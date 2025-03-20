Рейтинг@Mail.ru
Жители Гренландии начали бойкотировать товары из США - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 20.03.2025 (обновлено: 16:14 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/grenlandiya-2006235254.html
Жители Гренландии начали бойкотировать товары из США
Жители Гренландии начали бойкотировать товары из США - РИА Новости, 20.03.2025
Жители Гренландии начали бойкотировать товары из США
Гренландцы начали бойкотировать американские товары в знак протеста против заявлений президента США Дональда Трампа об аннексии острова, сообщает местная... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T16:06:00+03:00
2025-03-20T16:14:00+03:00
в мире
сша
гренландия
дания
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995133474_0:10:3072:1738_1920x0_80_0_0_8e07c6d3a17d2bdd52af270e9e7a0b5d.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Гренландцы начали бойкотировать американские товары в знак протеста против заявлений президента США Дональда Трампа об аннексии острова, сообщает местная радиостанция KNR. По данным радиостанции, на группу под названием "бойкотируйте американские товары в Гренландии" в соцсети Facebook* подписались более 1,7 тысячи человек с момента ее создания 4 марта. Датская группа со схожим названием "Бойкотируйте товары из США" уже насчитывает более 89 тысяч подписчиков. "Мы должны показать американской администрации, что мы не рады тому, что сейчас происходит. И мы должны продемонстрировать протест против заявлений Дональда Трампа", - приводит KNR комментарий создателя одной из групп гренландца Миника Ланге. По словам Ланге, отказ жителей острова от приобретения американской продукции может стать "тихим протестом". Создатель группы предлагает покупать больше европейских или канадских товаров. В конце февраля газета Guardian сообщала, что канадцы начали бойкотировать американские продукты на фоне вводимых Вашингтоном пошлин и угроз американского лидера Дональда Трампа сделать Канаду 51-штатом США. В Гренландии 11 марта прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос проведения референдума о независимости от Дании. Этот вопрос стали поднимать после заявлений Трампа о его желании присоединить остров к США. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США. В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.* Принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250316/grenlandija-2005320641.html
https://ria.ru/20250315/grenlandiya-2005146522.html
https://ria.ru/20250314/grenlandiya-2004906199.html
сша
гренландия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995133474_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f3c1062857236c73fc8026dffd7183bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп
В мире, США, Гренландия, Дания, Дональд Трамп
Жители Гренландии начали бойкотировать товары из США

KNR: жители Гренландии начали бойкотировать товары из США из-за заявлений Трампа

© AP Photo / David GoldmanНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / David Goldman
Нуук, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Гренландцы начали бойкотировать американские товары в знак протеста против заявлений президента США Дональда Трампа об аннексии острова, сообщает местная радиостанция KNR.
По данным радиостанции, на группу под названием "бойкотируйте американские товары в Гренландии" в соцсети Facebook* подписались более 1,7 тысячи человек с момента ее создания 4 марта. Датская группа со схожим названием "Бойкотируйте товары из США" уже насчитывает более 89 тысяч подписчиков.
Глава партии Демократы Йенс-Фредерик Нильсен - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
В Гренландии ответили на притязания Трампа на остров
16 марта, 14:05
"Мы должны показать американской администрации, что мы не рады тому, что сейчас происходит. И мы должны продемонстрировать протест против заявлений Дональда Трампа", - приводит KNR комментарий создателя одной из групп гренландца Миника Ланге.
По словам Ланге, отказ жителей острова от приобретения американской продукции может стать "тихим протестом". Создатель группы предлагает покупать больше европейских или канадских товаров.
В конце февраля газета Guardian сообщала, что канадцы начали бойкотировать американские продукты на фоне вводимых Вашингтоном пошлин и угроз американского лидера Дональда Трампа сделать Канаду 51-штатом США.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
В Гренландии считают, что остров не готов к независимости
15 марта, 06:52
В Гренландии 11 марта прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос проведения референдума о независимости от Дании. Этот вопрос стали поднимать после заявлений Трампа о его желании присоединить остров к США. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США.
В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
* Принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская
Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Некоторые гренландцы боятся Трампа и войны с США, сообщили жители острова
14 марта, 05:53
 
В миреСШАГренландияДанияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала