https://ria.ru/20250320/liksutov-2006135553.html

Ликсутов: несырьевой неэнергетический экспорт в Москве вырос на 11%

Ликсутов: несырьевой неэнергетический экспорт в Москве вырос на 11% - РИА Новости, 20.03.2025

Ликсутов: несырьевой неэнергетический экспорт в Москве вырос на 11%

По итогам прошлого года доля столицы от общероссийского несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) составила почти 19%, поставки увеличились на 11% по... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T11:13:00+03:00

2025-03-20T11:13:00+03:00

2025-03-20T11:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006139257_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3c608438b7a5e9fd93c165c64eba44ac.jpg

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. По итогам прошлого года доля столицы от общероссийского несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) составила почти 19%, поставки увеличились на 11% по сравнению с 2023 годом и охватили 157 стран мира, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Ключевыми покупателями московских товаров стали Белоруссия, Казахстан, Китай, Турция, Египет, Узбекистан, Индия, Бразилия, Алжир и Индонезия."По поручению Сергея Собянина столица уделяет особое внимание увеличению объемов несырьевого неэнергетического экспорта в дружественные страны. По итогам 2024 года их доля составила более 93% в структуре столичных поставок — на 10% больше, чем в 2023-м. Также отмечен значительный рост экспорта в Саудовскую Аравию, Киргизию, Бангладеш, Азербайджан, Марокко, Вьетнам, Южную Африку", — отметил Ликсутов.Главный объем поставок пришелся на товары промышленных сегментов, составив почти 65% от всего ННЭ Москвы в дружественные страны, показатель вырос на 7%, если сравнивать с данными 2023 года.По словам министра столичного правительства, главы департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолия Гарбузова, экспорт товаров пищевой промышленности — детского питания, шоколада, колбасных и макаронных изделий — увеличился на 18%, достигнув примерно 8% поставок Москвы в другие страны."Продукты питания и напитки московского производства пользуются спросом в странах СНГ, Китае и Турции", — отметил Гарбузов.Также в за границей востребованы фармацевтическая продукция и косметика, выпускаемая в Москве. Среди основных стран-партнеров можно выделить, в частности, страны Африки, например, Демократическую Республику Конго и Нигерию.Еще московские промышленники на 8% увеличили экспорт товаров отрасли энергетического машиностроения, например, низковольтные электрораспределительные устройства, насосы, специальные электрические устройства, теплообменное оборудование, гидравлические двигатели, силовые установки и статистические преобразователи. Товары популярны в странах СНГ, Индии, Турции, Китае, Боливии и Бангладеш.В пресс-службе добавили, что на 25% выросли поставки стройматериалов в дружественные страны, например, конструкций из черных металлов, дверей, фитинга, облицовочной плитки и огнеупорных изделий.В настоящий момент на территории мегаполиса работает центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности "Моспром". Специалисты центра сопровождают столичных промышленников на каждом этапе их внешнеэкономической деятельности. В 2024 году они организовали 26 международных бизнес-миссий и обеспечили участие столичных предприятий в четырех крупных отраслевых выставках в других странах. В рамках мероприятий состоялось более 2,8 тысячи b2b- и b2g-встреч с потенциальными зарубежными партнерами из 46 стран, включая Китай, Саудовскую Аравию, Турцию, Иран, Индию, Марокко, Иорданию, Монголию, Бразилию, Таиланд и страны СНГ.Страны Ближнего Востока и Северной Африки в 2024 стали стратегически важным направлением для столичных промышленников. По итогам участия в международной бизнес-миссии в ОАЭ, организованной центром "Моспром" для предприятий агропромышленного комплекса столицы, один из ведущих московских производителей хлебобулочной продукции заключил контракт на поставку кондитерских изделий.Особое внимание столичные промышленники также уделили освоению рынка Латинской Америки. В Бразилии московские технологии искусственного интеллекта вызвали интерес как у частных, так и у государственных структур. Системы видеонаблюдения и аналитики от московской компании рассматриваются для использования в рамках городских проектов "умного города" в Сан-Паулу. Также к продукции столичного производителя проявили интерес представители банковского сектора Бразилии. Зарубежные партнеры уже приступили к разработке пилотного проекта использования московского оборудования.Страны Азии также стали одним из ключевых направлений экспорта для столицы. По итогам участия в международных выставках в Китае московский производитель промышленного оборудования для автоматизации подстанций и энергосистем заключил договор на поставку техники для нефтяной промышленности, а один из крупнейших булочно-кондитерных комплексов столицы подписал контракт на поставку московской выпечки.Страны СНГ остаются основными торговыми партнерами столицы. Так, бизнес-миссия в Беларусь стала ярким примером успешного взаимодействия: 10 столичных производителей медицинского, промышленного, сельскохозяйственного оборудования, досмотровых систем и продуктов питания провели более 120 встреч с белорусскими партнерами и готовятся заключить экспортные контракты. Среди перспективных проектов — оснащение медицинских учреждений Беларуси лазерными офтальмологическими аппаратами московского производства. Также столичные предприятия предложили гальваническое оборудование и 3D-принтеры для модернизации белорусских заводов. Московские демонтажные роботы могут найти широкое применение в совместных проектах в сфере строительства.Кроме того, московским экспортерам активно помогает поддержка правительства. Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" — это ряд различных мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. По нацпроекту работает цифровая платформа "Мой экспорт", где бизнесменам предоставляют поддержку. Так, предприниматели могут бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.

https://ria.ru/20250319/zavod-2005829255.html

https://ria.ru/20250317/moskva-2005457158.html

https://ria.ru/20250317/moskva-2005446109.html

https://ria.ru/20250316/moskva-2005241641.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, сергей собянин