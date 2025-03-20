https://ria.ru/20250320/lavrov-2006224587.html

Лавров встретится с главой парламента Кубы

Лавров встретится с главой парламента Кубы - РИА Новости, 20.03.2025

Лавров встретится с главой парламента Кубы

Глава МИД РФ Сергей Лавров 26 марта встретится с председателем Национальной ассамблеи народной власти (парламента) Кубы Эстебаном Ласо, который посетит Россию,... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T15:27:00+03:00

2025-03-20T15:27:00+03:00

2025-03-20T15:44:00+03:00

россия

куба

сергей лавров

мария захарова

эстебан ласо эрнандес

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 26 марта встретится с председателем Национальной ассамблеи народной власти (парламента) Кубы Эстебаном Ласо, который посетит Россию, они обсудят развитие сотрудничества стран и международную повестку, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."На 26 марта запланирована встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с одной из ключевых фигур кубинского высшего руководства - председателем Национальной ассамблеи народной власти и государственного совета Республики Куба Эстебаном Ласо Эрнандесом. Он прибудет в Россию по приглашению Государственной Думы", - сказала Захарова на брифинге.Она сообщила, что Лавров и Ласо обсудят перспективы развития взаимодействия России и Кубы, продвижения торгово-экономического, научно-технического, культурно-гуманитарного сотрудничества."Стороны рассмотрят ключевые темы международной повестки дня с упором на недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенных государств и непризнание незаконного рестрикционного давления, давления через незаконные санкции для наказания так называемых "неугодных" правительств", - отметила также Захарова.

https://ria.ru/20250121/kuba-1994884435.html

https://ria.ru/20250314/lavrov-2005030490.html

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россия, куба, сергей лавров, мария захарова, эстебан ласо эрнандес