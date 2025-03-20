https://ria.ru/20250320/initsiativy-2006185605.html

Жестянников: Заксобрание подготовило 11 инициатив по обращениям вологжан

Жестянников: Заксобрание подготовило 11 инициатив по обращениям вологжан - РИА Новости, 20.03.2025

Жестянников: Заксобрание подготовило 11 инициатив по обращениям вологжан

Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области подготовили 11 инициатив на основе обращений граждан за первые два месяца 2025 года, сообщил глава... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T13:39:00+03:00

2025-03-20T13:39:00+03:00

2025-03-20T13:39:00+03:00

вологодская область

сергей жестянников

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области подготовили 11 инициатив на основе обращений граждан за первые два месяца 2025 года, сообщил глава облпарламента Сергей Жестянников. По его словам, инициативы подготовлены по итогам парламентских дней, личных приемов и стратегических сессий. Так, на сессиях Заксобрания поддержали четыре инициативы. Среди них – создание института наставничества в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и информационного обеспечения деятельности; предоставление стипендии в 4 тысячи рублей студентам, обучающимся по ряду сельхозспециальностей в ссузах; разработка критериев социально-культурных и коммунально-бытовых учреждений, для размещения которых земельный участок может быть предоставлен безвозмездно; обозначение требований для СНТ, на основании которых товарищество может быть либо включено в населенный пункт или преобразовано в него. Также Заксобрание готовит законопроекты о поддержке старост, кадров в сфере здравоохранения и туризма, о развитии социальной поддержки граждан. Четыре инициативы направят на федеральный уровень в ближайшее время. Так, речь шла о запрете продления срока действия лицензии на продажу алкоголя, если магазин или общепит попал в границы территории, прилегающие, например, к образовательным, медицинским, спортивным учреждениям. Также на федеральный уровень направят инициативу об установлении минимальной платы за содержание жилья, чтобы УК не могли спекулировать этим параметром, отмечает Жестянников. Помимо этого, на всероссийском уровне рассмотрят идею об установлении порогового значения поступлений на специальный счет взносов на капитальный ремонт в размере 75% от начисленных сумм. Если объем поступлений ниже, органы контроля могут перевести дом со специального счета в общий котел. Также спикер Заксобрания рассказал об инициативе об освобождении региональных операторов от уплаты госпошлины при обращении в суд по взысканию с собственников задолженности по уплате взносов на капремонт и по делам в арбитражных судах, в которых региональные операторы выступают истцами. "Работа депутатов стала активнее и продуктивнее. Продолжаем проактивный подход!" – написал глава Заксобрания на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20250320/zhestyannikov-2006185309.html

https://ria.ru/20250320/profobrazovanie-2006184559.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сергей жестянников