https://ria.ru/20250320/hlebnikova-2006231576.html

Директор Хлебниковой опроверг сообщения о ее госпитализации

Директор Хлебниковой опроверг сообщения о ее госпитализации - РИА Новости, 20.03.2025

Директор Хлебниковой опроверг сообщения о ее госпитализации

Певица Марина Хлебникова не обращалась за помощью к медикам, на данный момент она летит в концертный тур на Дальний Восток, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T15:56:00+03:00

2025-03-20T15:56:00+03:00

2025-03-20T15:56:00+03:00

шоубиз

дальний восток

белоруссия

марина хлебникова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579291834_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_1d93aa6037bd8c3a3167ffeeb21da7ff.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Певица Марина Хлебникова не обращалась за помощью к медикам, на данный момент она летит в концертный тур на Дальний Восток, сообщил РИА Новости директор артистки Данила Прайс. "Я читал эту информацию от Mash, как всегда ничем не подтвержденную. Марина в данный момент вернулась из тура по Беларуси, сейчас летит в другой тур по Дальнему Востоку, поэтому не очень понимаю, откуда у них такая информация", - сказал собеседник агентства. Ранее в Telegram-канале сообщалось, что состояние Хлебниковой ухудшилось, якобы ей потребовалась медицинская помощь.

https://ria.ru/20220110/khlebnikova-1767143743.html

дальний восток

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дальний восток, белоруссия, марина хлебникова