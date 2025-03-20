https://ria.ru/20250320/kiev-2006319559.html

В Киеве планируют создать музей "советской пропаганды", сообщают СМИ

В Киеве планируют создать музей "советской пропаганды", сообщают СМИ - РИА Новости, 20.03.2025

В Киеве планируют создать музей "советской пропаганды", сообщают СМИ

Украинские власти планируют создать музей "советской пропаганды" на территории бывшей ВДНХ (ныне Национальный комплекс "Экспоцентр Украины") в Киеве, в котором... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T20:54:00+03:00

2025-03-20T20:54:00+03:00

2025-03-20T20:54:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Украинские власти планируют создать музей "советской пропаганды" на территории бывшей ВДНХ (ныне Национальный комплекс "Экспоцентр Украины") в Киеве, в котором представят демонтированные памятники времен СССР, сообщает телеканал "Мы - Украина". В этом музее под открытым небом украинские власти соберут памятники советской эпохи, которые, по мнению организаторов, якобы демонстрируют влияние коммунистической идеологии. "В Киеве создадут музей советской пропаганды. На территории ВДНХ ... соберут советские памятники и экспонаты, демонстрирующие влияние коммунистической идеологи", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Уточняется, что музей будет состоять из архивной части и выставки скульптур, при этом открытие запланировано после завершения военного конфликта. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20250320/ukraina-2006318427.html

https://ria.ru/20250320/kiev-2006288380.html

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в мире, украина, киев, россия, сергей лавров, ссср