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Мишустин оценил изменения в миграционной сфере в России - РИА Новости, 20.03.2025
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17:13 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/mishustin-2006251811.html
Мишустин оценил изменения в миграционной сфере в России
Мишустин оценил изменения в миграционной сфере в России - РИА Новости, 20.03.2025
Мишустин оценил изменения в миграционной сфере в России
Предпринятые изменения в миграционной сфере в России в целом улучшают ситуацию, этот процесс идет, но еще многое предстоит сделать, заявил глава правительства... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T17:13:00+03:00
2025-03-20T17:13:00+03:00
россия
михаил мишустин
единая россия
госдума рф
общество
мигранты
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Предпринятые изменения в миграционной сфере в России в целом улучшают ситуацию, этот процесс идет, но еще многое предстоит сделать, заявил глава правительства России Михаил Мишустин. Премьер в четверг встретился с депутатами "Единой России" в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства в Госдуме. Он отметил активную позицию представителей ЕР и предложения фракции по важнейшим направлениям, в частности, в миграционной политике. "Мы много что уже изменили. Идет потихоньку этот процесс, он непростой, в мире непростой. Поэтому здесь все изменения, которые сегодня были сделаны, они, мне кажется, улучшают ситуацию в целом. Но есть еще много, что необходимо сделать", - сказал Мишустин.
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россия, михаил мишустин, единая россия, госдума рф, общество, мигранты
Россия, Михаил Мишустин, Единая Россия, Госдума РФ, Общество, Мигранты
Мишустин оценил изменения в миграционной сфере в России

Мишустин заявил, что изменения в миграционной сфере улучшают ситуацию в России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Предпринятые изменения в миграционной сфере в России в целом улучшают ситуацию, этот процесс идет, но еще многое предстоит сделать, заявил глава правительства России Михаил Мишустин.
Премьер в четверг встретился с депутатами "Единой России" в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства в Госдуме. Он отметил активную позицию представителей ЕР и предложения фракции по важнейшим направлениям, в частности, в миграционной политике.
"Мы много что уже изменили. Идет потихоньку этот процесс, он непростой, в мире непростой. Поэтому здесь все изменения, которые сегодня были сделаны, они, мне кажется, улучшают ситуацию в целом. Но есть еще много, что необходимо сделать", - сказал Мишустин.
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