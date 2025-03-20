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Путин попросил Ситникова передать привет бойцам СВО из Костромы - РИА Новости, 20.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:58 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/kostroma-2006216978.html
Путин попросил Ситникова передать привет бойцам СВО из Костромы
Путин попросил Ситникова передать привет бойцам СВО из Костромы - РИА Новости, 20.03.2025
Путин попросил Ситникова передать привет бойцам СВО из Костромы
Президент РФ Владимир Путин заявил, что начальник Генштаба регулярно докладывает ему о героизме десантников из Костромы на СВО и попросил губернатора... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T14:58:00+03:00
2025-03-20T14:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
кострома
костромская область
владимир путин
сергей ситников
общество
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что начальник Генштаба регулярно докладывает ему о героизме десантников из Костромы на СВО и попросил губернатора Костромской области Сергея Ситникова передать им привет. На встрече с главой государства Ситников подарил ему сборник стихов от бойцов 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка. Он отметил, что в сборнике есть стихотворение и от командира этого полка. Глава региона подчеркнул, что бойцы воюют "серьезно, героически". "Мне начальник Генштаба, конечно, докладывает регулярно. Я знаю. Привет им передавайте", - сказал Путин, поблагодарив за подарок. С первых дней 331-й гвардейский парашютно-десантный ударный Костромской полк принимает участие в специальной военной операции. За это время более 3 тысяч военнослужащих подразделения за успешное выполнение задач были награждены боевыми орденами и медалями.
https://ria.ru/20250320/putin-2006202283.html
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россия, кострома, костромская область, владимир путин, сергей ситников, общество, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Кострома, Костромская область, Владимир Путин, Сергей Ситников, Общество, Вооруженные силы РФ
Путин попросил Ситникова передать привет бойцам СВО из Костромы

Путин попросил Ситникова передать привет десантникам из Костромы, воюющим на СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Костромской области Сергей Ситников во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Костромской области Сергей Ситников во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Костромской области Сергей Ситников во время встречи
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что начальник Генштаба регулярно докладывает ему о героизме десантников из Костромы на СВО и попросил губернатора Костромской области Сергея Ситникова передать им привет.
На встрече с главой государства Ситников подарил ему сборник стихов от бойцов 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка. Он отметил, что в сборнике есть стихотворение и от командира этого полка. Глава региона подчеркнул, что бойцы воюют "серьезно, героически".
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Путин подписал указ о поддержке семей пропавших без вести участников СВО
Вчера, 14:28
"Мне начальник Генштаба, конечно, докладывает регулярно. Я знаю. Привет им передавайте", - сказал Путин, поблагодарив за подарок.
С первых дней 331-й гвардейский парашютно-десантный ударный Костромской полк принимает участие в специальной военной операции. За это время более 3 тысяч военнослужащих подразделения за успешное выполнение задач были награждены боевыми орденами и медалями.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин рассказал об инициативах по выплатам участникам СВО
19 марта, 14:26
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКостромаКостромская областьВладимир ПутинСергей СитниковОбществоВооруженные силы РФ
 
 
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