Лавров встретится с главой парламента Кубы
Лавров 26 марта встретится с главой парламента Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом
© AP Photo / Ed BetzПредседатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес
© AP Photo / Ed Betz
Председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 26 марта встретится с председателем Национальной ассамблеи народной власти (парламента) Кубы Эстебаном Ласо, который посетит Россию, они обсудят развитие сотрудничества стран и международную повестку, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На 26 марта запланирована встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с одной из ключевых фигур кубинского высшего руководства - председателем Национальной ассамблеи народной власти и государственного совета Республики Куба Эстебаном Ласо Эрнандесом. Он прибудет в Россию по приглашению Государственной Думы", - сказала Захарова на брифинге.
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Она сообщила, что Лавров и Ласо обсудят перспективы развития взаимодействия России и Кубы, продвижения торгово-экономического, научно-технического, культурно-гуманитарного сотрудничества.
"Стороны рассмотрят ключевые темы международной повестки дня с упором на недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенных государств и непризнание незаконного рестрикционного давления, давления через незаконные санкции для наказания так называемых "неугодных" правительств", - отметила также Захарова.
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