Жители Гренландии начали бойкотировать товары из США
KNR: жители Гренландии начали бойкотировать товары из США из-за заявлений Трампа
© AP Photo / David GoldmanНуук, Гренландия
© AP Photo / David Goldman
Нуук, Гренландия. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Гренландцы начали бойкотировать американские товары в знак протеста против заявлений президента США Дональда Трампа об аннексии острова, сообщает местная радиостанция KNR.
По данным радиостанции, на группу под названием "бойкотируйте американские товары в Гренландии" в соцсети Facebook* подписались более 1,7 тысячи человек с момента ее создания 4 марта. Датская группа со схожим названием "Бойкотируйте товары из США" уже насчитывает более 89 тысяч подписчиков.
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"Мы должны показать американской администрации, что мы не рады тому, что сейчас происходит. И мы должны продемонстрировать протест против заявлений Дональда Трампа", - приводит KNR комментарий создателя одной из групп гренландца Миника Ланге.
По словам Ланге, отказ жителей острова от приобретения американской продукции может стать "тихим протестом". Создатель группы предлагает покупать больше европейских или канадских товаров.
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В Гренландии 11 марта прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос проведения референдума о независимости от Дании. Этот вопрос стали поднимать после заявлений Трампа о его желании присоединить остров к США. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США.
В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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