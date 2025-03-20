https://ria.ru/20250320/moshenniki-2006156181.html
Москвичка взыскала ущерб за оформленный на нее мошенниками кредит
Москвичка взыскала ущерб за оформленный на нее мошенниками кредит - РИА Новости, 20.03.2025
Москвичка взыскала ущерб за оформленный на нее мошенниками кредит
Юристы Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде помогли москвичке взыскать моральный ущерб с кредитора, допустившего оформление мошеннического займа,... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T12:00:00+03:00
2025-03-20T12:00:00+03:00
2025-03-20T13:04:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Юристы Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде помогли москвичке взыскать моральный ущерб с кредитора, допустившего оформление мошеннического займа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра. "На минувшей неделе юристы помогли москвичке взыскать моральный ущерб с кредитора, допустившего оформление мошеннического займа, причем размер компенсации в разы превысил сумму займа", - говорится в сообщении. Уточняется, что в апреле 2024 года в Центр обратилась женщина, обнаружившая в своем кредитном отчете оформленный на ее имя договор займа с микрокредитной организацией на сумму 2,5 тысячи рублей. Москвичка заявила, что никаких средств не получала и опасалась значительного увеличения суммы долга из-за начисления процентов. "Юристы доказали, что банковская карта, на которую перевели заемные деньги, и номер телефона, который использовали для заключения договора, никогда не принадлежали заявительнице. Центр подготовил исковое заявление в суд, в котором потребовал признать договор займа недействительным, прекратить обработку персональных данных и взыскать с кредитора компенсацию морального вреда", - добавили в пресс-службе. Специалисты Центра, представлявшие интересы пострадавшей в суде, доказали ее непричастность к займу, установив при этом причинно-следственную связь между нарушениями, допущенными при заключении договора, и причиненным моральным вредом. В результате, 12 марта суд удовлетворил исковые требования, обязав выплатить женщине компенсацию морального вреда в размере 12 тысяч рублей, что почти на 10 тысяч рублей превышает сумму самого займа.
https://ria.ru/20250310/pensioner-2004190759.html
https://ria.ru/20241129/moskva-1986385882.html
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происшествия
Москвичка взыскала ущерб за оформленный на нее мошенниками кредит
Юристы помогли москвичке взыскать ущерб за оформленный на нее мошенниками кредит
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Юристы Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде помогли москвичке взыскать моральный ущерб с кредитора, допустившего оформление мошеннического займа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра.
"На минувшей неделе юристы помогли москвичке взыскать моральный ущерб с кредитора, допустившего оформление мошеннического займа, причем размер компенсации в разы превысил сумму займа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в апреле 2024 года в Центр обратилась женщина, обнаружившая в своем кредитном отчете оформленный на ее имя договор займа с микрокредитной организацией на сумму 2,5 тысячи рублей. Москвичка заявила, что никаких средств не получала и опасалась значительного увеличения суммы долга из-за начисления процентов.
"Юристы доказали, что банковская карта, на которую перевели заемные деньги, и номер телефона, который использовали для заключения договора, никогда не принадлежали заявительнице. Центр подготовил исковое заявление в суд, в котором потребовал признать договор займа недействительным, прекратить обработку персональных данных и взыскать с кредитора компенсацию морального вреда", - добавили в пресс-службе.
Специалисты Центра, представлявшие интересы пострадавшей в суде, доказали ее непричастность к займу, установив при этом причинно-следственную связь между нарушениями, допущенными при заключении договора, и причиненным моральным вредом. В результате, 12 марта суд удовлетворил исковые требования, обязав выплатить женщине компенсацию морального вреда в размере 12 тысяч рублей, что почти на 10 тысяч рублей превышает сумму самого займа.