https://ria.ru/20250320/kostroma-2006216978.html

Путин попросил Ситникова передать привет бойцам СВО из Костромы

Путин попросил Ситникова передать привет бойцам СВО из Костромы - РИА Новости, 20.03.2025

Путин попросил Ситникова передать привет бойцам СВО из Костромы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что начальник Генштаба регулярно докладывает ему о героизме десантников из Костромы на СВО и попросил губернатора... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T14:58:00+03:00

2025-03-20T14:58:00+03:00

2025-03-20T14:58:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что начальник Генштаба регулярно докладывает ему о героизме десантников из Костромы на СВО и попросил губернатора Костромской области Сергея Ситникова передать им привет. На встрече с главой государства Ситников подарил ему сборник стихов от бойцов 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка. Он отметил, что в сборнике есть стихотворение и от командира этого полка. Глава региона подчеркнул, что бойцы воюют "серьезно, героически". "Мне начальник Генштаба, конечно, докладывает регулярно. Я знаю. Привет им передавайте", - сказал Путин, поблагодарив за подарок. С первых дней 331-й гвардейский парашютно-десантный ударный Костромской полк принимает участие в специальной военной операции. За это время более 3 тысяч военнослужащих подразделения за успешное выполнение задач были награждены боевыми орденами и медалями.

https://ria.ru/20250320/putin-2006202283.html

https://ria.ru/20250319/putin-2005975419.html

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россия, кострома, костромская область, владимир путин, сергей ситников, общество, вооруженные силы рф