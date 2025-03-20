МИД Молдавии отверг обвинение России из-за инцидента с посольством
МИД Молдавии отверг обвинение России из-за действий полиции у посольства РФ
© Sputnik / Rodion ProcaЭкстренные службы у посольства России в Кишиневе
© Sputnik / Rodion Proca
Экстренные службы у посольства России в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 20 мар - РИА Новости. Молдавский МИД отвергает обвинения России в нарушении Венской конвенции из-за действий полиции у российского посольства в Кишиневе после сообщения о минировании здания дипмиссии, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
В среду глава службы коммуникации и протокола генерального инспектората полиции Диана Фетко заявила, что в службу 112 поступил звонок от неизвестного человека, который сообщил, что на территории посольства Российской Федерации в Кишиневе находится взрывоопасный объект. Зона предполагаемого минирования была оцеплена, к месту выехали специализированные службы. Позже было заявлено, что сообщение оказалось ложным. В МИД РФ сообщили, что выразили протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию в связи с блокированием российского посольства в Кишиневе из-за сообщения о минировании. Как сообщили в министерстве, молдавская сторона нарушила свои международные обязательства в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, поскольку прибывшие к посольству правоохранители не пустили на территорию дипмиссии посла РФ, а находившиеся внутри сотрудники и члены их семей не могли выйти в город.
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"Министерство иностранных дел Республики Молдова отвергает обвинения в нарушении Венской конвенции 1961 года вследствие действий у посольства России в Кишиневе 19 марта. Власти вмешались в соответствии с законом и международными обязательствами, получив предупреждение о возможной угрозе посольству. Целью мер было обеспечение безопасности дипломатического персонала, граждан в этой зоне и общественного порядка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД.
Уточняется, что доступ на территорию посольства был временно ограничен в соответствии со стандартными процедурами, что не повлияло на работу дипломатической миссии. "Молдова соблюдает Венскую конвенцию и гарантирует необходимые условия для осуществления дипломатической деятельности", - поясняется в сообщении.
Согласно местному законодательству, если сообщение будет ложным, то виновному грозит штраф в размере до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), 180-240 часов исправительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.