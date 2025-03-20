https://ria.ru/20250320/konflikt-2006120449.html

В США рассказали, когда в конфликте на Украине наступил переломный момент

В США рассказали, когда в конфликте на Украине наступил переломный момент - РИА Новости, 20.03.2025

В США рассказали, когда в конфликте на Украине наступил переломный момент

Крах украинского контрнаступления в 2023 году стал поворотным моментом в конфликте, пишет National Interest. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T09:35:00+03:00

2025-03-20T09:35:00+03:00

2025-03-20T15:16:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Крах украинского контрнаступления в 2023 году стал поворотным моментом в конфликте, пишет National Interest."Если в этом конфликте и был переломный момент, то это, вероятно, было неудачное украинское контрнаступление летом 2023 года", — говорится в материале.По мнению автора статьи, нынешняя ситуация на поле боя для Киева была бы лучше, если бы эта военная операция принесла хоть какие-то положительные результаты.Контрнаступление ВСУ в 2023 году на запорожском направлении закончилось провалом и разгромом украинских войск. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября 2023 года на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.

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в мире, киев, россия, владимир путин, вооруженные силы украины