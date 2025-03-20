https://ria.ru/20250320/kostroma-2006216978.html
Путин попросил Ситникова передать привет бойцам СВО из Костромы
Путин попросил Ситникова передать привет бойцам СВО из Костромы - РИА Новости, 20.03.2025
Путин попросил Ситникова передать привет бойцам СВО из Костромы
Президент РФ Владимир Путин заявил, что начальник Генштаба регулярно докладывает ему о героизме десантников из Костромы на СВО и попросил губернатора... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T14:58:00+03:00
2025-03-20T14:58:00+03:00
2025-03-20T14:58:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что начальник Генштаба регулярно докладывает ему о героизме десантников из Костромы на СВО и попросил губернатора Костромской области Сергея Ситникова передать им привет. На встрече с главой государства Ситников подарил ему сборник стихов от бойцов 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка. Он отметил, что в сборнике есть стихотворение и от командира этого полка. Глава региона подчеркнул, что бойцы воюют "серьезно, героически". "Мне начальник Генштаба, конечно, докладывает регулярно. Я знаю. Привет им передавайте", - сказал Путин, поблагодарив за подарок. С первых дней 331-й гвардейский парашютно-десантный ударный Костромской полк принимает участие в специальной военной операции. За это время более 3 тысяч военнослужащих подразделения за успешное выполнение задач были награждены боевыми орденами и медалями.
https://ria.ru/20250320/putin-2006202283.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Кострома, Костромская область, Владимир Путин, Сергей Ситников, Общество, Вооруженные силы РФ
Путин попросил Ситникова передать привет бойцам СВО из Костромы
Путин попросил Ситникова передать привет десантникам из Костромы, воюющим на СВО