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В США рассказали, когда в конфликте на Украине наступил переломный момент
В США рассказали, когда в конфликте на Украине наступил переломный момент - РИА Новости, 20.03.2025
В США рассказали, когда в конфликте на Украине наступил переломный момент
Крах украинского контрнаступления в 2023 году стал поворотным моментом в конфликте, пишет National Interest. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T09:35:00+03:00
2025-03-20T09:35:00+03:00
2025-03-20T15:16:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Крах украинского контрнаступления в 2023 году стал поворотным моментом в конфликте, пишет National Interest."Если в этом конфликте и был переломный момент, то это, вероятно, было неудачное украинское контрнаступление летом 2023 года", — говорится в материале.По мнению автора статьи, нынешняя ситуация на поле боя для Киева была бы лучше, если бы эта военная операция принесла хоть какие-то положительные результаты.Контрнаступление ВСУ в 2023 году на запорожском направлении закончилось провалом и разгромом украинских войск. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября 2023 года на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.
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в мире, киев, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
В США рассказали, когда в конфликте на Украине наступил переломный момент
NI: провал контрнаступления ВСУ в 2023 году был переломным моментом в конфликте