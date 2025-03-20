https://ria.ru/20250320/investitsii-2006289682.html

Инвестиции в основной капитал Приангарья составили 999 млрд руб

Инвестиции в основной капитал Приангарья составили 999 млрд руб - РИА Новости, 20.03.2025

Инвестиции в основной капитал Приангарья составили 999 млрд руб

Инвестиции в основной капитал в Иркутской области в 2024 году составили 999 млрд рублей, наибольшая их доля пришлась на добычу полезных ископаемых,... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T19:07:00+03:00

2025-03-20T19:07:00+03:00

2025-03-20T19:07:00+03:00

иркутская область

иркутская область

россия

игорь кобзев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148230/01/1482300186_0:108:3258:1941_1920x0_80_0_0_3568419b37e0376987cc223ce581afb8.jpg

ИРКУТСК, 20 мар - РИА Новости. Инвестиции в основной капитал в Иркутской области в 2024 году составили 999 млрд рублей, наибольшая их доля пришлась на добычу полезных ископаемых, обрабатывающие производства, транспорт, сообщает губернатор Приангарья Игорь Кобзев. "Общий объем инвестиций в основной капитал по итогам 2024 года в Иркутской области составил 999 млрд рублей. Это на 88 млрд больше, чем годом ранее. По данному показателю Иркутская область стала 10-й в России и 2-й среди субъектов Сибирского федерального округа", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что наибольшая доля инвестиций приходится на добычу полезных ископаемых, обрабатывающие производства, организацию транспортировки и хранения. Положительная динамика связана с реализацией в регионе крупных инвестпроектов. В их числе, например, строительство газохимического комплекса в Усть-Куте. Его открытие ожидается в первой половине 2025 года. В перспективе состоится запуск второго этапа Тайшетского алюминиевого завода, будет запущено производство бронхолитиков компанией "Фармасинтез" в рамках импортозамещения. Также продолжается реализация инвестпроекта по запуску серийного производства самолета МС-21 компании "Ростех". В числе крупных инвестпроектов строительство горно-обогатительных комбинатов на базе золоторудных месторождений в Бодайбинском районе, среди которых освоение крупнейшего в России и в мире месторождения золота Сухой Лог. В ближайшие пять лет в регионе планируется запуск новых объектов в рамках 78 инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций по ним составит 1,3 триллиона рублей, это позволит создать порядка 20 тысяч рабочих мест.

https://ria.ru/20250320/kobzev-2006286578.html

https://ria.ru/20250319/vyplaty-2005917498.html

иркутская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иркутская область, россия, игорь кобзев