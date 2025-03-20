https://ria.ru/20250320/liksutov-2006135553.html
Ликсутов: несырьевой неэнергетический экспорт в Москве вырос на 11%
Ликсутов: несырьевой неэнергетический экспорт в Москве вырос на 11% - РИА Новости, 20.03.2025
Ликсутов: несырьевой неэнергетический экспорт в Москве вырос на 11%
По итогам прошлого года доля столицы от общероссийского несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) составила почти 19%, поставки увеличились на 11% по... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T11:13:00+03:00
2025-03-20T11:13:00+03:00
2025-03-20T11:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006139257_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3c608438b7a5e9fd93c165c64eba44ac.jpg
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. По итогам прошлого года доля столицы от общероссийского несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) составила почти 19%, поставки увеличились на 11% по сравнению с 2023 годом и охватили 157 стран мира, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Ключевыми покупателями московских товаров стали Белоруссия, Казахстан, Китай, Турция, Египет, Узбекистан, Индия, Бразилия, Алжир и Индонезия."По поручению Сергея Собянина столица уделяет особое внимание увеличению объемов несырьевого неэнергетического экспорта в дружественные страны. По итогам 2024 года их доля составила более 93% в структуре столичных поставок — на 10% больше, чем в 2023-м. Также отмечен значительный рост экспорта в Саудовскую Аравию, Киргизию, Бангладеш, Азербайджан, Марокко, Вьетнам, Южную Африку", — отметил Ликсутов.Главный объем поставок пришелся на товары промышленных сегментов, составив почти 65% от всего ННЭ Москвы в дружественные страны, показатель вырос на 7%, если сравнивать с данными 2023 года.По словам министра столичного правительства, главы департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолия Гарбузова, экспорт товаров пищевой промышленности — детского питания, шоколада, колбасных и макаронных изделий — увеличился на 18%, достигнув примерно 8% поставок Москвы в другие страны."Продукты питания и напитки московского производства пользуются спросом в странах СНГ, Китае и Турции", — отметил Гарбузов.Также в за границей востребованы фармацевтическая продукция и косметика, выпускаемая в Москве. Среди основных стран-партнеров можно выделить, в частности, страны Африки, например, Демократическую Республику Конго и Нигерию.Еще московские промышленники на 8% увеличили экспорт товаров отрасли энергетического машиностроения, например, низковольтные электрораспределительные устройства, насосы, специальные электрические устройства, теплообменное оборудование, гидравлические двигатели, силовые установки и статистические преобразователи. Товары популярны в странах СНГ, Индии, Турции, Китае, Боливии и Бангладеш.В пресс-службе добавили, что на 25% выросли поставки стройматериалов в дружественные страны, например, конструкций из черных металлов, дверей, фитинга, облицовочной плитки и огнеупорных изделий.В настоящий момент на территории мегаполиса работает центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности "Моспром". Специалисты центра сопровождают столичных промышленников на каждом этапе их внешнеэкономической деятельности. В 2024 году они организовали 26 международных бизнес-миссий и обеспечили участие столичных предприятий в четырех крупных отраслевых выставках в других странах. В рамках мероприятий состоялось более 2,8 тысячи b2b- и b2g-встреч с потенциальными зарубежными партнерами из 46 стран, включая Китай, Саудовскую Аравию, Турцию, Иран, Индию, Марокко, Иорданию, Монголию, Бразилию, Таиланд и страны СНГ.Страны Ближнего Востока и Северной Африки в 2024 стали стратегически важным направлением для столичных промышленников. По итогам участия в международной бизнес-миссии в ОАЭ, организованной центром "Моспром" для предприятий агропромышленного комплекса столицы, один из ведущих московских производителей хлебобулочной продукции заключил контракт на поставку кондитерских изделий.Особое внимание столичные промышленники также уделили освоению рынка Латинской Америки. В Бразилии московские технологии искусственного интеллекта вызвали интерес как у частных, так и у государственных структур. Системы видеонаблюдения и аналитики от московской компании рассматриваются для использования в рамках городских проектов "умного города" в Сан-Паулу. Также к продукции столичного производителя проявили интерес представители банковского сектора Бразилии. Зарубежные партнеры уже приступили к разработке пилотного проекта использования московского оборудования.Страны Азии также стали одним из ключевых направлений экспорта для столицы. По итогам участия в международных выставках в Китае московский производитель промышленного оборудования для автоматизации подстанций и энергосистем заключил договор на поставку техники для нефтяной промышленности, а один из крупнейших булочно-кондитерных комплексов столицы подписал контракт на поставку московской выпечки.Страны СНГ остаются основными торговыми партнерами столицы. Так, бизнес-миссия в Беларусь стала ярким примером успешного взаимодействия: 10 столичных производителей медицинского, промышленного, сельскохозяйственного оборудования, досмотровых систем и продуктов питания провели более 120 встреч с белорусскими партнерами и готовятся заключить экспортные контракты. Среди перспективных проектов — оснащение медицинских учреждений Беларуси лазерными офтальмологическими аппаратами московского производства. Также столичные предприятия предложили гальваническое оборудование и 3D-принтеры для модернизации белорусских заводов. Московские демонтажные роботы могут найти широкое применение в совместных проектах в сфере строительства.Кроме того, московским экспортерам активно помогает поддержка правительства. Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" — это ряд различных мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. По нацпроекту работает цифровая платформа "Мой экспорт", где бизнесменам предоставляют поддержку. Так, предприниматели могут бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.
https://ria.ru/20250319/zavod-2005829255.html
https://ria.ru/20250317/moskva-2005457158.html
https://ria.ru/20250317/moskva-2005446109.html
https://ria.ru/20250316/moskva-2005241641.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006139257_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_9554c8a396f6e7c23876f680a715b30c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, сергей собянин
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Сергей Собянин
Ликсутов: несырьевой неэнергетический экспорт в Москве вырос на 11%
Заммэра Ликсутов: несырьевой неэнергетический экспорт в Москве вырос на 11%
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. По итогам прошлого года доля столицы от общероссийского несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) составила почти 19%, поставки увеличились на 11% по сравнению с 2023 годом и охватили 157 стран мира, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Ключевыми покупателями московских товаров стали Белоруссия, Казахстан, Китай, Турция, Египет, Узбекистан, Индия, Бразилия, Алжир и Индонезия.
"По поручению Сергея Собянина столица уделяет особое внимание увеличению объемов несырьевого неэнергетического экспорта в дружественные страны. По итогам 2024 года их доля составила более 93% в структуре столичных поставок — на 10% больше, чем в 2023-м. Также отмечен значительный рост экспорта в Саудовскую Аравию, Киргизию, Бангладеш, Азербайджан, Марокко, Вьетнам, Южную Африку", — отметил Ликсутов.
Главный объем поставок пришелся на товары промышленных сегментов, составив почти 65% от всего ННЭ Москвы в дружественные страны, показатель вырос на 7%, если сравнивать с данными 2023 года.
По словам министра столичного правительства, главы департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолия Гарбузова, экспорт товаров пищевой промышленности — детского питания, шоколада, колбасных и макаронных изделий — увеличился на 18%, достигнув примерно 8% поставок Москвы в другие страны.
"Продукты питания и напитки московского производства пользуются спросом в странах СНГ, Китае и Турции", — отметил Гарбузов.
Также в за границей востребованы фармацевтическая продукция и косметика, выпускаемая в Москве. Среди основных стран-партнеров можно выделить, в частности, страны Африки, например, Демократическую Республику Конго и Нигерию.
Еще московские промышленники на 8% увеличили экспорт товаров отрасли энергетического машиностроения, например, низковольтные электрораспределительные устройства, насосы, специальные электрические устройства, теплообменное оборудование, гидравлические двигатели, силовые установки и статистические преобразователи. Товары популярны в странах СНГ, Индии, Турции, Китае, Боливии и Бангладеш.
В пресс-службе добавили, что на 25% выросли поставки стройматериалов в дружественные страны, например, конструкций из черных металлов, дверей, фитинга, облицовочной плитки и огнеупорных изделий.
В настоящий момент на территории мегаполиса работает центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности "Моспром". Специалисты центра сопровождают столичных промышленников на каждом этапе их внешнеэкономической деятельности. В 2024 году они организовали 26 международных бизнес-миссий и обеспечили участие столичных предприятий в четырех крупных отраслевых выставках в других странах. В рамках мероприятий состоялось более 2,8 тысячи b2b- и b2g-встреч с потенциальными зарубежными партнерами из 46 стран, включая Китай, Саудовскую Аравию, Турцию, Иран, Индию, Марокко, Иорданию, Монголию, Бразилию, Таиланд и страны СНГ.
Страны Ближнего Востока и Северной Африки в 2024 стали стратегически важным направлением для столичных промышленников. По итогам участия в международной бизнес-миссии в ОАЭ, организованной центром "Моспром" для предприятий агропромышленного комплекса столицы, один из ведущих московских производителей хлебобулочной продукции заключил контракт на поставку кондитерских изделий.
Особое внимание столичные промышленники также уделили освоению рынка Латинской Америки. В Бразилии московские технологии искусственного интеллекта вызвали интерес как у частных, так и у государственных структур. Системы видеонаблюдения и аналитики от московской компании рассматриваются для использования в рамках городских проектов "умного города" в Сан-Паулу. Также к продукции столичного производителя проявили интерес представители банковского сектора Бразилии. Зарубежные партнеры уже приступили к разработке пилотного проекта использования московского оборудования.
Страны Азии также стали одним из ключевых направлений экспорта для столицы. По итогам участия в международных выставках в Китае московский производитель промышленного оборудования для автоматизации подстанций и энергосистем заключил договор на поставку техники для нефтяной промышленности, а один из крупнейших булочно-кондитерных комплексов столицы подписал контракт на поставку московской выпечки.
Страны СНГ остаются основными торговыми партнерами столицы. Так, бизнес-миссия в Беларусь стала ярким примером успешного взаимодействия: 10 столичных производителей медицинского, промышленного, сельскохозяйственного оборудования, досмотровых систем и продуктов питания провели более 120 встреч с белорусскими партнерами и готовятся заключить экспортные контракты. Среди перспективных проектов — оснащение медицинских учреждений Беларуси лазерными офтальмологическими аппаратами московского производства. Также столичные предприятия предложили гальваническое оборудование и 3D-принтеры для модернизации белорусских заводов. Московские демонтажные роботы могут найти широкое применение в совместных проектах в сфере строительства.
Кроме того, московским экспортерам активно помогает поддержка правительства. Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" — это ряд различных мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. По нацпроекту работает цифровая платформа "Мой экспорт", где бизнесменам предоставляют поддержку. Так, предприниматели могут бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.