025-03-20T12:00:00+03:00

2025-03-20T13:04:00+03:00

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_30f1cb97b4bd55f74954245e71735eba.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Юристы Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде помогли москвичке взыскать моральный ущерб с кредитора, допустившего оформление мошеннического займа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра. "На минувшей неделе юристы помогли москвичке взыскать моральный ущерб с кредитора, допустившего оформление мошеннического займа, причем размер компенсации в разы превысил сумму займа", - говорится в сообщении. Уточняется, что в апреле 2024 года в Центр обратилась женщина, обнаружившая в своем кредитном отчете оформленный на ее имя договор займа с микрокредитной организацией на сумму 2,5 тысячи рублей. Москвичка заявила, что никаких средств не получала и опасалась значительного увеличения суммы долга из-за начисления процентов. "Юристы доказали, что банковская карта, на которую перевели заемные деньги, и номер телефона, который использовали для заключения договора, никогда не принадлежали заявительнице. Центр подготовил исковое заявление в суд, в котором потребовал признать договор займа недействительным, прекратить обработку персональных данных и взыскать с кредитора компенсацию морального вреда", - добавили в пресс-службе. Специалисты Центра, представлявшие интересы пострадавшей в суде, доказали ее непричастность к займу, установив при этом причинно-следственную связь между нарушениями, допущенными при заключении договора, и причиненным моральным вредом. В результате, 12 марта суд удовлетворил исковые требования, обязав выплатить женщине компенсацию морального вреда в размере 12 тысяч рублей, что почти на 10 тысяч рублей превышает сумму самого займа.

https://ria.ru/20250310/pensioner-2004190759.html

https://ria.ru/20241129/moskva-1986385882.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия