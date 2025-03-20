https://ria.ru/20250320/hlebnikova-2006231576.html
Директор Хлебниковой опроверг сообщения о ее госпитализации
Директор Хлебниковой опроверг сообщения о ее госпитализации - РИА Новости, 20.03.2025
Директор Хлебниковой опроверг сообщения о ее госпитализации
Певица Марина Хлебникова не обращалась за помощью к медикам, на данный момент она летит в концертный тур на Дальний Восток, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T15:56:00+03:00
2025-03-20T15:56:00+03:00
2025-03-20T15:56:00+03:00
шоубиз
дальний восток
белоруссия
марина хлебникова
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Певица Марина Хлебникова не обращалась за помощью к медикам, на данный момент она летит в концертный тур на Дальний Восток, сообщил РИА Новости директор артистки Данила Прайс. "Я читал эту информацию от Mash, как всегда ничем не подтвержденную. Марина в данный момент вернулась из тура по Беларуси, сейчас летит в другой тур по Дальнему Востоку, поэтому не очень понимаю, откуда у них такая информация", - сказал собеседник агентства. Ранее в Telegram-канале сообщалось, что состояние Хлебниковой ухудшилось, якобы ей потребовалась медицинская помощь.
https://ria.ru/20220110/khlebnikova-1767143743.html
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дальний восток, белоруссия, марина хлебникова
Шоубиз, Дальний Восток, Белоруссия, Марина Хлебникова
Директор Хлебниковой опроверг сообщения о ее госпитализации
Директор Хлебниковой Прайс: певица не обращалась за помощью к медикам