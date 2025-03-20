https://ria.ru/20250320/institut-2005639973.html

Московский авиационный институт

Московский авиационный институт - РИА Новости, 20.03.2025

Московский авиационный институт

Начавшееся в начале XX века бурное развитии авиационной науки и техники потребовало принципиально новых инженерных кадров для новых отраслей науки и техники. В... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T01:36:00+03:00

2025-03-20T01:36:00+03:00

2025-03-20T01:36:00+03:00

справки

московский авиационный институт

москва

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Начавшееся в начале XX века бурное развитии авиационной науки и техники потребовало принципиально новых инженерных кадров для новых отраслей науки и техники. В 1925 году на механическом факультете Московского высшего технического училища (МВТУ, ныне Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана) было организовано аэромеханическое отделение, преобразованное в 1929 году в аэромеханический факультет. 20 марта 1930 года на базе аэромеханического факультета МВТУ им. Баумана было создано Высшее аэромеханическое училище (ВАМУ) с самолетостроительным, моторостроительным и воздухоплавательным отделениями.По состоянию на май в Высшем аэромеханическом училище (ВАМУ) было 26 кафедр, объединенных в семь тематических циклов со штатом педагогического состава 154 человека.20 августа 1930 года Высшее аэромеханическое училище (ВАМУ) было переименовано в Московский авиационный институт (МАИ). К осени институту было предоставлено во временное пользование помещение на 5-й Тверской-Ямской улице (ныне — один из корпусов Института нейрохирургии имени Бурденко). В сентябре к занятиям приступили более 850 студентов.В ноябре 1930 года состоялся первый в истории МАИ выпуск авиационных инженеров (без защиты дипломного проекта), часть из которых была оставлена в МАИ с целью пополнения профессорско-преподавательского состава. В мае 1931 года институт перешел на факультетскую систему организации учебного процесса, воздухоплавательный факультет был преобразован в дирижаблестроительный факультет.В том же году была выделена площадка на развилке Ленинградского и Волоколамского шоссе для строительства комплекса зданий для института. Постановлением Совнаркома СССР стройка МАИ была отнесена к десяти ударным стройкам. Одновременно со строительством главного учебного корпуса было начато строительство студенческого общежития и жилого корпуса для профессорско-преподавательского состава. В 1933 году был сдан в эксплуатацию первый учебно-административный корпус МАИ (в настоящее время – корпус №3).С первых лет обучения студенты самолетостроительного факультета в обязательном порядке проходили летную практику (до 50 летных часов), в процессе которой выполняли обязанности летчика-наблюдателя с передачей ему управления самолетом под наблюдением летчика-инструктора.В 1933 году в институте был создан инженерно-экономический факультет, обеспечивший выпуск квалифицированных специалистов в области экономики и организации авиационной промышленности.В 1935 году были созданы факультет вооружения и общетехнический факультет. К концу 1935 года в структуре МАИ было шесть факультетов: самолетостроительный, авиационного моторостроения, вооружения самолетов, инженерно-экономический, безотрывного обучения и общетехнический.Постановлением Президиума ЦИК СССР от 16 декабря институту было присвоено имя Серго Орджоникидзе.К 1940 году МАИ имел 5 факультетов, 38 кафедр, 22 лаборатории, 24 учебных кабинета, учебно-производственные мастерские и учебно-летный отряд.Еще до начала Великой Отечественной войны институт подготовил для авиазаводов, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов тысячи авиационных инженеров различного профиля, создав тем самым кадровую базу для широкого развития авиационной промышленности в предвоенные годы и годы войны. Одновременно с подготовкой кадров ученые МАИ выполнили ряд научных и конструкторских разработок, оставивших заметный след в истории отечественного авиастроения.В 1933 году в МАИ было организовано конструкторское бюро по самолетостроению, которое до 1936 года возглавлял авиаконструктор Дмитрий Григорович, а затем Петр Грушин известный впоследствии создатель ракетной техники. В этом КБ было создано несколько оригинальных типов самолетов, в частности, цельносварной (из нержавеющей стали) самолет "Cталь-МАИ", легкомоторный самолет тандемной аэродинамической схемы "Октябренок", целиком выполненный из магниевых сплавов, и др.В 1940 году на моторостроительном факультете под руководством профессора Глеба Скубачевского было организовано ОКБ-2 по созданию мощного поршневого двигателя. В том же году под руководством Бориса Юрьева и Ивана Братухина начало работать ОКБ, которое провело большой цикл теоретических и экспериментальных работ по проектированию первых советских вертолетов.Таким образом, к 1940 году МАИ стал ведущим научным и учебным центром по подготовке специалистов широкого профиля для авиационной науки и промышленности.Во время Великой Отечественной войны в октябре 1941 года МАИ был эвакуирован в Алма-Ату (Казахстан). Уже через месяц после начала эвакуации институт возобновил свои занятия в Алма-Ате. После разгрома немцев под Москвой уже со 2 февраля 1942 года начался учебный процесс и в московских помещениях института.Главным итогом работы коллектива МАИ в годы, предшествовавшие Великой Отечественной войне, и во время войны стала подготовка нескольких тысяч специалистов для авиационной промышленности, которые сыграли большую роль в обеспечении Победы. За эту работу коллектива Московский авиационный институт был награжден орденом Ленина.После войны в связи с новыми запросами авиационной науки и техники МАИ стал готовить специалистов для работы в вертолетостроении и других новых отраслях авиационной науки и промышленности, целью которых стало создание ракетной техники различного назначения.В результате этого МАИ, ранее ориентированный в основном на самолетную и частично вертолетную технику, превратился в авиационный политехнический вуз, обеспечивающий подготовку кадров для широкого круга научных и проектно-конструкторских организаций в авиационной и ракетно-космической отрасли.Для подготовки инженеров новых специальностей были построены новые учебные корпуса.К 1980 году МАИ имел 18 дневных и вечерних факультетов, 80 кафедр и готовил инженеров-механиков по всем типам летательных аппаратов и двигателям для них, инженеров-механиков по системам управления и радиосистемам, инженеров-математиков, инженеров-системотехников, инженеров-экономистов, т.е. по всем специальностям авиационной и ракетно-космической техники.В 1980 году институт был награжден орденом Октябрьской Революции за большой вклад в дело подготовки специалистов.В 1993 году институту было присвоено новое название: Московский государственный авиационный институт (технический университет). Традиционная аббревиатура — МАИ — была сохранена. В 2002 году МАИ переименован в Московский авиационный институт (государственный технический университет) – МАИ.В 2009 году МАИ стал одним из 12 вузов страны, победивших в конкурсном отборе программ развития университетов, которым правительство Российской Федерации присвоило категорию "национальный исследовательский университет".В настоящее время Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) – ведущий высокотехнологичный вуз России, обеспечивающий подготовку инженерных кадров и проведение передовых научных исследований мирового уровня.В состав МАИ входят следующие институты: "Авиационная техника" (институт № 1), "Авиационные, ракетные двигатели и энергетические установки" (№ 2), "Системы управления, информатика и электроэнергетика" (№ 3), "Радиоэлектроника, инфокоммуникации и информационная безопасность" (№ 4), "Экономика и менеджмент высокотехнологичной индустрии" (№ 5), "Аэрокосмический" (№ 6), "Робототехнические и интеллектуальные системы" (№ 7), "Компьютерные науки и прикладная математика" (№ 8), Институт общеинженерной подготовки (№ 9), Институт иностранных языков (№ 10), "Материаловедение и технологии материалов" (№ 11), "Аэрокосмические наукоемкие технологии и производства" (№ 12), Военный учебный центр (ВУЦ) при МАИ, "Передовая инженерная школа" (№ 14). Подготовка специалистов осуществляется также в филиалах университета: в городе Жуковском Московской области ("Стрела" МАИ), в городе Химки Московской области ("Ракетно-космическая техника" МАИ), в городе Ахтубинске Астраханской области ("Взлет" МАИ), в городе Байконуре Республика Казахстан ("Восход" МАИ) и в городе Ступине Московской области.В МАИ обучаются свыше 19 тысяч человек и работают более 2500 преподавателей и исследователей, в том числе свыше 450 докторов наук и профессоров и более 1200 кандидатов наук.МАИ — один из шести вузов-участников пилотного проекта по совершенствованию системы высшего образования Российской Федерации, которым предусмотрено три уровня образования: базовое высшее, специализированное высшее и профессиональное — аспирантура. В рамках проекта МАИ совершенствует систему подготовки инженерных кадров через новую гибкую образовательную модель и качественную трансформацию содержания программ на основе анализа перспективных потребностей индустрии.МАИ нацелен на формирование у студентов компетенций инженеров будущего и подготовку команд, способных решать комплексные задачи. Наряду с глубокой фундаментальной подготовкой студенты получают актуальные компетенции в области ИТ, учатся понимать социальные контексты деятельности инженера, мыслить в бизнес-логике и эффективно выстраивать траектории собственного профессионального развития. При этом контент каждого модуля выстраивается вокруг сквозных отраслевых и исследовательских проектов.В университете организована многоуровневая подготовка специалистов в рамках системы непрерывного образования, начиная от предуниверсария МАИ и дополнительных образовательных программ для школьников 1-11-х классов до курсов профессиональной переподготовки и повышения квалификации.МАИ – альма-матер для более чем 17 тысяч иностранных граждан. Университет постоянно повышает свою конкурентоспособность на мировом образовательном рынке, развивая программы международной академической мобильности, двойных дипломов и актуализируя программы обучения как на русском, так и на английском языке.За прошедшие с момента основания годы из стен МАИ вышло более 195 тысяч специалистов для авиационной и ракетно-космической науки и промышленности. Более 80 % выпускников МАИ работают по специальности и составляют костяк ведущих предприятий аэрокосмической отрасли.Среди выпускников МАИ более 150 заслуженных летчиков-испытателей, героев СССР и России, более 250 генеральных и главных конструкторов, руководителей организаций профильных отраслей промышленности, 25 летчиков-космонавтов.Выпускники создают высокотехнологичные стартапы, занимают руководящие должности в органах исполнительной власти, входят в топ-менеджмент крупнейших компаний.Под руководством и при непосредственном участии выпускников МАИ созданы: самолеты МиГ, Ил, Ту, Су, Як; вертолеты Ми, Ка; бортовые радиолокационные станции всех боевых вертолетов; стратегические и зенитные ракетные комплексы; не имеющая аналогов сверхзвуковая противокорабельная ракета "Москит"; самая надежная в мире ракета-носитель "Союз-У"; твердотопливная баллистическая ракета Р-30 "Булава-30"; системы управления РН "Протон" и "Зенит"; космические комплексы связи, в т. ч. ГЛОНАСС; самые мощные в мире ракетные двигатели РД-120, РД-170 и РД-180 и многое другое.С 2016 года Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) возглавляет академик РАН, доктор технических наук Михаил Погосян.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, московский авиационный институт, москва