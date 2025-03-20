Рейтинг@Mail.ru
Лавров встретится с главой парламента Кубы - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 20.03.2025 (обновлено: 15:44 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/lavrov-2006224587.html
Лавров встретится с главой парламента Кубы
Лавров встретится с главой парламента Кубы - РИА Новости, 20.03.2025
Лавров встретится с главой парламента Кубы
Глава МИД РФ Сергей Лавров 26 марта встретится с председателем Национальной ассамблеи народной власти (парламента) Кубы Эстебаном Ласо, который посетит Россию,... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T15:27:00+03:00
2025-03-20T15:44:00+03:00
россия
куба
сергей лавров
мария захарова
эстебан ласо эрнандес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833320911_0:0:2577:1450_1920x0_80_0_0_905a6561e90c7c900ced392aec650bd6.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 26 марта встретится с председателем Национальной ассамблеи народной власти (парламента) Кубы Эстебаном Ласо, который посетит Россию, они обсудят развитие сотрудничества стран и международную повестку, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."На 26 марта запланирована встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с одной из ключевых фигур кубинского высшего руководства - председателем Национальной ассамблеи народной власти и государственного совета Республики Куба Эстебаном Ласо Эрнандесом. Он прибудет в Россию по приглашению Государственной Думы", - сказала Захарова на брифинге.Она сообщила, что Лавров и Ласо обсудят перспективы развития взаимодействия России и Кубы, продвижения торгово-экономического, научно-технического, культурно-гуманитарного сотрудничества."Стороны рассмотрят ключевые темы международной повестки дня с упором на недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенных государств и непризнание незаконного рестрикционного давления, давления через незаконные санкции для наказания так называемых "неугодных" правительств", - отметила также Захарова.
https://ria.ru/20250121/kuba-1994884435.html
https://ria.ru/20250314/lavrov-2005030490.html
россия
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833320911_0:0:2577:1932_1920x0_80_0_0_e872a05548d1343f50f9b68f9e7aff9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, куба, сергей лавров, мария захарова, эстебан ласо эрнандес
Россия, Куба, Сергей Лавров, Мария Захарова, Эстебан Ласо Эрнандес
Лавров встретится с главой парламента Кубы

Лавров 26 марта встретится с главой парламента Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом

© AP Photo / Ed BetzПредседатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес
Председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Ed Betz
Председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 26 марта встретится с председателем Национальной ассамблеи народной власти (парламента) Кубы Эстебаном Ласо, который посетит Россию, они обсудят развитие сотрудничества стран и международную повестку, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На 26 марта запланирована встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с одной из ключевых фигур кубинского высшего руководства - председателем Национальной ассамблеи народной власти и государственного совета Республики Куба Эстебаном Ласо Эрнандесом. Он прибудет в Россию по приглашению Государственной Думы", - сказала Захарова на брифинге.
Вид на город Сантьяго-де-Куба со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Россия пообещала поддерживать суверенитет Кубы
21 января, 19:52
Она сообщила, что Лавров и Ласо обсудят перспективы развития взаимодействия России и Кубы, продвижения торгово-экономического, научно-технического, культурно-гуманитарного сотрудничества.
"Стороны рассмотрят ключевые темы международной повестки дня с упором на недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенных государств и непризнание незаконного рестрикционного давления, давления через незаконные санкции для наказания так называемых "неугодных" правительств", - отметила также Захарова.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Лавров высоко оценил развитие отношений России и Венесуэлы
14 марта, 15:20
 
РоссияКубаСергей ЛавровМария ЗахароваЭстебан Ласо Эрнандес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала