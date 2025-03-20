https://ria.ru/20250320/khimki-2006245248.html

Пять городов Подмосковья участвовали в кустовой администрации в Химках

Пять городов Подмосковья участвовали в кустовой администрации в Химках - РИА Новости, 20.03.2025

Пять городов Подмосковья участвовали в кустовой администрации в Химках

Кустовая выездная администрация, в которой участвовали пять подмосковных городов и представители региональных министерств, состоялась в Химках, сообщает... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T16:52:00+03:00

2025-03-20T16:52:00+03:00

2025-03-20T16:52:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Кустовая выездная администрация, в которой участвовали пять подмосковных городов и представители региональных министерств, состоялась в Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Кустовая администрация — это расширенный формат еженедельных встреч с жителями в микрорайонах, в которых участвуют соседние муниципалитеты и профильные министерства Московской области. Уточняется, что городами-участниками были Лобня, Дмитров, Долгопрудный, Дубна и Талдом, а сама встреча прошла в фойе стадиона "Арена Химки". "Мы каждую неделю встречаемся с населением на местах, во всех микрорайонах. Предметно обсуждаем волнующие вопросы, детально разбираемся в проблемах, ищем совместные пути решения. Для более детальной проработки вопросов создан такой межмуниципальный формат встреч с жителями", — обратилась к участникам кустовой администрации врио главы Химок Елена Землякова, слова которой приводит пресс-служба. Основная часть вопросов касалась темы капитального ремонта домов. Одной из самых масштабных программ обновления жилого фонда. Председатель Координационного совета ассоциации председателей многоквартирных домов Подмосковья Олеся Тыщенко отметила, что на данный момент программа обновления источников систем теплоснабжения в домах реализуется с прошлого года и будет — до 2028 года. "Сейчас на первый план выходит, конечно же, такая же программа по модернизации источников и сетей водоотведения в домах", — уточнила она. Всего по итогам встречи принято 50 обращений от жителей Химок, Дмитрова, Долгопрудного, Дубны, Талдома и Лобни. "Все региональные ведомства и службы в одном месте, задать свой вопрос и получить ответ или общий алгоритм его решения можно получить в течение пяти-десяти минут. Каждое обращение будет проработано и вернемся со вторым касанием к нашим жителям", — сказал исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области Николай Ханин.

https://ria.ru/20250320/vystavka-2006183162.html

https://ria.ru/20250319/vystavka-2005964398.html

химки (городской округ в московской области)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области)