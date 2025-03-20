https://ria.ru/20250320/mishustin-2006251811.html

Мишустин оценил изменения в миграционной сфере в России

Мишустин оценил изменения в миграционной сфере в России - РИА Новости, 20.03.2025

Мишустин оценил изменения в миграционной сфере в России

Предпринятые изменения в миграционной сфере в России в целом улучшают ситуацию, этот процесс идет, но еще многое предстоит сделать, заявил глава правительства... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T17:13:00+03:00

2025-03-20T17:13:00+03:00

2025-03-20T17:13:00+03:00

россия

михаил мишустин

единая россия

госдума рф

общество

мигранты

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Предпринятые изменения в миграционной сфере в России в целом улучшают ситуацию, этот процесс идет, но еще многое предстоит сделать, заявил глава правительства России Михаил Мишустин. Премьер в четверг встретился с депутатами "Единой России" в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства в Госдуме. Он отметил активную позицию представителей ЕР и предложения фракции по важнейшим направлениям, в частности, в миграционной политике. "Мы много что уже изменили. Идет потихоньку этот процесс, он непростой, в мире непростой. Поэтому здесь все изменения, которые сегодня были сделаны, они, мне кажется, улучшают ситуацию в целом. Но есть еще много, что необходимо сделать", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20250320/gosduma-2006220922.html

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россия, михаил мишустин, единая россия, госдума рф, общество, мигранты